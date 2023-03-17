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Büyük beden model bikini giydiği için göğüslerini örtmesini istediler! "Uygunsuz olduğunu söylüyorlar ama umurumda değil"

17.03.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden modeller birçok kıyafet ve iç çamaşırı markaları tarafından tercih ediliyor. Kıyafetleri tanıtırken sadece 0 bedenlerin değil farklı vücut ölçülerinin de gösterilmesi kadınlar tarafından büyük destek görüyor. Ancak bu desteklere rağmen büyük bedenli modeller ve kişiler sosyal medyada büyük tepki alıyor. TikTok'ta bikinili paylaşım yapan büyük beden modeli kötü yorumlara cevap verdi.

Büyük beden model bikini giydiği için göğüslerini örtmesini istediler! "Uygunsuz olduğunu söylüyorlar ama umurumda değil"

Amerika'da yaşan büyük beden modeli ve sosyal medya fenomeni olan Olivia, TikTok'ta düzenli olarak vücut pozitifliği gönderileri paylaşıyor. Olivia, son videolarından birinde büyük göğüslerini örtmesi gerektiğini söyleyen kötü yorumlarla alkışlarla karşılık vererek bikinisiyle çektiği videoyu paylaştı.

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Oliva, insanların kendisine sık sık "Göğüslerini daha fazla örtmelisin, göğsün uygun değil" dediğini açıkladı. Bu kaba söz üzerine Olivia suyun altından kalktı ve kameraya doğru dans ederken büyük bedenini gösterdi.

NEFRET YORUMLARI YAPANLARA CEVAP VERDİ

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Olivia, askılı bir bikiniyle büyük göğüslerini göstererek moda seçimlerini eleştirerek nefret mesajları atanlara açık bir mesaj gönderdi. Yayınladığı klibi çok kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından izlendi.

KADINLAR TARAFINDAN DESTEK MESAJLARI YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcıları, Olivia'yı öven mesajlarını paylaşarak yorumlara akın etti ve birçok kişi onu "mükemmel" ve "güzel" olarak nitelendirdi. Olivia'nın takipçileri, "Tek kelimeyle mükemmelsin.", “Kendin olmaya devam et!","Beğenmezlerse bakmasınlar." yorumlarını yaptı.

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Bu arada, diğer birçok kadın göğüsleri hakkında çok sık yorum aldıklarını açıkladı. Bir kadın şunları söyledi: "Bunu çok anlıyorum. Neredeyse her dışarı çıktığımda aynı şeyleri duyuyorum."

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