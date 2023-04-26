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Büyük göğüslerini kapatamayan dekoltesi için bulduğu sütyen tüyosunu şaşkınlıkla paylaştı

26.04.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar büyük göğüslerle dekolteli kıyafetler giymenin ne kadar zor olduğunu biliyorlar. Dekolteli kıyafetleri sütyensiz giymek toplum tarafından rahatsız edici bakışlara, göğüslerde sarkık bir görüntüye ve istemsiz frikiklere sebep olabiliyor. Bu nedenle dekolteli üstleri sütyensiz bir şekilde giyerken sorun çıkarmayacak çözümler aranıyor. TikTok'ta bir kadın büyük göğüslerini dik gösteren ve frikik için önlem oluşturan tüyosunu paylaştı.

Büyük göğüslerini kapatamayan dekoltesi için bulduğu sütyen tüyosunu şaşkınlıkla paylaştı

Büyük göğüsleriniz varsa ve dekolteli kıyafetler giymek istiyorsanız farklı stil tüyolarını denemeniz gerekebiliyor. TikTok'ta paylaşım yapan birçok kadın büyük göğüslerle giydikleri iç çamaşırlarını göstererek diğer kadınlara yardımcı oluyor.
Holly'de sütyene ihtiyaç duymadan göğüslerini nasıl kaldırıp sabitlediğini paylaştıktan sonra ortaya çıkan sonuç karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

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Holly, bu tüyosunu göstermek için dökümlü yakalı, kahverengi bir elbise giydi. Elbisenin ön dekoltesi nedeniyle asla sütyen takamayacağı belli oluyordu.

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Holly, stil tüyosunun göğüslerini kaldırma kuvvetini göstermek için bulduğu çözümü tek göğüsüne uyguladı ve iki göğüsü arasındaki farkı şaşkınlıkla paylaştı.

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Kullandığı yapıştırma bandı ile göğüslerini daha dik gösterebilen ve frikiklerin önüne geçen Holly, daha simetrik bir görünüm elde etmek için bandı yapıştırırken birkaç deneme yaptı.

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SADECE BİR KEZ KULLANILABİLİYOR

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Holly, "Bu konuda sahip olduğum tek şey, çoklu pakete ihtiyacınız olduğu, çünkü bant yalnızca bir kez kullanılabilir." diyerek yapıştırılan bandın yapışma sütyenler gibi birden fazla kullanılamayacağını açıkladı.


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