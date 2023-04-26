Büyük göğüslerini kapatamayan dekoltesi için bulduğu sütyen tüyosunu şaşkınlıkla paylaştı

Büyük göğüsleriniz varsa ve dekolteli kıyafetler giymek istiyorsanız farklı stil tüyolarını denemeniz gerekebiliyor. TikTok'ta paylaşım yapan birçok kadın büyük göğüslerle giydikleri iç çamaşırlarını göstererek diğer kadınlara yardımcı oluyor.

Holly'de sütyene ihtiyaç duymadan göğüslerini nasıl kaldırıp sabitlediğini paylaştıktan sonra ortaya çıkan sonuç karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Holly, bu tüyosunu göstermek için dökümlü yakalı, kahverengi bir elbise giydi. Elbisenin ön dekoltesi nedeniyle asla sütyen takamayacağı belli oluyordu.

Holly, stil tüyosunun göğüslerini kaldırma kuvvetini göstermek için bulduğu çözümü tek göğüsüne uyguladı ve iki göğüsü arasındaki farkı şaşkınlıkla paylaştı.

Kullandığı yapıştırma bandı ile göğüslerini daha dik gösterebilen ve frikiklerin önüne geçen Holly, daha simetrik bir görünüm elde etmek için bandı yapıştırırken birkaç deneme yaptı.

SADECE BİR KEZ KULLANILABİLİYOR

Holly, "Bu konuda sahip olduğum tek şey, çoklu pakete ihtiyacınız olduğu, çünkü bant yalnızca bir kez kullanılabilir." diyerek yapıştırılan bandın yapışma sütyenler gibi birden fazla kullanılamayacağını açıkladı.



