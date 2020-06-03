Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Siirt'in Pervari il\u00e7esinde askeri arac\u0131n devrilmesi sonucu \u015fehit d\u00fc\u015fen Aydo\u011fan ve \u00d6zcan'\u0131n ailelerine taziye mesaj\u0131 g\u00f6nderdi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER 1 kilo hafifledi! T\u00fcylerin alt\u0131ndan bak\u0131n ne \u00e7\u0131kt\u0131Vir\u00fcs nedeniyle park yasa\u011f\u0131 getirilmi\u015ftiDo\u011fum yapt\u0131ktan 26 g\u00fcn sonra tekrar do\u011furdu! Hem de ikiz\u2026