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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 23:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Erdoğan, Mişel Avn ile yaptığı görüşmede, Lübnan için sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti.

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