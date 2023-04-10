Çürük diş ağrısına ne iyi gelir, nasıl azaltılır? Çürük diş ağrısı evde tedavi edilir mi, diş ağrısını en hızlı ne keser?

Diş ağrısı dişin etrafında veya içerisinde meydana gelebilir. Ağrı, donuk ve hafif bir sızlamayla kendini gösterebileceği gibi keskin ve şiddetli bir şekilde de hissebilebilir. Çürük olan dişin ağrısı ise daha şiddetli sızlar. Çürük diş ağrısı sebebiyle diş, çene ve kulakta şiddetli ağrılar oluşabilir. Şiddetli diş ağrısı, tüm dişlerde beliren zonklama, diş kökü ağrıması, ön dişlerde sızlama görülmesi oyuk diş ağrısı gibi sıkıntılar meydana gelebilir.

Çürük dişin oluşmasının en genel sebebi dişe yeteri kadar bakım yapılmamasıdır. Sabah uyanınca, gece yatarken ve yemek sonrasında dişlerin fırçalanması gerekir. Fırçalanmayan dişler üzerinde besinlerin oluşturduğu ince bir tabaka oluşur. Burada özenli bakım yapılmadığı taktirde dişe ulaşan her bir madde yapışma özelliğine sahiptir. Maddelerin kalınlaşmasıyla tabaka kalınlaşır. Bakteri oluşumu sonucu maddelerin birikmesiyle dışarı atık maddeler atılabilir. Böylece en dışta bulunan diş mine tabakası üzerinde tahribatlar görülür. İlk oluşum süreçlerinde onarılabilir bir konumdayken zaman geçtikçe onarılamaz hale gelebilir. Bu durumda erken görülüp müdahale edilmeye çalışılmalıdır.

Çürük diş ağrısına ne iyi gelir?

Çürük diş ağrısı birçok sebepten dolayı meydana gelebilir. Bu durumda ne iyi geldiği yaşanılan hastalığın çıkış sebebine göre değişim gösterir. Bundan dolayı ilk olarak çürük dişin neden ortaya çıktığı araştırılmalıdır. Sebebi bulunan çürük diş ağrısına iyi gelebilecek doğal ve bitkisel yöntemler bulunması mümkündür. Sebebi bilinmeyen, oldukça sızılı ve şiddetli ağrılara sebep olan çürüklerde ise mutlaka uzman kontrolünden geçilerek iyi gelebilecek yöntem ve işlemler bulunmalıdır. Böylece hızla çözüm bulunarak çürüğe ve ağrısına müdahale edilebilir. Müdahalede bulunulmayan diş çürükleri, birçok probleme sebep olur. Bu durumda dişi kaybetmeye kadar sıkıntılı süreçler yaşanabilir. Bu durumda “Diş ağrısına ne iyi gelir?” soruları akıllarda yer edinmiştir. Çürük diş ağrısına iyi gelebilecek doğal ve bitkisel çözüm önerileri:

Diş ağrısına müdahale edilmeden önce ilk olarak uzman hekimlere başvurulmalıdır. Çürüğün sebebi, nasıl geçeceği belirlendiği taktirde dindirme yöntemleri uygulanabilir.

Dişin günlük bakımı aksatılmaması gerekir. Aksatıldığı taktirde çürük diş ağrıalrı oluşabilir. Günlük bakımı yapılan dişler daha sağlıklı ve dirençli olur.

Diş fırçasının şekli ve yapısı da oldukça önemlidir. Çürük diş ağrısı bulunması sebebiyle sert ve can yakıcı diş fırçaları kullanılmamalıdır. Bunun yerine yumuşak ve hassas diş etlerine uygun diş fırçaları tercih edilebilir.

Antrenman ve koşu, çürük diş ağrısının azalmasına yardımcı olabilir. Egzersiz sırasında vücut bolca endorfin üretir. Endorfinler, ağrı kesici olarak vücutta bulunur. Bu yüzden yoğun olmasa bile tempolu bir yürüyüş yapmak sızıyı azaltmada yardımcı olabilir.

Şekerli yiyecekler, aşırı sıcak ve soğuk içecekler diş ağrısını artırır. Bu ağrı ise çürük diş ağrısını daha da şiddetlendirip sızı hissettirir. Bu durumda bu tür besinler kullanılmamaya dikkat edilmelidir.

Çürük diş ağrısı, çiğneme gerektiren besin türleri tüketildiğinde şiddetlenebilir. Bu durumda ağrıya sebep olmayacak, fazla çiğnenme gerektirmeyen besinler tüketilirse ağrı şiddeti minalize edilebilir. Örneğin yoğurt, patates püresi, çorba gibi besin tüketimi ağrıyı eşik değerde tutabilir.

Evde diş ağrısına ne iyi gelir?

Diş ağrısı oldukça şiddetli ve sızlamalı olabilir. Bu durumda uzman yardımına gidene kadar evde yerinde durulamayacak kadar ağrı hissedilebilir. BU yüzden çeşitli yöntemler ile çürük diş ağrısına evde çözüm yöntemleri uygulanabilir. Dişi fazla yıpratmadan ve üstüne gelmeden ağrısını dindirmek bu durumda fazlasıyla önem belirtir. Evde diş ağrısına ve çürüğe kökten çözüm olmayacağı da ayrıca bilinmelidir. Mutlaka uzman hekime danışılarak bu süreç tedavi edilmelidir. Ağrıyı ve sızıyı dindirebilecek evde yapılabilecek doğal ve bitkisel yöntemler:

Tuzlu ve ılık suyu karıştırarak gargara yapılabilir.

Karanfil de diş ağrısını dindirmede yardımcı olur. Karanfili ağızda bir süre bekletilmesi ağrıyı ve sızıyı dindirebilir.

Zerdeçal, antisepttik baharat olarak bilindiğinden diş ağrısına olumlu etki gösterebilir. Zerdeçal ve suyu karışım haline getirilip ağrıyan dişe baskı yapılarak ağrı hafifletilebilir.

Çörek otu da diş ağrısını dindirebilen bitkisel çözümler arasında yer alır. Çiğnenerek ağrı hafifletilebilir.

Hamilelikte diş ağrısına ne iyi gelir?

Diş ağrısı hemen hemen herkesin başına gelebilir. Hamilelik dönemi de bunlardan biridir. Hamilelik döneminde annede bulunan kalsiyumun büyük bir kısmı bebeğe geçer. Kalsiyum eksikliğinde telafi amaçlı vücut annenin kemiklerine doğru yol alır ve ilk olarak dişi kullanır. Böylece diş çürükleri ve ağrıları meydana gelir. Bu yüzden diş ağrısına oldukça dikkat etmek gerekir. Mutlaka uzman eşliğinde süreç idare edilmesi gerekse de kullanılan ürün ve tedavi yöntemlerinde de oldukça dikkatli olunmalıdır. Çünkü kullanılan madde veya yöntem bebeğe zararlı gelebilir. Bu durumda öncelikli olarak bitkisel ve doğal çözümlerin iyice araştırılıp risk belirtmeyeceğine emin olunması gerekir. Hamilelik döneminde, maydonoz, sirkeli su, karanfil gibi doğal yöntemlere başvurulması en doğrusudur. Dayanılamayan acı ve sızılar durumunda ise mutlaka uzmana başvurulmalıdır.

Diş ağrısını en hızlı ne keser?

Diş ağrısı oldukça şiddetli ağrı ve sızılara sebep olabildiği için kesin ve kökten çözüm yöntemleri sık sık aranır. Diş ağrısı ve çürükleri uzman yardımıyla sebebi öğrenilerek tedavi etmek, kökten ve en hızlı çözmekten daha önemlidir. Bu yüzden bu tür şiddetli ağrı ve sızılarda ilk iş uzman hekinlere başvurmaktır. Böylece dişlere ve diş etlerine sebebi bilinmeden zarar vermeyerek müdehalede bulunulur. Diğer türlü ise belirtilen yöntemler ile diş ağrısı hafifletilebilir. Ağrının en hızlı kesilme süresi ise dişin türü, ağrıya ve çürüğe sebep olan madde ve kullanılan bitkisel ve doğal çözüme göre değişiklik gösterir. Bu yüzden diş ağrısını en hızlı kesebilecek yöntem ve çeşitler net olarak bulunmaz.



