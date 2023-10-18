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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İsrail dosyası! İlk kez hastane vurmuyorlar

18.10.2023 14:04 | Son Güncelleme:
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İsrail, dün akşam Gazze'deki bir hastaneyi vurdu. En az 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı dünyada infial yarattı. Peş peşe tepkiler gelirken İsrail hastaneyi kendilerinin vurmadığını Hamas tarafından vurduğunu iddia etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in ilk kez hastane vurmadığına dair bir dosya hazırladı. İşte ayrıntılar...

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İsrail dosyası! İlk kez hastane vurmuyorlar

Hamas 7 Ekim'de yaptığı açıklamada 'Aksa Tufanı' operasyonunu başlattığını duyurmuştu. İsrail, buna karşılık Gazze'yi havadan vurmaya başlamıştı. Kara harekatı gündemindeki yerini korurken dün akşam İsrail tarafından Gazze'de bir hastane füzeyle vuruldu. En az 500 kişinin öldüğü katliama dünyadan peş peşe tepkiler yağdı.

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SUÇLAMALARI REDDETTİ

Acil ateşkes çağrıları yapılırken İsrail, hastanenin kendisi tarafından değil Hamas tarafından vurulduğunu iddia etti.

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İSRAİL İLK DEFA HASTANE VURMUYOR

İsrail hastane vurmadığını iddia etse de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından hazırlanan dosya, Gazze'deki hastanelerin defalarca İsrail füzelerine hedef olduğunu gözler önüne serdi.

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İsrail Gazze hastane

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