KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Dilan Çiçek Deniz'in doğum günü için giydiği çok beğenilen mini elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek Deniz'in doğum günü için giydiği çok beğenilen mini elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

11.03.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan Çiçek Deniz yeni yaşını kutladığı partide öyle bir elbise giydi ki yankıları hâlâ devam ediyor. Siyah mini elbisesinin omuzları açıkta bırakan detayıyla kusursuz güzelliği ortaya çıkan Deniz, objektiflere mutluluk pozları vermeyi ihmal etmedi. Başarılı oyuncu özgün tarzıyla kadınlar tarafından dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Siz de onlardan biriyseniz Deniz'in doğum günü elbisesine uygun alternatifleri sıraladığımız listeye göz atmalısınız.

Dilan Çiçek Deniz'in doğum günü için giydiği çok beğenilen mini elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Siyah elbiseler kadınlar için olmazsa olmazlar arasında sayılıyor. İçindeyken kendinizi güvenli ve şık hissettiren siyah elbiseler, hayatın her alanında kurtarıcı olmaya devam ediyor. Ofiste, toplantıda, özel gecelerde her yerde gönül rahatlığıyla şık kombinler yaratabileceğiniz bu parçalarla güzelliğinizi ve iddianızı ortaya koymanız oldukça kolay. Son günlerde Dilan Çiçek Deniz'in doğum gününde tercih ettiği siyah mini elbise gündemdeyken tarzına alternatif bütçe dostu elbiseleri sizler için derledik. Gelin, birlikte inceleyelim!

1. Şıklığınızla göz kamaştırın

Dilan Çiçek Deniz'in doğum günü için giydiği çok beğenilen mini elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Kadınların elbisede en çok tercih ettiği renk, kullanım kolaylığı sunduğu için kuşkusuz siyah oluyor. Hem şık hem asil duruşuyla siyah elbiseler dolaplarda kendine daima yer buluyor. Birçok boy ve yaka modelinde çalışılan siyah elbiseleri, iş hayatında ya da günlük hayatta rahatlıkla kombinleyebileceğiniz gibi Dilan Çiçek Deniz’in izini takip ederek özel günlerinizde de tercih edebilirsiniz. Doğum gününde giydiği siyah mini elbisesiyle beğeni toplayan güzel oyuncunun elbisesine alternatif sayılacak Amabilemia Kayık Yaka Mini Elbise siyahın herkese ne kadar yakıştığını gözler önüne seriyor.

Ürünü İncele

2. Her dolabın olmazsa olmazı

Dilan Çiçek Deniz'in doğum günü için giydiği çok beğenilen mini elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Kusursuz görünmek her kadının hayali. Kusursuz elbiseyi bulmak ise biraz çaba istiyor. Elbise tercihlerinizde önceliğiniz size yakışan boy ve yaka tipini doğru belirlemek olmalı. Eğer proporsiyonunuza uygun elbise modelini bulursanız girdiğiniz her ortamda dikkatleri üzerinize çekmeniz işten bile değil! Dilan Çiçek Deniz de giydiği her kıyafeti oldukça başarıyla taşımayı biliyor. Doğum gününde tercih ettiği mini elbisesi de bunu kanıtlar cinsten. Her sezon başarılı ve özgün elbise modellerine imza atan Trendyolmilla siyah elbiseler konusunda da fark yaratıyor. Mini siyah elbisenin halter yakası her ortamda giyilebilmesi için etkili bir detay.

Ürünü İncele

3. Dekolteden vazgeçemeyenler buraya

Dilan Çiçek Deniz'in doğum günü için giydiği çok beğenilen mini elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Kadınlar dekolteleri olan elbiseleri özel davetlerde sık kullanıyor. Mini boy elbiseler de güzel bir dekolteyle birleştiğinde şıklığı tamamlıyor. Uzun süredir modaya yön veren firmalar, mini elbiseleri uzun kollu çalışıyor. Böylece her mevsim kullanıma uygun hale gelen elbiseleri ister uzun botlarla, ister şık bir stilettoyla tamamlamak kadınların tercihine kalıyor. Dilan Çiçek Deniz doğum gününde açık yaka siyah mini elbisesini uzun deri çizmelerle kullanarak adeta görsel bir şölen yaratmayı başarmış. Deniz’in kadınlara ilham veren tarzını yansıtan siyah mini elbisesine Amabilemia markası, uzun kollu ve pencere göğüs dekoltesiyle güzel bir alternatif sunuyor.

Ürünü İncele

4. Kullanım kolaylığı ön planda

Dilan Çiçek Deniz'in doğum günü için giydiği çok beğenilen mini elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Mini elbiselerin duruşunun çok başarılı olduğunu tartışmaya gerek yok. Yalnız kabul etmek gerekir ki kullanımı her zaman kolay olmuyor. Özellikle hareket halinde geçecek bir günde elbiseyi taşımak zaman zaman sizi zorlayabilir. Böyle zamanlarda her an dikkatli olmak gerektiği için gününüz zehir olabiliyor. İşte bu zamanlarda şort-etekler imdadınıza yetişiyor. Duruş olarak etek formunu kaybetmeyen şort-etekler, aslında şort olduğu için de hareket özgürlüğü sunuyor. Şortlu mini elbisenin en şık modellerinden birini ise Munora Butik sizlere sunuyor. Elbise kruvaze yakası, bol ve mini eteğiyle göz dolduruyor.

Ürünü İncele

5. Siyah elbiseye ışıltılı dokunuş

Dilan Çiçek Deniz'in doğum günü için giydiği çok beğenilen mini elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek Deniz, doğum gününden fotoğraflar paylaştı ve yer yerinden oynadı. Omuzları açıkta bırakan düz, siyah mini elbisesini çok beğenenler olduğu gibi fazla sade bulanlar da oldu. Herkesin ortak noktası Deniz’in elbiseyi başarıyla taşıdığı olsa da biraz daha şatafatlı bir elbise seçimi yapmasını bekleyenler vardı. Düz kullanım yaygın olsa da üzerine işlemelerle siyah elbiselere hareket katmak mümkün. Siz de "Siyah elbiseler favorim; ama illa ışıltılı olsun." diyenlerdenseniz Sabowel’in bu elbisesine göz atmadan geçmeyin. Omuz detayları ve vücuda oturan kalıbıyla ürün siyah mini elbiseler arasında favoriniz olacak.

Ürünü İncele

6. Leopar deseniyle fark yaratın!

Dilan Çiçek Deniz'in doğum günü için giydiği çok beğenilen mini elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Siyah mini elbiseler klasik ve zarif duruşlarıyla kadınların gönüllerini fethediyor. Kombin yapmak kolay olduğu için herkes tarafından tercih edilen siyah elbiselerde pişti olma olasılığı diğer elbiselere kıyasla daha fazla. Dilan Çiçek Deniz de yeni yaşına girdiği partide mini elbisenin en güzel örneklerinden birini kendi tarzına göre özgün biçimde yorumlamış. Benzer olarak klasikten şaşmayan ama sıradan olmaktan kaçınan kadınlar, elbise seçimlerinde kendilerini belli etmek için siyahı farklı kumaşlarla kullanabilir. Siyah ağırlıklı elbiselere çok yakışan leopar desenini mini elbisesiyle beraber sunan Last Point Life, likralı kumaş kullanımıyla da fark yaratıyor.

Ürünü İncele

7. Romantik kadınlar tülden şaşmıyor

Dilan Çiçek Deniz'in doğum günü için giydiği çok beğenilen mini elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Romantik kadınların kumaş seçimlerinde tüller olmazsa olmaz. En frapan elbiseyi bile tül detaylarıyla yumuşak bir havaya sokmak elinizde. Siyah elbiselerde de tül sıkça kullanılıyor. Kimi zaman etek uçlarında fırfır şeklinde karşımıza çıkan tüller, kimi zaman yakada kullanılarak askı görevi görüyor. Düz kesim siyah bir elbiseye, siyah tülle yapılacak bir dokunuş elbiseyi bambaşka bir boyuta taşıyor. Briskorry markası, retro tarzda siyah elbisenin kollarında puanlı tül kullanımı ile oldukça romantik ve şık bir tasarım ortaya çıkarmış. Küçük siyah elbisenizde romantizm için ürünü inceleyebilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Şipşak şıklık için siyah mini elbise

Dilan Çiçek Deniz'in doğum günü için giydiği çok beğenilen mini elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Aniden gelişen planlarda kadınların korkulu rüyası “Ben şimdi ne giyeceğim?” sorusu oluyor. Böyle durumlarda her ortama uygun, farklı aksesuarlarla kolayca dönüştürülebilecek parçalar kurtarıcı oluyor. Genellikle bu joker parça siyah bir elbise olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle siyah renk tercih edilmesi, rengin tamamlayıcılarla bambaşka tarzlar yaratmaya elverişli olmasından kaynaklanıyor. Düz siyah bir elbise, kırmızı bir topuklu ayakkabıyla parıldayacağı gibi minimal takılarla zarif bir imaja bürünmenize de imkân tanıyor. Dilan Çiçek Deniz doğum gününde siyah elbisesinin omuzlarını açıkta bırakarak vurucu bir etki yaratmayı başarmış. Bayansepeti markası ise vücudu saran elbisesinin üstünü uzun kollu çalışarak farklı bir bakış açısı yaratmış.

Ürünü İncele

9. Kadifenin yumuşacık dokunuşu

Dilan Çiçek Deniz'in doğum günü için giydiği çok beğenilen mini elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Kadife, kadınların kıyafetlerinde severek kullandığı bir kumaş türü olarak yıllardır dolaplardaki yerini alıyor. Özellikle sonbahar/kış sezonunda çokça çalışılan kadife elbiselerle gecenin yıldızı olmanız mümkün. Parlak ve havalı duruşuyla gönülleri fetheden kadifeye en çok yakışan renklerden biri de siyah. Zümrüt yeşili takılarla tamamlayabileceğiniz kadife siyah elbisenizi ister mini kullanın ister uzun, sonucun her zaman vurucu olacağından emin olabilirsiniz. Uzun topuklu stilettolarla tamamlayacağınız şıklığınızla uzun süre akıllarda kalacaksınız! Funwake markası, uzun kollu, V yakalı kadife mini elbisesiyle zarafetin en sade halini sizlere sunuyor.

Ürünü İncele

10. Spor şıklıkta siyah elbise farkı

Dilan Çiçek Deniz'in doğum günü için giydiği çok beğenilen mini elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Elbiseler genellikle klasik giyimle bağdaştırılsa da son zamanlarda spor şıklığı yakalamak isteyen kadınlar tarafından da tercih ediliyor. Düz tabanlı babetler ya da bez spor ayakkabılarla kombinleyeceğiniz siyah mini elbisenizle gün boyu rahat ve şık olmanız mümkün. Ofiste kullanabileceğiniz bu ikili üzerinizdeyken gönül rahatlığıyla akşam planlarına da dahil olabilirsiniz. Omuzlarınıza alacağınız kısa deri bir ceketle tamamlanan elbiseniz her ortama mükemmel uyum sağlayacak. Trendyolmilla, siyah mini elbiselerde spor çizgisini cesur yaka seçenekleriyle birleştirerek aklınızı başınızdan alacağa benziyor.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üç Kuruş dizisinden Bahar'ın tarzına alternatif önerilerÜç Kuruş dizisinden Bahar'ın tarzına alternatif öneriler
Havada aşk kokusu var! Burçları bugün neler bekliyor? Havada aşk kokusu var! Burçları bugün neler bekliyor?
Burçları bugün neler bekliyor? Burçları bugün neler bekliyor?
Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Euphoria'da da görülen Dark Academia trendi için kombinler

Euphoria'da da görülen Dark Academia trendi için kombinler

Sonbahar modasını üstünüzde hissettirecek erkek giyim ürünleri

Sonbahar modasını üstünüzde hissettirecek erkek giyim ürünleri

Üç Kuruş dizisinden Bahar'ın tarzına alternatif öneriler

Üç Kuruş dizisinden Bahar'ın tarzına alternatif öneriler

Evini daha modern bir görüntüye kavuşturmak isteyenler...

Evini daha modern bir görüntüye kavuşturmak isteyenler...

Yüzünüzdeki istenmeyen beyaz küçük noktalardan sizi kurtaracak ürünler

Yüzünüzdeki istenmeyen beyaz küçük noktalardan sizi kurtaracak ürünler

Çalışma alanında düzen arayıp bulamayanlar için en iyi masa organizerleri

Çalışma alanında düzen arayıp bulamayanlar için en iyi masa organizerleri

Tümünü Gör
Çalışma alanında düzen arayıp bulamayanlar için en iyi masa organizerleri

Çalışma alanında düzen arayıp bulamayanlar için en iyi masa organizerleri

Tost, kızarmış tavuk, pizza, sushi... Evde yemek yapmak çok pratik!

Tost, kızarmış tavuk, pizza, sushi... Evde yemek yapmak çok pratik!

Yıllar geçse de modası geçmiyor!

Yıllar geçse de modası geçmiyor!

2022 erkek modasının vazgeçilmez kombinleri

2022 erkek modasının vazgeçilmez kombinleri

Evinizin özgürlük hissini arttıracak mutlaka almanız gereken bohem ev dekor ürünleri

Evinizin özgürlük hissini arttıracak mutlaka almanız gereken bohem ev dekor ürünleri

Öncesi ve sonrasıyla verdiğiniz paraya değecek güzellik ürünleri

Öncesi ve sonrasıyla verdiğiniz paraya değecek güzellik ürünleri

Tümünü Gör
Öncesi ve sonrasıyla verdiğiniz paraya değecek güzellik ürünleri

Öncesi ve sonrasıyla verdiğiniz paraya değecek güzellik ürünleri

Hassas ciltlerinizi korumanıza yardımcı olacak ürün önerileri

Hassas ciltlerinizi korumanıza yardımcı olacak ürün önerileri

"Ne hediye almalıyım?" diye düşünmekten sıkılanlara...

"Ne hediye almalıyım?" diye düşünmekten sıkılanlara...

Bebeğinizin daha rahat uyumasını sağlayacak, olmazsa olmaz ürünler

Bebeğinizin daha rahat uyumasını sağlayacak, olmazsa olmaz ürünler

TikTok'ta keşfedilip en çok beğenilen saç ve güzellik ürünleri

TikTok'ta keşfedilip en çok beğenilen saç ve güzellik ürünleri

Baba dizisinden tanıdığımız İlhan'ın tarzını beğenenler için uygun fiyatlı ürünler

Baba dizisinden tanıdığımız İlhan'ın tarzını beğenenler için uygun fiyatlı ürünler

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Euphoria'da da görülen Dark Academia trendi için kombinler

Euphoria'da da görülen Dark Academia trendi için kombinler

Sonbahar modasını üstünüzde hissettirecek erkek giyim ürünleri

Sonbahar modasını üstünüzde hissettirecek erkek giyim ürünleri

Üç Kuruş dizisinden Bahar'ın tarzına alternatif öneriler

Üç Kuruş dizisinden Bahar'ın tarzına alternatif öneriler

Evini daha modern bir görüntüye kavuşturmak isteyenler...

Evini daha modern bir görüntüye kavuşturmak isteyenler...

Yüzünüzdeki istenmeyen beyaz küçük noktalardan sizi kurtaracak ürünler

Yüzünüzdeki istenmeyen beyaz küçük noktalardan sizi kurtaracak ürünler

Çalışma alanında düzen arayıp bulamayanlar için en iyi masa organizerleri

Çalışma alanında düzen arayıp bulamayanlar için en iyi masa organizerleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Üç Kuruş dizisinden Bahar'ın giydiği trençkotu beğenenler için alternatif öneriler

Üç Kuruş dizisinden Bahar'ın tarzına alternatif öneriler

Öncesi ve sonrasıyla verdiğiniz paraya değmesini sağlayacak güzellik ürünleri

Öncesi ve sonrasıyla verdiğiniz paraya değecek güzellik ürünleri

TikTok'ta keşfedilip en çok beğenilen saç ve güzellik ürünleri

TikTok'ta keşfedilip en çok beğenilen saç ve güzellik ürünleri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Ciltteki geniş gözeneklere elveda demenizi sağlayacak etkili cilt bakım ürünü önerileri

Ciltteki geniş gözeneklere elveda demenizi sağlayacak...

Elbisesiz yapamam diyenler için rahatlığı ve şıklığıyla büyüleyecek midi boy elbise önerileri

Şıklığıyla büyüleyecek midi boy elbise önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.