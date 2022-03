Dilan Çiçek Deniz'in doğum günü için giydiği çok beğenilen mini elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Siyah elbiseler kadınlar için olmazsa olmazlar arasında sayılıyor. İçindeyken kendinizi güvenli ve şık hissettiren siyah elbiseler, hayatın her alanında kurtarıcı olmaya devam ediyor. Ofiste, toplantıda, özel gecelerde her yerde gönül rahatlığıyla şık kombinler yaratabileceğiniz bu parçalarla güzelliğinizi ve iddianızı ortaya koymanız oldukça kolay. Son günlerde Dilan Çiçek Deniz'in doğum gününde tercih ettiği siyah mini elbise gündemdeyken tarzına alternatif bütçe dostu elbiseleri sizler için derledik. Gelin, birlikte inceleyelim!

1. Şıklığınızla göz kamaştırın

Kadınların elbisede en çok tercih ettiği renk, kullanım kolaylığı sunduğu için kuşkusuz siyah oluyor. Hem şık hem asil duruşuyla siyah elbiseler dolaplarda kendine daima yer buluyor. Birçok boy ve yaka modelinde çalışılan siyah elbiseleri, iş hayatında ya da günlük hayatta rahatlıkla kombinleyebileceğiniz gibi Dilan Çiçek Deniz’in izini takip ederek özel günlerinizde de tercih edebilirsiniz. Doğum gününde giydiği siyah mini elbisesiyle beğeni toplayan güzel oyuncunun elbisesine alternatif sayılacak Amabilemia Kayık Yaka Mini Elbise siyahın herkese ne kadar yakıştığını gözler önüne seriyor.

2. Her dolabın olmazsa olmazı

Kusursuz görünmek her kadının hayali. Kusursuz elbiseyi bulmak ise biraz çaba istiyor. Elbise tercihlerinizde önceliğiniz size yakışan boy ve yaka tipini doğru belirlemek olmalı. Eğer proporsiyonunuza uygun elbise modelini bulursanız girdiğiniz her ortamda dikkatleri üzerinize çekmeniz işten bile değil! Dilan Çiçek Deniz de giydiği her kıyafeti oldukça başarıyla taşımayı biliyor. Doğum gününde tercih ettiği mini elbisesi de bunu kanıtlar cinsten. Her sezon başarılı ve özgün elbise modellerine imza atan Trendyolmilla siyah elbiseler konusunda da fark yaratıyor. Mini siyah elbisenin halter yakası her ortamda giyilebilmesi için etkili bir detay.

3. Dekolteden vazgeçemeyenler buraya

Kadınlar dekolteleri olan elbiseleri özel davetlerde sık kullanıyor. Mini boy elbiseler de güzel bir dekolteyle birleştiğinde şıklığı tamamlıyor. Uzun süredir modaya yön veren firmalar, mini elbiseleri uzun kollu çalışıyor. Böylece her mevsim kullanıma uygun hale gelen elbiseleri ister uzun botlarla, ister şık bir stilettoyla tamamlamak kadınların tercihine kalıyor. Dilan Çiçek Deniz doğum gününde açık yaka siyah mini elbisesini uzun deri çizmelerle kullanarak adeta görsel bir şölen yaratmayı başarmış. Deniz’in kadınlara ilham veren tarzını yansıtan siyah mini elbisesine Amabilemia markası, uzun kollu ve pencere göğüs dekoltesiyle güzel bir alternatif sunuyor.

4. Kullanım kolaylığı ön planda

Mini elbiselerin duruşunun çok başarılı olduğunu tartışmaya gerek yok. Yalnız kabul etmek gerekir ki kullanımı her zaman kolay olmuyor. Özellikle hareket halinde geçecek bir günde elbiseyi taşımak zaman zaman sizi zorlayabilir. Böyle zamanlarda her an dikkatli olmak gerektiği için gününüz zehir olabiliyor. İşte bu zamanlarda şort-etekler imdadınıza yetişiyor. Duruş olarak etek formunu kaybetmeyen şort-etekler, aslında şort olduğu için de hareket özgürlüğü sunuyor. Şortlu mini elbisenin en şık modellerinden birini ise Munora Butik sizlere sunuyor. Elbise kruvaze yakası, bol ve mini eteğiyle göz dolduruyor.

5. Siyah elbiseye ışıltılı dokunuş

Dilan Çiçek Deniz, doğum gününden fotoğraflar paylaştı ve yer yerinden oynadı. Omuzları açıkta bırakan düz, siyah mini elbisesini çok beğenenler olduğu gibi fazla sade bulanlar da oldu. Herkesin ortak noktası Deniz’in elbiseyi başarıyla taşıdığı olsa da biraz daha şatafatlı bir elbise seçimi yapmasını bekleyenler vardı. Düz kullanım yaygın olsa da üzerine işlemelerle siyah elbiselere hareket katmak mümkün. Siz de "Siyah elbiseler favorim; ama illa ışıltılı olsun." diyenlerdenseniz Sabowel’in bu elbisesine göz atmadan geçmeyin. Omuz detayları ve vücuda oturan kalıbıyla ürün siyah mini elbiseler arasında favoriniz olacak.

6. Leopar deseniyle fark yaratın!

Siyah mini elbiseler klasik ve zarif duruşlarıyla kadınların gönüllerini fethediyor. Kombin yapmak kolay olduğu için herkes tarafından tercih edilen siyah elbiselerde pişti olma olasılığı diğer elbiselere kıyasla daha fazla. Dilan Çiçek Deniz de yeni yaşına girdiği partide mini elbisenin en güzel örneklerinden birini kendi tarzına göre özgün biçimde yorumlamış. Benzer olarak klasikten şaşmayan ama sıradan olmaktan kaçınan kadınlar, elbise seçimlerinde kendilerini belli etmek için siyahı farklı kumaşlarla kullanabilir. Siyah ağırlıklı elbiselere çok yakışan leopar desenini mini elbisesiyle beraber sunan Last Point Life, likralı kumaş kullanımıyla da fark yaratıyor.

7. Romantik kadınlar tülden şaşmıyor

Romantik kadınların kumaş seçimlerinde tüller olmazsa olmaz. En frapan elbiseyi bile tül detaylarıyla yumuşak bir havaya sokmak elinizde. Siyah elbiselerde de tül sıkça kullanılıyor. Kimi zaman etek uçlarında fırfır şeklinde karşımıza çıkan tüller, kimi zaman yakada kullanılarak askı görevi görüyor. Düz kesim siyah bir elbiseye, siyah tülle yapılacak bir dokunuş elbiseyi bambaşka bir boyuta taşıyor. Briskorry markası, retro tarzda siyah elbisenin kollarında puanlı tül kullanımı ile oldukça romantik ve şık bir tasarım ortaya çıkarmış. Küçük siyah elbisenizde romantizm için ürünü inceleyebilirsiniz.

8. Şipşak şıklık için siyah mini elbise

Aniden gelişen planlarda kadınların korkulu rüyası “Ben şimdi ne giyeceğim?” sorusu oluyor. Böyle durumlarda her ortama uygun, farklı aksesuarlarla kolayca dönüştürülebilecek parçalar kurtarıcı oluyor. Genellikle bu joker parça siyah bir elbise olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle siyah renk tercih edilmesi, rengin tamamlayıcılarla bambaşka tarzlar yaratmaya elverişli olmasından kaynaklanıyor. Düz siyah bir elbise, kırmızı bir topuklu ayakkabıyla parıldayacağı gibi minimal takılarla zarif bir imaja bürünmenize de imkân tanıyor. Dilan Çiçek Deniz doğum gününde siyah elbisesinin omuzlarını açıkta bırakarak vurucu bir etki yaratmayı başarmış. Bayansepeti markası ise vücudu saran elbisesinin üstünü uzun kollu çalışarak farklı bir bakış açısı yaratmış.

9. Kadifenin yumuşacık dokunuşu

Kadife, kadınların kıyafetlerinde severek kullandığı bir kumaş türü olarak yıllardır dolaplardaki yerini alıyor. Özellikle sonbahar/kış sezonunda çokça çalışılan kadife elbiselerle gecenin yıldızı olmanız mümkün. Parlak ve havalı duruşuyla gönülleri fetheden kadifeye en çok yakışan renklerden biri de siyah. Zümrüt yeşili takılarla tamamlayabileceğiniz kadife siyah elbisenizi ister mini kullanın ister uzun, sonucun her zaman vurucu olacağından emin olabilirsiniz. Uzun topuklu stilettolarla tamamlayacağınız şıklığınızla uzun süre akıllarda kalacaksınız! Funwake markası, uzun kollu, V yakalı kadife mini elbisesiyle zarafetin en sade halini sizlere sunuyor.

10. Spor şıklıkta siyah elbise farkı

Elbiseler genellikle klasik giyimle bağdaştırılsa da son zamanlarda spor şıklığı yakalamak isteyen kadınlar tarafından da tercih ediliyor. Düz tabanlı babetler ya da bez spor ayakkabılarla kombinleyeceğiniz siyah mini elbisenizle gün boyu rahat ve şık olmanız mümkün. Ofiste kullanabileceğiniz bu ikili üzerinizdeyken gönül rahatlığıyla akşam planlarına da dahil olabilirsiniz. Omuzlarınıza alacağınız kısa deri bir ceketle tamamlanan elbiseniz her ortama mükemmel uyum sağlayacak. Trendyolmilla, siyah mini elbiselerde spor çizgisini cesur yaka seçenekleriyle birleştirerek aklınızı başınızdan alacağa benziyor.