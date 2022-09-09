Evinizi sakinleştirici bir sığınağa çevirecek en güzel ürün önerileri

Uzun bir yolculuktan evinize döndüğünüzde, yorucu bir iş gününün ardından bacaklarınızı kanepeye uzatıp kahvenizden yudumladığınız o anlarda çoğunlukla içinizden "İnsanın kendi evi gibisi yok." sözünü geçirirsiniz. Kendinizi güvende ve huzurlu hissettiğiniz alandaki eşyalar da ruh hâlinize ayrı bir enerji katar. Kanepenizde kahvenizi yudumladığınız o anlarda hoş kokular yayan bir difüzörün ve ısı veren yumuşacık battaniyenin de size eşlik etmesini ister misiniz? Öyleyse buyurun listemize!

1. Rahat bir uyku için: Czemo Aromaterapi Difüzörü

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Evinizin her noktasında kullanabileceğiniz Czemo Aromaterapi Difüzörü; ruh hâlinizin sakinleşmesine, stresinizin azalmasına, rahatça uyumanıza ve havayı nemlendirmenize yardımcı olur. Ürünün kullanımıysa oldukça basit. Difüzörü suyla doldurduktan sonra difüzörün içerisine ürünle gönderilen limon, gül, yasemin, okyanus, zambak ve lavanta yağlarından dilediğinizi damlatabilirsiniz. Yüksek sis ve düşük sis seçeneği bulunan difüzörü bir, üç ve altı saat seçenekleriyle dilediğiniz kadar çalıştırabilirsiniz. İçerisindeki su bittiğinde otomatik olarak kapanan yağ difüzörünün LED ışıklarını 12 seçenekten dilediğiniz renge ayarlayarak kullanabilirsiniz.

2. Duş almayı daha keyifli kılar: Super Bath Bomb Tüm Esanslar Banyo Bombası

Özellikle banyosunda küvet bulunanların çok seveceği Super Bath Bomb Tüm Esanslar Banyo Bombası, güzel kokularıyla banyo yaparken size hoş bir dinginlik verir. Yorucu bir günün ardından küvetinizi suyla doldurup içerisine yasemin, okyanus, gül, limon, lavanta ve vanilya esanslı toplardan herhangi birini atıp duş alabilirsiniz. Manikür ve pedikür suyunda da kullanılan toplarda paraben, SLS, alkol ve kimyasal köpürtücüler gibi sağlığa zarar veren maddeler bulunmuyor. Tek tek elde yapılan topları dilerseniz kendiniz için alabilir, dilerseniz sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

3. Yüzünüzü güldüren anılarınızı duvarınıza asın: Seglory LED Fotoğraf Klipsli Işık Zinciri

Evinizin bir köşesinde anı duvarı oluşturmaya ne dersiniz? Baktıkça yüzünü güldürecek anılarınızı, Seglory LED Fotoğraf Klipsli Işık Zinciri ile duvarınıza asabilirsiniz. Pille çalışan fotoğraf ışık zinciri, 6 metre boyunda ve 40 adet LED ışıklı mandaldan oluşuyor. Kullanımı çok kolay olan ürünün ışıklarını açmak için düğmesine basmanız yeterli. İstediğiniz gibi büküp şekil vermenize yarayan sağlam bakır telden oluşan zinciri dilerseniz sadece aydınlatma amaçlı olarak da kullanabilirsiniz. Fakat anılarınızı parıldayan sıcak beyaz ışıklar altında görmek size fazlasıyla huzur verecek, bizden söylemesi!

4. Bol huzurlu kitap okuma keyfi için: Bysay Ahşap Puf Minderli Salıncak Hamak

Bysay Ahşap Puf Minderli Salıncak Hamak ürününün fotoğrafını gördüğünüz anda hayal kurmaya başlamanız çok muhtemel bir durum. Hamağınızı kurdunuz, yanınızda hoş kokulu mumlar yanıyor. Bir yandan kitabınızı okuyor, bir yandan da hafifçe hamağınızda sallanıyorsunuz. Ne kadar güzel, değil mi? Üstelik ürün kurulum gerektirmeden hazır bir şekilde geliyor ve size sadece tavana monte etmesi kalıyor. Su geçirmez kumaştan oluşan hamak, sağlam paraşüt ipleriyle bağlı olduğu için "Ya düşersem?" gibi düşünceler yüzünden endişe etmenize gerek kalmıyor. Ayrıca ürünün, eşyalarınızla uyum sağlayacak üç farklı renk seçeneği bulunuyor.

5. Soğuklara karşı pratik çözüm: YCCC Isıtmalı battaniye

Havaların soğumasıyla ısı veren ürünlere duyulan ihtiyaç da artacak. YCCC Isıtmalı Battaniye ise bu konuda normal battaniyelerden farklı ısıtma şekliyle imdadınıza yetişecek. Pelüş kumaştan oluşan yumuşak battaniye, yüksek kaliteli karbon fiberden yapılması sayesinde kolaylıkla ısınıyor. Üstelik zararlı radyasyon içermiyor. Battaniyenizi mobil güç kaynağına, bilgisayarın USB portuna veya şarj cihazına bağlayarak kullanabilirsiniz. Ürünün ısıtma sistemi; enerji tasarrufu seviyesi 25 derece, rahat seviye 35 derece ve sıcak seviye 45 derece olmak üzere üç aşamadan oluşuyor. Battaniyenizi dilerseniz evinizde dilerseniz dışarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Üstelik kirlendiği zaman makineye atıp yıkayabilirsiniz.

6. İstediğiniz rengi siz belirleyin: MDBazaar Oda Aydınlatma Sistemi

Ruh hâlinize göre renk ayarlaması yapabileceğiniz MDBazaar Oda Aydınlatma Sistemi, evinizin vazgeçilmez parçalarından biri olabilir. Uzaktan kumanda sistemiyle renklerini değiştirebileceğiniz lambanın 16 renk seçeneği bulunuyor. Boyu 120 cm, eni ise 2 cm olan lambanın aydınlatması; 3-5 metre aralığındaki alanı kapsıyor. Çıkarılabilir ayakları sayesinde ister yatay ister dikey olarak kullanabileceğiniz ürün, alüminyum malzemeden oluşuyor. Film izlerken sadece bu lambayı yakarak evinizde çok hoş bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Dilerseniz kitabınızı okurken tavandaki lambadan gelen güçlü ışık yerine ayaklı lambanızı yakarak loş ışıklı bir alan yaratabilirsiniz.

7. Doğanın yansıması camlarınızda: Lifreer Pencere Kuş Evi

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Listemizi bu tatlı kuş eviyle sonlandırıyoruz! Lifreer Pencere Kuş Evi'ni pencere camınıza yapıştırarak küçük kuşları besleyebilirsiniz. Ürünün şeffaf olması sayesinde kuşların hareketlerini ve koyduğunuz yemi yiyişlerini izlemek size fazlasıyla huzur verecek. Her mevsime ve hava koşuluna uygun olarak üretilen ve plastik malzemeden oluşan kuş evi, güçlü vantuzu sayesinde yerinden düşmez. Basitçe takıp çıkarabileceğiniz ürünün temizliği de fazlasıyla kolay. Kuşları gözlemleyerek kendinizi doğayla iç içe hissetmek istiyorsanız bu ürün tam sizlik! Öyleyse ürünü denemeye ne dersiniz?