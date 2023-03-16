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Fiyatı 1504 TL'ye düştü! Hırsızlık önleyici sırt çantasında kaçırılmayacak fırsat

16.03.2023 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyahatlerde, iş gezilerinde ve günlük kullanımda en çok tercih edilen sırt çantalarından biri olan XD Design Bobby Hero, özel anti-hırsızlık özellikleriyle dikkat çekiyor. Şimdi, bu güvenli ve şık sırt çantasına %35'lik indirimle sahip olmak için acele edin. Kısa süreliğine indirimde olan ürünü kaçırmayın!

Fiyatı 1504 TL'ye düştü! Hırsızlık önleyici sırt çantasında kaçırılmayacak fırsat

Seyahatlerinizde veya günlük kullanımda yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir sırt çantası mı arıyorsunuz? XD Design Bobby Hero; anti-hırsızlık özellikleri, kullanışlı tasarımı ve şık görünümü ile size bu konuda tam bir çözüm sunuyor. Kısa süreliğine indirimde olan çantaya bir şans verin, seyahatlerinizi daha güvenli ve keyifli hale getirin.

XD Design Bobby Hero Hırsızlık Önleyici Sırt Çantası

Adsız tasarım - 2023-03-16T172815.582

XD Design Bobby Hero Hırsızlık Önleyici Sırt Çantası, güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor. Ana gövdesine gizlenmiş bir fermuar ile açılan hırsızlık önleyici bir tasarıma sahip. Fermuarı açmak için çantayı sırtınızdan çıkarmanız gerekiyor, bu da çantadaki eşyalarınızın güvende olmasını sağlıyor. Ayrıca çantanın gövdesinde yer alan paslanmaz çelik ağ kesilmeye karşı dayanıklı. Sırt çantasının askıları arasında da gizlenmiş bir kablo yer alır ve bu kablo çantayı çıkarmanızı zorlaştırır. Gizli cepler, şarj portları, reflektörlü detaylar, sırt kısmındaki hava akışını artırmak için havalandırma özellikleri ve suya dayanıklı malzemeler çantanın öne çıkan özellikleri arasında yer alır. Seyahatlerinizde en büyük yardımcınız olacak XD Design Bobby Hero,güvenliği ve kullanım kolaylığı bir arada sunar.

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