Fiyatı 8900 TL'ye düştü! Robot süpürgede büyük indirim

Temizlik yapmaya vakit bulamadığınız zamanlarda bile evinizin tertemiz, pırıl pırıl olmasını ister misiniz? Cevabınız, evet ise sizin de robot süpürgelerle tanışma vaktiniz gelmiş demektir. Temizlik anlayışına yeni soluk getiren bir robot süpürgeye sahip olmak isterseniz şimdi tam zamanı! Kalitesi ve performansıyla göz dolduran iRobot Roomba i5 Robot Süpürge, Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel kısa süreliğine indirimde! Bizden söylemesi, bu fırsat kaçmaz.
Temizliği dert olmaktan çıkaracak harika bir robot süpürgeyle karşınızdayız: iRobot Roomba i5. En sevilen robot süpürge markalarından biri olan iRobot'un bu modeli, benzersiz tasarımıyla bir robot süpürge olmanın yanında evinizin şık bir aksesuarı haline de gelir. 5,16 kilogram ağırlığa sahip cihaz; 9,2 santimetre yüksekliği sayesinde 10 cm ve üzeri boşluklardan rahatça geçer. Mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilen ürünün akıllı haritalama özelliği sayesinde odalarınızın haritasını çıkarıp robot süpürgenizi dilediğiniz odaya yönlendirebilirsiniz. Üç aşamalı AeroForce™ temizleme sistemine sahip olan robot süpürge çift kauçuk fırçası sayesinde evinizi tertemiz yapar. Akıllı sensörleri sayesinde merdiven veya boşluk algıladığında ilerlemeyi keser. Böylece düşme ve devrilme gibi kazaların riskini ortadan kaldırarak güvenli bir kullanım sunar.Ürünü İncele
Kullanıcı yorumları:
"Çok kaliteli, hafif, kalın, ve sıcak tutan, kesimi mükemmel bir mont."
Kullanıcı yorumları:
"Ürün gayet rahat ve çok şık duruyor."
Kullanıcı yorumları:
"WWF ürünleri gerçekten çok kaliteli, bu da yanıltmadı. Teşekkürler."
Kullanıcı yorumları:
"Uzun araştırmalar sonucu bu markayı seçtim. Almanya'da yaygın olarak kullanıldığı için orada yaşayan arkadaşlarımın "Kesinlikle al." dediği bir ürün. Tavsiye ederim."
Kullanıcı yorumları:
"Çok memnun kaldık."
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