HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Fiyatı 8900 TL'ye düştü! Robot süpürgede büyük indirim

Fiyatı 8900 TL'ye düştü! Robot süpürgede büyük indirim

25.11.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları tüm hızıyla devam ediyor. Binlerce üründeki büyük fırsatlar, alışveriş severlerin yüzünü güldürüyor. Yılın son büyük indirim haftasını geride bırakırken siz de fırsatlardan yararlanmak isterseniz sizin için seçtiğimiz bugüne özel flaş fırsatlara mutlaka bakmalısınız! Üstelik şu an robot süpürgede 1800 TL'lik indirim var. İşte detaylar!

Fiyatı 8900 TL'ye düştü! Robot süpürgede büyük indirim

Temizlik yapmaya vakit bulamadığınız zamanlarda bile evinizin tertemiz, pırıl pırıl olmasını ister misiniz? Cevabınız, evet ise sizin de robot süpürgelerle tanışma vaktiniz gelmiş demektir. Temizlik anlayışına yeni soluk getiren bir robot süpürgeye sahip olmak isterseniz şimdi tam zamanı! Kalitesi ve performansıyla göz dolduran iRobot Roomba i5 Robot Süpürge, Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel kısa süreliğine indirimde! Bizden söylemesi, bu fırsat kaçmaz.

iRobot Roomba i5 Robot Süpürge

Adsız tasarım - 2022-11-25T150536.314

Temizliği dert olmaktan çıkaracak harika bir robot süpürgeyle karşınızdayız: iRobot Roomba i5. En sevilen robot süpürge markalarından biri olan iRobot'un bu modeli, benzersiz tasarımıyla bir robot süpürge olmanın yanında evinizin şık bir aksesuarı haline de gelir. 5,16 kilogram ağırlığa sahip cihaz; 9,2 santimetre yüksekliği sayesinde 10 cm ve üzeri boşluklardan rahatça geçer. Mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilen ürünün akıllı haritalama özelliği sayesinde odalarınızın haritasını çıkarıp robot süpürgenizi dilediğiniz odaya yönlendirebilirsiniz. Üç aşamalı AeroForce™ temizleme sistemine sahip olan robot süpürge çift kauçuk fırçası sayesinde evinizi tertemiz yapar. Akıllı sensörleri sayesinde merdiven veya boşluk algıladığında ilerlemeyi keser. Böylece düşme ve devrilme gibi kazaların riskini ortadan kaldırarak güvenli bir kullanım sunar.

Ürünü İncele

Yalnızca bugüne özel diğer flaş fırsatlar!

1. Tommy Hilfiger Erkek Alaska Puffer Mont

Adsız tasarım - 2022-11-25T154153.256

Kullanıcı yorumları:

  • "Çok kaliteli, hafif, kalın, ve sıcak tutan, kesimi mükemmel bir mont."

  • "Motor ile giderken bile sıcak tutuyor."
Ürünü İncele

2. Under Armour Charged Pursuit 3 Koşu Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2022-11-25T154432.187

Kullanıcı yorumları:

  • "Ürün gayet rahat ve çok şık duruyor."

  • "Bir veya bir buçuk numara büyüğünü söyleyin. Bunun dışında ayakkabı çok rahat, tavsiye ederim."
Ürünü İncele

3. WWF Penguen Kapüşonlu Sweatshirt Unisex Yetişkin

Adsız tasarım - 2022-11-25T154822.137

Kullanıcı yorumları:

  • "WWF ürünleri gerçekten çok kaliteli, bu da yanıltmadı. Teşekkürler."

  • "Kalın, sıcacık tutuyor. Beğendim."
Ürünü İncele

4. Melitta Enjoy II Filtre Kahve Makinesi

Adsız tasarım - 2022-11-25T154042.102

Kullanıcı yorumları:

  • "Uzun araştırmalar sonucu bu markayı seçtim. Almanya'da yaygın olarak kullanıldığı için orada yaşayan arkadaşlarımın "Kesinlikle al." dediği bir ürün. Tavsiye ederim."

  • "Fiyat performans anlamında mutlu etti. Aroma özelliği kullanışlı."
Ürünü İncele

5. LEGO Technic Land Rover Defender 42110 Yapım Seti (2573 Parça)

Adsız tasarım - 2022-11-25T154302.197

Kullanıcı yorumları:

  • "Çok memnun kaldık."

  • "Şu an piyasada bu paraya alınabilecek en güzel LEGO seti diyebilirim. Yapımı da oldukça emek istediği için epey güzel vakit geçirtiyor. Herkese tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Bakmadan geçmeyin!

Yalnızca bugüne özel flaş fırsatları görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

İlginizi Çekebilir

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

 Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

 Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!
Anahtar Kelimeler:
Amazon indirim amazon alışveriş black friday günün fırsatı

İş birliği İçerikleri

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Duygu Özaslan'ın Hailey Bieber makyajı olay olmuştu! O makyajında kullandığı ürünleri sizin için derledik

Duygu Özaslan'ın Hailey Bieber makyajı olay olmuştu! O makyajında kullandığı ürünleri sizin için derledik

"Sen daha önce neredeydin?" diyeceksiniz! Mutfakta geçireceğiniz vakti keyifli hâle getirecek

"Sen daha önce neredeydin?" diyeceksiniz! Mutfakta geçireceğiniz vakti keyifli hâle getirecek

"Akıllı saat de neymiş?" demeyin, hayatınıza kattıklarınıza inanamayacaksınız!

"Akıllı saat de neymiş?" demeyin, hayatınıza kattıklarınıza inanamayacaksınız!

Kedi sever dostlarınızı mutlu etmek ister misiniz? Bu hediyelere âşık olacaklar

Kedi sever dostlarınızı mutlu etmek ister misiniz? Bu hediyelere âşık olacaklar

TikTok'ta yılın trendi olan bu ürünlere bakmadan geçmeyin!

TikTok'ta yılın trendi olan bu ürünlere bakmadan geçmeyin!

Tümünü Gör
TikTok'ta yılın trendi olan bu ürünlere bakmadan geçmeyin!

TikTok'ta yılın trendi olan bu ürünlere bakmadan geçmeyin!

Evinizin ambiyansını tamamıyla değiştirecek indirimli ürünler!

Evinizin ambiyansını tamamıyla değiştirecek indirimli ürünler!

Bilgisayarınıza zarar gelsin istemezsiniz! İndirimdeki en şık koruyucu bilgisayar kılıflarını keşfedin

Bilgisayarınıza zarar gelsin istemezsiniz! İndirimdeki en şık koruyucu bilgisayar kılıflarını keşfedin

Her ebeveynin varlığından haberdar olması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Her ebeveynin varlığından haberdar olması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Z kuşağından birine hediye alacaksınız bu listeye kesinlikle göz atmalısınız

Z kuşağından birine hediye alacaksınız bu listeye kesinlikle göz atmalısınız

Dizi ve film severler buraya! Kendinize ve sevdiklerinize güzel bir hediye verin

Dizi ve film severler buraya! Kendinize ve sevdiklerinize güzel bir hediye verin

Tümünü Gör
Dizi ve film severler buraya! Kendinize ve sevdiklerinize güzel bir hediye verin

Dizi ve film severler buraya! Kendinize ve sevdiklerinize güzel bir hediye verin

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Karma cilde sahipseniz bu önerilerimiz size göre! Tam da indirimdeyken kaçırmayın

Karma cilde sahipseniz bu önerilerimiz size göre! Tam da indirimdeyken kaçırmayın

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Bir hırkayla hem rahat hem de şık olmak mümkün! Üstelik sıcacık tutuyor

Bir hırkayla hem rahat hem de şık olmak mümkün! Üstelik sıcacık tutuyor

Buz gibi havalarda başınızı ve kulaklarınızı koruyacak bere modelleri

Buz gibi havalarda başınızı ve kulaklarınızı koruyacak bere modelleri

Tümünü Gör

Benzer Ev Yaşam İçerikleri

TikTok'ta yılın trendi olan bu ürünlere bakmadan geçmeyin!

TikTok'ta yılın trendi olan bu ürünlere bakmadan geçmeyin!

Evinizin ambiyansını tamamıyla değiştirecek indirimli ürünler!

Evinizin ambiyansını tamamıyla değiştirecek indirimli ürünler!

"Sen daha önce neredeydin?" diyeceksiniz! Mutfakta geçireceğiniz vakti keyifli hâle getirecek

"Sen daha önce neredeydin?" diyeceksiniz! Mutfakta geçireceğiniz vakti keyifli hâle getirecek

Meyveden sebzeye her yiyeceğinizi saklayabileceğiniz en iyi çekmeceli derin dondurucular

Meyveden sebzeye her yiyeceğinizi saklayabileceğiniz en iyi çekmeceli derin dondurucular

Kaliteli ve bütçe dostu bir doğal gazlı ocağa ihtiyacınız varsa bakmadan geçmeyin

Kaliteli ve bütçe dostu bir doğal gazlı ocağa ihtiyacınız varsa bakmadan geçmeyin

Her türlü yüzeyi temizlemenize yardımcı olacak en iyi yüzey temizleyici çeşitleri

Her türlü yüzeyi temizlemenize yardımcı olacak en iyi yüzey temizleyici çeşitleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Mavi tiki bırak, renk renk tiklere bak... Sürpriz gelişmeyi Elon Musk duyurdu, başlama tarihini de verdi!

Mavisini bırak, bunlara bak! Sürpriz gelişmeyi Elon Musk duyurdu

Mağazalardaki yüzlerce iPhone'a el koydular! Sebebi ise herkesi şaşırttı

Mağazalardaki yüzlerce iPhone'a el koyuldu! Sebebi ise herkesi şaşırttı

Kafatasında delik açmak gerekmiyor! Max Hodak'ın çılgın projesi büyük merak uyandırdı

Kafatasında delik açmak gerekmiyor! Büyük merak uyandırdı

Elon Musk sazı tekrar eline aldı! Tüm Twitter bu hamlesini konuşuyor: Önümüzdeki haftadan itibaren...

Sazı tekrar eline aldı! Tüm Twitter bu hamlesini konuşuyor

Hem şık hem spor bir görünüm isteyenler için en iyi Samsung akıllı saat modelleri

"Akıllı saat de neymiş?" demeyin, hayatınıza kattıklarınıza inanamayacaksınız!

Amazon indirimlerinden alabileceğiniz en şık ve koruyucu bilgisayar kılıfları

Bilgisayarınıza zarar gelsin istemezsiniz! İndirimdeki en şık koruyucu bilgisayar kılıflarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.