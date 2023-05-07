Göğüslerini örtmek için vücut bandı kullanarak kıvrımlarını sergiledi! Bu trend görenleri şaşırtıyor

Büyük göğüsleri ve kıvrımlı vücuduyla takipçi listesini artıran Playboy modeli Iryna Ivanova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tekrardan gündem oldu. Ayna selfiesi yapan Iryna, bir dönem sıklıkla kullanılan vücut bantlarını iç çamaşırı olarak kullanarak bu trendin tekrardan moda olabileceğini gösterdi.

Altın renkteki vücut bandıyla göğüslerini ve genital bölgesini kapatan Iryna, yaptığı paylaşımla kısa süre içerisinde oldukça etkileşim aldı.

Pek çok içerik oluşturucu, kadınların vücutlarını bantlamalarını içeren stile bayıldı.

Geçmişte birçok sanatçı bu vücut bantlarını kullanarak farklı kostümler yarattı.

Vücut bantları genellikle festivaller, konserler ve partiler gibi etkinlikler için kullanılıyor.



Iryna, Twitter hesabından paylaştığı yarı çıplak fotoğrafıyla hayranlarının ilgisini çekti. Modelin sosyal medya takipçileri "Bayan Iryna, çok seksi", "Denizkızı gibi" yorumlarını yaptı.





