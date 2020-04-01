Günlük burç yorumları 1 Nisan Çarşamba - Ay, bütün gün Yengeç burcunda!

1 Nisan Çarşamba günü için günlük burç yorumları haberimizde. Ay'ın günün tamamında Yengeç burcu ile hizalı olacağı bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Bugün kafanız karışık olabilir kendinizi yaptığınız işe veremeyebilirsiniz. Zihninizi karıştıran şeylerden uzak durmanız için belki de yoğun iş programınıza biraz ara vermelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Bugün çok fazla iletişim kuracağınız bir zaman olabilir. Günün çoğunu telefonda arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle sohbet ederken bulabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
İnsanlar bugün düşüncelerinde sizin kadar inatçı olmaya yatkın olabilir. Bu yüzden günü biraz daha dikkatli geçirmek durumunda olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Bugün sağlığınızı her zamankinden daha çok önemseyebilirsiniz. Belki kendinizi biraz halsiz ya da yorgun hissedebilir ya da geçirdiğiniz hastalıktan sonra bu kararı almış olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Hedeflerinize doğru yavaş ve istikrarlı bir şekilde ilerlemeye çalışırken yol boyunca beklenmedik engellerle karşılaşabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
İnsanlara ne düşündüğünüzü söylemekten asla korkmuyorsunuz. Açık sözlü olmanız bazı kişileri korkutabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
İlerlediğiniz yol beklenmedik virajlar, keskin dönüşlerle dolu olabilir. Ancak hayatta keskin eğrilerin olduğunu bilmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Bugün tuhaf düşünceler içinde olabilirsiniz. Sizi mevcut durumunuzla pek alakalı olmayan bir yöne yönlendirebilirler. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Düşünceleriniz bugün oldukça net. Zihniniz alternetif çözümlere açık. Başkalarının kafanızı karıştırmasına izin vermeyin ancak düşüncelerinizi onlara söylerken çok eleştirel olmamaya dikkat edin. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Bugün bir şeylerin yanlış gittiği hissi içinde olabilirsiniz. Muhtemelen ayarlamanız gereken sadece sizin bakış açınız Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Bugün etrafınızda olup bitenin fazlasıyla farkında olabilir ve çevrenizdekilerin fikirlerini içselleştirebilirsiniz. Sizi incitecek sözlerden kaçının. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Enerjiniz yüksek olabilir ancak bu enerjiyi işleriniz için kullanmak istemiyor olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız