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Hastane saldırısını 'İsrail değil, Hamas yaptı' iddiasına yalanlama geldi! Dezenformasyonla Mücadele'den açıklama: Manipülasyon amaçlı kullanılıyor

17.10.2023 22:57 | Son Güncelleme:
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İsrail bu akşam Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alarak tüm dünyayı ayağa kaldıran bir saldırıya imza attı. Bu sırada saldırının İsrail tarafından değil, Hamas tarafından yapıldığı iddiaları sosyal medyada yayıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiayı yalanlarken olayla ilgili detaylı bilgi de verdi.

Hastane saldırısını 'İsrail değil, Hamas yaptı' iddiasına yalanlama geldi! Dezenformasyonla Mücadele'den açıklama: Manipülasyon amaçlı kullanılıyor

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde bulunan El Zeytun Mahallesi'nin, günlerdir İsrail'in yoğun bombardımanında yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği bir bölge olduğu belirtildi.

Hastanenin bombalanmasıyla ilgili görüntüler incelendiğinde, alanı harabeye çevirecek etkiye sahip mühimmatın, Hamas'ın bugüne kadar kullandığı türden bir mühimmat olmadığının açıkça görüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'nin El Zeytun Mahallesi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesi'nin vurulmasıyla ilgili, 'Saldırıyı İsrail değil, Hamas yaptı' iddiası doğru değildir. İsrail propagandası yapan hesaplar tarafından, 'Hastaneyi Hamas füzesi vurdu' iddiasıyla paylaşılan görüntülerin, 2022 yılına ait olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca İsrail ordusu tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamada, hastanelerin sığınak olarak kullanıldığı iddia edilerek, 'Hastaneleri derhal boşaltın' tehdidinde bulunulmuştur."

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Merkezin bir sonraki paylaşımında ise söz konusu iddiaya dayanak olarak gösterilen "Gaza Report" adlı hesabın Gazze'nin veya herhangi bir Filistin kurumunun resmi hesabı olmadığı, hesabın manipülasyon amaçlı kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

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