Her anın kurtarıcısı, her dolabın demirbaşı en güzel siyah elbise modelleri

Zarafetin, lüksün ve asaletin simgesi... Coco Chanel'in moda dünyasına bıraktığı en büyük mirası, siyah elbiseler yüzyıllardır her kadının vazgeçilmezi olmayı başarıyor. "Giyecek hiçbir şeyim yok" dediğiniz anlarda bile bir süper kahraman gibi duruma müdahale eden siyah elbise kombinleri, dakikalar içinde göz kamaştıran bir şıklık sunuyor. Vogue'un "Siyah rengini kullandım; bugün hala güçlü bir renk, çünkü siyah etraftaki her şeyi siliyor." diyerek tanıttığı modanın en klasik unsurları; şık, rahat, resmi her ortama uyum sağlar ve her durumum üstesinden gelebilir.

Audrey Hepburn bir şey biliyor

Tiffany'de Kahvaltı filminde New York'ta tutunmaya çalışan genç bir kadını canlandıran Audrey Hepburn, siyah güzel bir elbise ve biraz inci dışında başka bir şeye ihtiyacı olmadığını biliyordu. Sinemada olduğu kadar moda dünyasında da devrim niteliği olan Tiffany'de Kahvaltı'daki Audrey Hepburn'ün o görünümü, onlarca yıl sonra bile siyah elbise dendiğinde aklımızda beliren belki de ilk şey.

Armadio Design'ın Aslıhan Doğan Turan'la tasarladığı uzun siyah elbise, Audrey Hepburn'un stilinin adeta 2021'e uyarlanmış hali. Zarif ince askıları ve çekici sırt detayıyla önce çıkan bu siyah uzun elbise, en şık davetlere giderken ilk seçeneğiniz olacak. Farklı ayakkabı ve takılarla bambaşka stiller yaratabileceğiniz bu elbise, bizce her gardırobun ihtiyacı. Bol bol inci takılar kullanmayı unutmayın.

İki moda devi bir arada: Deri ve siyah

Tek materyal, bir elbiseyi baştan aşağıya değiştirebilir. Özellikle sonbahar ve kış aylarının en sevilen malzemelerinden biri olan deri, siyah ile birleşince elbiseyi aniden zirveye taşıyor. Feminen, asi, havalı... Model ve aksesuarlar değiştikçe her türlü tarza uyum sağlayabilen siyah deri elbiseler, hem sokak stilinin hem de gece buluşmalarının en karizmatik seçeneklerinden. ONLY, bu tasarımıyla siyah deri elbiseye bambaşka bir bakış getiriyor. Yakası derin bir v şeklinde inerek feminen bir hava yaratan elbise, fermuar detaylarıyla asi bir stil ortaya koyuyor.

Hiçbir şey siyah bir gömlek elbise kadar rahat olamaz.

Elbiseleri rahat bulmayanlar, "Abartmaya gerek yok, bir kot bir tişört yeter" diyenler henüz hiç gömlek elbise giymeyenlerdir! Sezonlardır yaz aylarının en trend parçalarından biri olan gömlek elbiseler, sportif şıklığın en gözde parçalarından biri. Özellikle sneakers ve güneş gözlükleri ile oldukça cool bir görünüm sunan gömlek elbiseler, günlük siyah elbise denince akla ilk gelen seçenek oluyor.

VERO Moda'nın incecik denim kumaştan tasarladığı bu modeli ihtiyacınız olan her şeye dönüştürebilirsiniz. İsterseniz şort ve büstiyerin üstüne giyerek kimono olarak kullanabileceğiniz siyah gömlek elbiseyi, isterseniz başka üstlerle kullanıp çeşitlendirerek veya tuniğe dönüştürebilirsiniz.

Masal diyarlarından fırlamış gibi...

Şıklığı garanti eden siyah elbise, tesettür giyimde de üstünlüğünü koruyor. Zarafetin timsali olan bu modeller, romantik stilin en kilit unsuru dantel ile buluşunca ise bambaşka bir masal ortaya çıkıyor. Modern Juliet'lerin vazgeçemediği siyah dantel elbiseler ile her an bir prenses gibi zarif ve soylu gözükmek mümkün.

Düğünlerde, şık davetlerde, akşam yemeklerinde... Siyah dantellerle bezenmiş bu siyah elbise abiye modelleri, gösterişli bir sadeliği yakalayabileceğimizi adeta kanıtlıyor. Kol uçları tüllerle hareketlendirilen Neva Style'ın siyah dantelli abiyesi ile masal diyarından fırlamış gibi görüneceksiniz.

Kariyerinizin en önemli toplantısına giderken ne giyeceğinizi düşünmeye gerek yok!

Yıllardır ofis stilinin olmazsa olmazı olan blazer ceketlere bambaşka bir gözle bakmaya hazır mısınız? Son 2 senenin en büyük trendlerinden olan ceket elbiseler, yoğun günlerdeki kahramanınız. Öz güven ve başarının adeta simgesi haline gelen siyah renkli ceket bir elbise ile o sunumun altından kalkmak artık çocuk oyuncağı.

Ofis stilinin en yenilikçi ve trend parçalarından birine dönüşen ceket elbiseler, ne yazık ki fiyatları ile de dudak uçuklatıyor. Ancak kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Swass'ın bu siyah ceket elbisesi ile ofisin en şık kadını olmak o kadar da zor değil. Astarlı olması sebebiyle kısa siyah elbise olarak rahatlıkla kullanabileceğiniz bu parçayı, dilerseniz önlerini açarak ceket olarak giyebilirsiniz.

Fransız sokaklarında bir moda devrimi: Saten elbiselere özgürlük

Yıllarca yalnızca iç giyimde veya gecelik olarak kullanıp heba ettiğimiz saten, sonunda hakkettiği değere ulaştı. Son dönemlerde hem sokak stilinin hem de gece kombinlerinin en sevilen parçalarından olan saten elbiseler, özellikle parizyen stilin vazgeçilmezlerinden. Sadeliğin ve şıklığın bir arada olduğu bu elbiselerin parlak ve yumuşak dokusu, siyah rengiyle iyice öne çıkıyor.

İnce topuklular ve uzun küpeler ile yaz gecelerinin en sofistike görünümlerinden birini yaratan siyah saten elbiseleri, günlük kullanıma uyarlamak da mümkün. Son dönemin yükselen trendi topuklu terlikler ile eşleştireceğiniz bu parçaların içine beyaz basic bir tişört giyerek kombininizi tamamlayabilirsiniz.

O zaman parti başlasın!

Şu bir gerçek ki payetli parçaların ışıltısı da riski de yüksek. Ayarı kaçtığı an kolayca şıktan rüküşe dönüşebilen payetli elbiseleri, siyah renk ile dengeleyebilirsiniz. Parti sezonunun en göz alıcı parçalarından olan payetli siyah elbiseler ile gece boyu ışıldamaya hazır olun!

Koton, bu siyah payetli elbisesi ile benzerlerinden ayrılmayı başarıyor. Derin V yakası ve uçları büzgülü bol kollarıyla modern bir tarz yakalayan bu parça, ışıldayan payetlerle birleşerek tüm iddiasını ortaya koyuyor. Yine ışıltılı bir kumaştan kemere de sahip olan bu siyah payetli mini elbise ile disko topunun altında renkli ışıklarla ahenk içinde dans edebilirsiniz.

Kışın elbise giyilmez mi? Kim demiş?

Triko elbiseler, bir gardırop klasiği olma yolunda büyük bir hızla ilerliyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarının en şık seçeneklerden biri olan triko elbiseler, siyah rengiyle iyice taçlanıyor. Tek adımda eforsuz bir şıklığa ulaştıran siyah triko elbiseler, uzun yıllar daha gardırobun demirbaşlarından olacak gibi.

Vücudunuzu kusursuzca saran yapıya sahip parça, boğazlı bir yakaya sahip. Diz altına kadar uzanan dar eteğe sahip olan elbiseyi ister kısa botlarla isterseniz uzun çizmeler ile kombinleyebilirsiniz.

Biraz hareketlenmeye ne dersiniz?

Çılgın, başına buyruk tarafınıza bir türlü dur diyemiyorsanız ve siyah elbisenize biraz eğlence katmak istiyorsanız desenler tam size göre. İsterseniz elbisenizi puantiyelerle süsleyebilir, dijital baskılar ile bambaşka bir hava katabilir veya animal desenler ile feminen tarafınızı ortaya çıkarabilirsiniz.

Biz baharı çok özlediğimiz için içeriğimizde bu trendin temsilcisi olarak çiçekleri tercih ediyoruz. Küçük çiçekler ile donatılmış eteği fırfırlı siyah elbise ile bırakın ruhunuz yeniden yeşersin.

Siyah mini elbise varsa korkuya yer yok.

“Bir kadın, siyah küçük elbise ile asla fazla veya az şık giyinmiş olmaz.” diyen Karl Lagerfeld, her gardırobun siyah mini bir elbiseye ihtiyacını olduğunu hepimize hatırlatıyor. Hem gündüz hem gece kombinlerine uyum sağlayan siyah bir elbiseniz varsa endişeye yer yok.

Siyah elbisenin önemini bilen Oodji, yalın tasarımı ve sade kesimiyle dikkat çekiyor. Bir spor ayakkabı veya sandaletle gündüz kombinlerinde kullanabileceğiniz bu siyah elbise, topuklu bir ayakkabı ve toplu bir saçla anında kutlama elbisesine dönüşebilir.

