Her bütçeye uygun en iyi HP marka monitör modelleri

Film veya dizi izlemek, oyun oynamak, video editlemek ve iş programlarını etkin şekilde kullanmak isteyenlere kaliteli monitör modelleri tavsiye ediliyor. En iyi monitör markaları arasında ilk sıralarda olan HP, farklı kullanım tercihlerine uygun birçok monitör modeli üretiyor. Hazırsanız bu modelleri incelemeye başlayalım ve HP monitör alınır mı, birlikte karar verelim!

HP Monitör ayarları nasıl sıfırlanır?

HP monitör ayarları sıfırlama işlemini nasıl yapacağını merak ediyorsanız kısaca bahsedelim. Monitör ekranındaki menü tuşuna uzun süre basıldığında fabrika ayarlarına sıfırlama seçeneği görülüyor. Bu seçenek onaylandığında monitör ayarları otomatik sıfırlanıyor. İşte bu kadar!

1. Fiyat performans ürünü arayanlara: HP V24i 60 Hz Full HD 24 inç Monitör

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Güçlü özellikleri ve ekonomik fiyatıyla görenlerin ilgisini cezbeden HP V24i 60 Hz Full HD 24 inç Monitör, sade ve şık tasarımıyla da beğeni kazanıyor. Üç taraftan çerçevesiz tasarıma sahip olduğu için daha belirgin görüş sağlayarak muazzam ekran deneyimi yaşatıyor. 60 Hz ekran yenileme hızı ve full HD çözünürlüğüyle oyun ve filmlerde görselliği üst seviyeye taşıyan model, akıllı yapısı sayesinde dizüstü ve masaüstü bilgisayarla hızlıca bağlantı kurabilir. Modelin önemli bir avantajı da 24 inçlik boyutuyla çalışma masalarında az yer kaplaması.

2. Hızlı yanıt süresi: OMEN X 25f 240 Hz Gaming Monitör

Bilgisayar oyuncularının monitörden beklediği en önemli özelliklerden biri, hızlı yanıt süresi. 1 ms yanıt süresiyle dudak uçuklatan OMEN X 25f 240 Hz Gaming Monitör, oyunculardan tam not alıyor. 240 Hz ekran yenileme hızıyla 60 Hz monitörlere oranla dört kat daha hızlı görüntü yenileyerek büyüleyici görsellik yaratıyor. Şık ve zarif tasarımıyla oyuncu masalarına etkileyici bir görünüm kazandıran model, mikro kenarlı çerçeve yapısıyla oyunun içindeymiş gibi hissettiriyor. Model, AMD Freesync ve Nvidia G-sync uyumluluğuyla ekran yırtılmalarını da ortadan kaldırıyor.

3. İş programları için ideal: HP Z24s IPS LED Pivot Monitör

"İş için HP monitör alınır mı?" sorusunu soranların karşısına çıkan HP Z24s IPS LED Pivot Monitör, birbirinden üstün nitelikleri sayesinde görsel kaliteyi zirveye taşıyor. Modelin en önemli özelliği, çoklu USB yuvaları sunması. Bu sayede görüntü aktarımı gibi konularda kullanıcılarına kolaylık sağlıyor. Ön panelde dört adet menü tuşu bulundurduğu için HP monitör ayarlarının kolaylıkla gerçekleştirilmesine yardımcı oluyor. Modelin sevilen bir diğer özelliği de ön kuruluma ihtiyaç duymadan eşleştiği her bilgisayarla hemen uyum içinde çalışması. 178 derecelik geniş açı sunması da cabası!

4. Dev ekran sevenler için: HP M34d 34 inç Kavisli Monitör

Monitör seçiminde önceliği geniş ekran olanların mutlaka göz atması gereken HP M34d 34 inç Kavisli Monitör, konfor odaklı özellikleriyle dolu dolu kullanım vadediyor. Göz koruma teknolojisiyle öne çıkan model, renk kalitesinden ödün vermediği için kalitesini her koşulda muhafaza ediyor. Kavisli yapısıyla odaklanmayı kolaylaştırıyor. 100 Hz ekran yenileme hızıyla görsel değişimlerinde akıcılık gösteriyor. Sade tasarımlardan hoşlananlar için harika bir seçenek sunan ürün, ofis ortamlarına da uygun. Üstelik HDMI, DP ve çoklu USB portlarıyla işlevsellik de sağlıyor.

5. Gözleriniz yorulmasın: HP 2D9K1E9 M24FW Full HD Monitör

Yüksek çözünürlüklü en iyi HP monitör modelleri arasında üst sıralarda bulunan HP 2D9K1E9 M24FW Full HD Monitör, kaliteli çözünürlüğü IPS teknolojisiyle buluşturuyor. %85 geri dönüştürülmüş malzemelerden üretildiği için çevre dostu bir model olarak beğeni kazanıyor. Freesync teknolojisiyle görüntü bozulmalarını ortadan kaldırıyor. Yüksek performanslı oyunlarda ve video düzenleme işlemlerinde kullanıcılarını asla yarı yolda bırakmıyor. Modelin en sevilen özelliği ise Eyesafe sertifikalı göz koruma özelliğine sahip olması. Daima açık mavi ışık filtre modunda bile renk kaybı yaşatmamasıyla takdir ediliyor.

6. İstediğiniz açıya ayarlayın: HP U28 60 Hz 4K Ultra HD 28 inç Monitör

Monitör ekranına bakarken sürekli boyun ağrısı yaşayan ve bir türlü rahat edemeyenlere tavsiye edilen HP U28 60 Hz 4K Ultra HD 28 inç Monitör, akıllı yapısı sayesinde kolaylıkla yükseklik ve açı değişikliği yapılmasına olanak sağlıyor. Zarif tasarımıyla görenleri etkileyen model, 4K Ultra HD görüntü kalitesiyle seyir keyfini arşa çıkarıyor. 28 inç geniş ekranıyla oyun oynayanları da memnun eden monitör, yüksek kaliteli renk doğruluğuyla her tonu en canlı şekilde göstererek görselliğe dayalı çalışmalarda da sıkça tercih ediliyor.

7. Muhteşem oyun deneyimi için: OMEN 25 inç Full HD Gaming Monitör

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"En iyi HP oyuncu monitörü hangisi?" sorusu sorulduğunda bir adım öne çıkan OMEN 25 inç Full HD Gaming Monitör, önceliği maksimum performans olan oyuncuların ilgisini cezbediyor. 1080p IPS oyuncu monitörü almak isteyenler için harika bir seçenek olan model, 1 ms tepki süresiyle gecikme yaşatmıyor. 165 Hz ekran yenileme hızı ve AMD FreeSync Premium Pro teknolojisiyle hareketli sahnelerde görüntü yırtılmalarına izin vermiyor. Böylece aksiyona dayalı oyunlarda tam performans sergiliyor. En gerçekçi renk gamını başarıyla sunan model, oyunlarda ayrıntıların belirgin hâle gelmesini sağlıyor.

8. Akıcı görsellik: HP X27 Full HD Gaming Monitör

Oyun oynarken bozulan ve takılan görüntülerden rahatsız olanların mutlaka bir şans tanıması gereken HP X27 Full HD Gaming Monitör, en iyi oyun monitörleri arasında yer alıyor. Full HD görüntü kalitesi sağlayan IPS ekranıyla yansıma ve parlama gibi sorunlar yaşatmıyor. 165 Hz yüksek ekran yenileme hızıyla sahne geçişlerinde görüntü kalitesini başarıyla koruyor. Geniş açılı tasarımıyla ekranın her koşulda net görülmesine yardımcı oluyor. Göz yorgunluğu yaratan zararlı mavi ışığı filtrelediği için uzun saatler oyun oynayanları mutlu ediyor. Modelin AMD Freesync teknolojisine sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

9. Bütçesi kısıtlı olanlara: HP V24v G5 Full HD Monitör

Bütçesi kısıtlı olan ve HP en ucuz monitör modelini satın almak isteyenlere tavsiye edilen HP V24v G5 Full HD Monitör, birbirinden kaliteli özellikleri uygun fiyatla birleştiriyor. 1080p çözünürlük ve 70 Hz ekran yenileme hızıyla üstün görselliği yüksek hızla buluşturuyor. Üç tarafı mikro kenarlı çerçeveleriyle hem şık bir tasarım sunuyor hem odaklanmayı kolaylaştırıyor. Kolaylıkla eğilip açısı değiştirilebildiği için kullanıcının oturma pozisyonuna en uygun hâle getirilebiliyor. Böylece ekrana bakarken boyun ağrısı yaşanmıyor. Ayrıca mavi ışık filtresiyle gözlerin yorulmasını da engelliyor.

10. Şık tasarımıyla öne çıkan: HP Z24f G3 60 Hz Full HD IPS Monitör

Çağdaş ve modern tasarımıyla görenlerden tam not alan HP Z24f G3 60 Hz Full HD IPS Monitör, iş için kaliteli ve performanslı monitör arayışında olanlar için ideal bir seçenek. Güçlü ayak sistemiyle masa üzerinde sağlam duruyor ve eğilip devrilme gibi sorunların yaşanmasına izin vermiyor. 23,8 inç'lik boyutuyla az yer kapladığı için çalışma masalarında alan avantajı yaratıyor. 1080p çözünürlüğüyle canlı görsellik yaratan model, 60 Hz ekran yenileme hızıyla görsel geçişlerinde akıcılık sergiliyor. Modelin avantajlarından biri de mavi ışık filtresi açıkken renk doğruluğundan asla ödün vermemesi.