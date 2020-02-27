İstanbul'da Mali Şubeden FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Operasyon kapsam\u0131nda bir\u00e7ok \u015f\u00fcpheli g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Bayrampa\u015fa Devlet Hastanesi'nde sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnden ge\u00e7irilen \u015f\u00fcpheliler sorgulanmak \u00fczere emniyete g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\n(DHA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130G\u00fcl\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc g\u00f6rmek i\u00e7in oto y\u0131kamac\u0131ya geliyorlar!Malatya yine salland\u0131! Korkutan depremC vitamini deposu ku\u015fburnunun faydalar\u0131 nelerdir?