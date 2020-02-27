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  4. İstanbul'da Mali Şubeden FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da Mali Şubeden FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2020 07:03 | Son Güncelleme

İSstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 'FETÖ/PDY' kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul'da Mali Şubeden FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Operasyon kapsamında birçok şüpheli gözaltına alındı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(DHA)

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FETÖ Mali Suçlar polis gözaltı operasyon

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