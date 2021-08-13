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Kablosuz Mouse ve Klavyeler ile çalışma ortamınızı özgürleştirin

13.08.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun çalışma saatlerinde rahatlığınızı ve verimizi arttıracak kablosuz Mouse ve Klavyeleri sizler için bir araya getirdik.

Kablosuz Mouse ve Klavyeler ile çalışma ortamınızı özgürleştirin

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte hayatımızı etkileyen kısıtlı hareketler de gittikçe ortadan kalkmaya başladı. Yani artık öyle eskisi gibi bilgisayarınıza olan uzaklığınız farenizin veya klavyenizin uzaklığına göre belirlenmiyor. Gelin hep beraber kablosuz fareler ve klavyeler ile daha özgür bir çalışma ortamı yaratalım.

1- Mouse denilince ilk akla gelen marka

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Ürünlerinin kalitesi ile adından sürekli söz ettiren Logitech listemizin açılışını üstleniyor. Aynı tıklama hissi, tıklama sesinde %90 gürültü azaltma, “tak” ve “unut” nano alıcısı sayesinde 10 metreye kadar kablosuz bağlantı gibi özellikleri olan bu mouse size çok farklı deneyimler yaşatacak.

Logitech Sessiz Mouse’a BURADAN ulaşabilirsiniz.

Logitech markasının diğer ürünlerini ise BURADAN inceleyebilirsiniz.

2- Logitech’ten ekonomik set

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Hem fiyatı hem de kullanıcıda bıraktığı etki/izlenim olağanüstü. Geniş avuç içi desteği, kıvrımlı ve sağ el ile uyumlu mouse ve ayarlanabilir klavye yüksekliği gibi birçok özelliği bulunan Logitech Kablosuz Klavye-Mouse Setine BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Akıllara durgunluk veren bir Mouse

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Steelseries denildiği zaman akan suların durulduğunu herkes bilir. Bu fare zamanı bile durdurabilir; 80 gr hafif yapıda, FPS oyunlar için tasarlanmış ve test edilmiş, 100 saatin üzerinde oyun deneyimi ve hassas optik sensörü gibi sabaha kadar sayabileceğimiz bir sürü özelliği bulunan SteelSeries oyun Mouse için BURAYA göz atabilirsiniz.

SteelSeries’in diğer ürünlerine BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Bastığınız her harfi şifreleyin

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Sadelikten ve rahatlıktan yana olanlar için Microsoft N9Z-00017 All-In-One Media Keyboard, Türkçe Q Klavye adeta bir nimet. Başta, 128 bit AES teknolojisinden yararlanması ile birlikte bastığınız her harfi şifreleyen bu klavyenin daha birçok özelliği bulunuyor.

Microsoft All In One Media Keyboard’a BURADAN ulaşabilirsiniz.

Diğer Microsoft ürünlerini BURADAN inceleyebilirsiniz.

5- Oyun severler için özel tasarım

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İhtişamı sevenleri gölgede bırakmak olmaz tabii. Çarpıcı parlaklığı ile gözleri alan Dark DK AC GK1000 Force Mekanik Hisli Rainbow Aydınlatmalı Türkçe Q Siyah Oyuncu Klavyesi; programlanabilir klavye tuşları, tuş aydınlatması, oyuncular için özel tasarlanmış olması gibi özellikleriyle birlikte sadece renkleriyle değil özellikleri ile de bizleri etkiliyor.

Dark Force Rainbow Aydınlatmalı Oyuncu Klavyesine BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Bluetooth destekli şarjlı Mouse

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Everest’ten güzel bir RGB mouse. Geceleri görüşünüzü kolaylaştıracak, Bluetooth özelliği, kolay kavraması, kaliteli hissiyatı ile biz oyuncuların ilgi noktası Everest Bluetooth destekli şarjlı Mouse’a BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Ultra şık ve rahat tasarım

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Aşık olduğumu söyleyebileceğim kadar mükemmel bir klavye Microsoft’tan. Modern kompakt tasarımı, birinci sınıf yüzey yapısı, Bluetooth desteği, 3 cihaza kadar bağlanabilme gibi tekniksel ve tasarımsal bir başyapıt. Muazzam şık ve sade. Ayrıca istediğiniz her yere rahatlıkla götürebilirsiniz. Microsoft Designer Compact Bluetooth klavyeye BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Tam bir mühendislik harikası

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Ayrıca beni büyüleyen bu tasarım harikası klavyeyi buraya koymasam olmaz. Yine kompakt, sade şık ve etkileyici tasarım. 2 yıl pil ömrü, tek bir düğmeyle 3 cihaz arası hızlı geçiş, taşınımı kolaylaştıran hafiflik. Yine bir mühendislik harikası. Artık yazılarınızı daha hızlı ve daha rahat yazın.

Logitech kablosuz Multi-Device klavyeye BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Bu Mouse ile en ufak bir ağrı hissetmeyeceksiniz

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Hafif ve rahat şekillendirilmiş kauçuk kaplama ile mükemmel tutuş, mükemmel bir bilek pozisyonu için 60° dikey açı. Kolunuzda en ufak ağrı bile hissetmeyeceğinize emin olduğum bu farede, bu özelliklerin yanısıra; 2 baş parmak düğmesi: tarayıcı geri ve ileri hız seçme düğmesi -3 farklı DPI arasından- özellikleri bulunuyor.

Ergonomik dikey tasarımı olan Trust Verro Kablosuz 60° dikey açı Mouse’a BURADAN ulaşabilirsiniz.

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