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Karda kışta, yağmurda çamurda ayaklarınızı koruyacak Adidas Terrex Eastrail 2 indirime girdi
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Karda kışta, yağmurda çamurda ayaklarınızı koruyacak Adidas Terrex Eastrail 2 indirime girdi

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
17.10.2024 16:36
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Kış gelmeden, fiyatlar yükselmeden bir çift outdoor ayakkabı satın alıp bütçe dostu alışverişin keyfini yaşamaya ne dersiniz? Yanıtınız "Evet!" ise Adidas Terrex Eastrail 2 Ayakkabı'daki fırsatı kaçırmamalısınız. Günün Fırsatları kapsamında 1225 TL indirime giren ayakkabıyla ilgili detaylar aşağıda...

Darbelere dayanıklı, suya ve rüzgara karşı korumalı bir ayakkabıya kim sahip olmak istemez ki? Karda kışta, yağmurda çamurda ayaklarınızı koruyacak hafif ve dayanıklı bir ayakkabıya sahip olmanın şimdi tam zamanı! Siz de bir çift outdoor ayakkabı ile kışı rahat ve güvende geçirmek isterseniz Adidas'ın kalitesini kanıtladığı outdoor serisi Terrex'in çok satan modeline bir göz atabilirsiniz. Açık havada, outdoor aktivitelerde en iyi performansı sunan bu ayakkabıdaki indirimi kaçırmak istemeyeceksiniz. İşte detaylar...

Karda kışta güvenli adımlar sunan: Adidas Terrex Eastrail 2 Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-10-17T161848.114

Adidas'ın Terrex serisinin bir parçası olan Eastrail 2, hafif ve dayanıklı yapısıyla öne çıkar. Bu ayakkabılar genellikle doğa yürüyüşleri, trekking ve diğer outdoor etkinlikler için tercih edilir. Suya dayanıklı malzemelerden üretildiği için arazi koşullarına uygun yapıdadır. Adidasın yüksek performans ve dayanıklılık standartlarına uygun şekilde üretilen bu ayakkabılar, konforlu bir deneyim sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok rahat. Beğenmediğim hiçbir yani yok. Tam ayak numarama göre aldım, uydu."

  • "Kaliteli, hafif biraz ayakta büyük duruyor form olarak ayaklarım bu kadar büyük mü felan kafasına sokuyor."
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Bu içerik 17 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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