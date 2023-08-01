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Kombinlerinize stil katmaya hazır olun! Lacoste indirimleri başladı

01.08.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Az olsun, öz olsun ama kaliteli olsun." diyenler buraya! Yıllar geçse de modası geçmeyecek, her zaman kombinlerinizin yıldız parçası olacak, kalitesiyle uzun yıllar sizinle kalacak Lacoste ürünlerinde indirimler başladı. Yüksek kaliteyi zarafetle buluşturan Lacoste'un kadın ve erkek koleksiyonundaki indirimli ürünleri keşfederek siz de olduğunuzdan daha havalı görünmeye var mısınız? İşte detaylar!

Kombinlerinize stil katmaya hazır olun! Lacoste indirimleri başladı

Spor giyimin öncü markası Lacoste, sınırlı bir süre için özel indirimlerle karşınızda! Lacoste'un eşsiz koleksiyonundaki zamansız tasarıma sahip çabasız şıklık sunan ürünleri sizleri bekliyor. İster sade giyinmekten hoşlanıyor olun isterseniz canlı ve enerjik bir görünüm için renkli giyinmek istiyor olun her beğeniye ve zevke uygun Lacoste ürünleriyle tarzınızı yansıtabileceksiniz. Bu indirim fırsatıyla gardırobunuzu yenileyebilir, kendinizi şık ve rahat hissedebilirsiniz.

Lacoste ürünlerindeki %50'ye varan indirimi kaçırmayın

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Dünya çapında üne kavuşmuş Fransız menşeili lüks spor giyim markası Lacoste, yüksek kalitedeki rahatlık ve şıklık vadeden ürünleriyle tanınır. Markanın krokodil logosuyla bilinen polo tişörtü en ünlü ürünü olup yediden yetmişe herkesin gözdesidir. Markanın amblemi olan krokodil logo, Lacoste'un kurucusu René Lacoste'un tenis kariyerine dayanır. "Le Crocodile" lakabıyla anılan Lacoste, tenis maçlarında timsah derisinden yapılmış bir çanta taşımıştır. Bu çanta, onun imzası haline gelmiştir ve kısa süre sonra da markanın sembolü olmuştur. Lacoste, polo tişörtlerinin yanı sıra ayakkabıdan çantaya parfümden tokaya geniş ürün yelpazesine sahiptir.

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