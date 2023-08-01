Kombinlerinize stil katmaya hazır olun! Lacoste indirimleri başladı

Spor giyimin öncü markası Lacoste, sınırlı bir süre için özel indirimlerle karşınızda! Lacoste'un eşsiz koleksiyonundaki zamansız tasarıma sahip çabasız şıklık sunan ürünleri sizleri bekliyor. İster sade giyinmekten hoşlanıyor olun isterseniz canlı ve enerjik bir görünüm için renkli giyinmek istiyor olun her beğeniye ve zevke uygun Lacoste ürünleriyle tarzınızı yansıtabileceksiniz. Bu indirim fırsatıyla gardırobunuzu yenileyebilir, kendinizi şık ve rahat hissedebilirsiniz.

Lacoste ürünlerindeki %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Dünya çapında üne kavuşmuş Fransız menşeili lüks spor giyim markası Lacoste, yüksek kalitedeki rahatlık ve şıklık vadeden ürünleriyle tanınır. Markanın krokodil logosuyla bilinen polo tişörtü en ünlü ürünü olup yediden yetmişe herkesin gözdesidir. Markanın amblemi olan krokodil logo, Lacoste'un kurucusu René Lacoste'un tenis kariyerine dayanır. "Le Crocodile" lakabıyla anılan Lacoste, tenis maçlarında timsah derisinden yapılmış bir çanta taşımıştır. Bu çanta, onun imzası haline gelmiştir ve kısa süre sonra da markanın sembolü olmuştur. Lacoste, polo tişörtlerinin yanı sıra ayakkabıdan çantaya parfümden tokaya geniş ürün yelpazesine sahiptir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

