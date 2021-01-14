Mars ve Satürn geriliyor... 14 Ocak 2021 Perşembe günlük ve yıllık burç yorumları! 2021'de burçları neler bekliyor?

Dün ise Oğlak burcunda Yeni Ay (Pluton) vardı. Bugün ise Mars ile Satürn arasında gerilimler yaşanacak. Önemli işlerinizi perşembe gününe yapmayın. Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 14 Ocak 2021 Perşembe günlük burçların yorumları! Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın. 2021 YILLIK BURÇ YORUMLARI Yıllık burç yorumları 2021 en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Koronavirüs salgınından dolayı dünyadaki birçok insan 2020 yılının bir an önce bitmesini bekliyor. 2021 yıllık burç yorumlarını araştıranlar, gökyüzünün 2021 yılında burçları hakkında neler söylediğini araştırıyor. Zor geçen 2020 yılının ardından astrolojiye göre dünyayı ve ülkemizi neler bekliyor? 2021 yılında hangi burçlar zor zaman geçirecek? 2021 yılının şanslı burçları hangisi olacak? İşte 2021 yılının yıllık burç yorumları, her burcun günlük yorumunun hemen altında..

Aylık Burç Yorumları Ocak 2021... Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları 11 - 17 Ocak 2021 haftalık burç yorumu... Pluton Oğlak burcunda! Oğlak'taki Yeni Ay bu hafta burçları nasıl etkileyecek? GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI: MARS VE SATÜRN GERİLİYOR 14 Ocak burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Perşembe burç yorumları, sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 14 Ocak günlük burçlar ve yorumları haberimizde. KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün güne erken başlayabilir, iletişim trafiği içerisinde olabilir, daha sosyal ve dışa dönük olabilirsiniz. Kısa seyahatler ve yolculuklar gündeminizde olabilir. Kardeşler ve aile üyeleriyle iletişim öne çıkabilir. Akılcı hareket edeceğiniz zamanlar. Koç burcu yıllık yorum 2021... Koçların 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Koç burcunu 2021'de neler bekliyor? BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün iş görüşmeleri, kariyer hedefleri ve aile büyükleri, patronlarla ortak konuşmalar ön planda olabilir. Gün boyu içinizde daha net ve kararlı olabilir, olaylara ve durumlara daha siyah/beyaz bakabilirsiniz. Ortayı bulmak, dengeyi korumak lehinize sonuçlar doğurabilir.