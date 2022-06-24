Mobil oyun tutkunlarına işlerini kolaylaştıracak yardımcı telefon ürünleri

Oyun canavarlarının en çok sevdiği elektronik cihazlardan biri, akıllı telefonlar. Akıllı telefonuyla oyun oynamayı seven gamerların radarına hızlıca giriş yapabilecek birçok ürün bulunuyor. Gamepadler mobil oyun deneyimini profesyonel bir seviyeye taşırken mobil soğutucu fanlar, telefonların oyun oynarken ısınmasına engel oluyor. Şarj problemi yaşayanların imdadına da powerbank ve hızlı şarj adaptörleri yetişiyor. Hazırsanız bu ürünleri hep beraber inceleyelim!

1. Çok amaçlı kullanım: SanDisk 64 GB Ultra Dual Drive USB 3.1 Type-C Bellek

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Oyun oynamayı çok seven ancak cep telefonunda kısıtlı depolama alanı bulunanların mutlaka göz atması gereken ürünlerin başında SanDisk 64GB Ultra Dual Drive USB 3.1 Type-C Bellek geliyor. Bir ucu Type-C bir ucu USB olan ürün hem cep telefonlarına hem bilgisayarlara kolayca takılabiliyor. Böylece sevilen dizi, film, fotoğraf, oyun ve müzik gibi dosyalar kolayca birbirinden farklı cihazlarda görüntülenebiliyor. USB 3.1 desteği sayesinde son derece hızlı bir veri aktarımı sağlayan ürün, kullanıcılarına zaman tasarrufu sunuyor. Küçük boyutuyla avantaj yaratan ürün, cep ve çantalarda rahatlıkla taşınabiliyor.

2. Eğlenceyi yakalayın: Rush GBT818X IOS Android Telefon Tablet Pubg Oyun Konsolu Gamepad

Cep telefonunu tıpkı bir gampead gibi kullanmak isteyenlere Rush GBT818X IOS Android Telefon Tablet Pubg Oyun Konsolu Gamepad tavsiye ediliyor. Mavi, beyaz ve kırmızı renkleriyle Nintendo Switch oyun konsolunu anımsayan ürün, orta kısmında akıllı telefonların rahatlıkla takılabileceği bir yuva bulunduruyor. Bluetooth özelliği sayesinde hem Android hem iOS işletim sistemine sahip akıllı cep telefonlarıyla bağlantı burabiliyor. Ergonomik tasarımı sayesinde ele rahat oturan model, gamerlara oyunlarda tam hâkimiyet sağlıyor. Ürünün önemli bir özelliği de 4 farklı profilde farklı tuş ayarları sunması. Böylece oyuncular kendilerine uygun tuş ayarını kolayca seçebiliyor.

3. Isınma problemine son: ZOİNCO Iceage Telefon Soğutucu Fan

Cep telefonunda sıklıkla oyun oynayanların karşılaştıkları en büyük problemlerin başında ısınma sorunu geliyor. Isınan cep telefonları, oyunlarda performans kaybı yaşatarak eğlencenin tadını kaçırıyor. ZOİNCO Iceage Telefon Soğutucu Fan, cep telefonlarının en çok ısındığı arka kapaktaki orta kısma takılarak kullanılıyor. Telefona sıkı bir şekilde oturan ürün, güçlü fan hızı sayesinde telefonun sürekli serin kalmasını sağlıyor. Böylece oyunlarda performans kaybı yaşanmıyor. Ürünün 65 ve 85 mm genişliğindeki tüm akıllı cep telefonlarıyla uyumlu olması da önemli bir ayrıntı.

4. Profesyonel deneyim: Logitech G F710 Çift Titreşimli Geri Beslemeli Kablosuz Gamepad

Kablosuz bağlantı özelliği bulunan gamepadlar; kolayca bilgisayar, PlayStation, Android TV ve cep telefonlarıyla eşleşebiliyor. Böylece hem geniş bir kullanım çeşitliliği yaratıyor hem oyun keyfini üst düzeye taşıyor. En iyi gamepad modelleri arasında yer alan Logitech G F710 Çift Titreşimli Geri Beslemeli Kablosuz Gamepad, 2.4 GHz bağlantı hızı sayesinde donma ve kopma gibi sorunlar yaşatmıyor. Titreşimli özelliğiyle öne çıkan model; oyunlarda meydana gelen vurma, çarpma ve ateş etme gibi anlarda titreyerek gerçekçi bir oyun deneyimi yaşatıyor. Malzeme kalitesiyle de dikkat çeken ürün, uzun yıllar keyifle kullanılabiliyor.

5. Ekranınız güvende kalsın: Microsonic Xiaomi Poco X3 Pro Privacy 5D Gizlilik Filtreli Cam Ekran Koruyucu

Telefonunu gün içinde sık kullanan ve dışarıdayken çantasında veya cebinde taşımak durumunda kalanların ortak problemi, ekranda çiziklerin oluşması. Eğer siz de severek oyun oynadığınız telefonunuzun ekranına gözünüz gibi bakmak istiyorsanız Microsonic Xiaomi Poco X3 Pro Privacy 5D Gizlilik Filtreli Cam Ekran Koruyucu, mutlaka şans vermeniz gereken ürünlerden biri. İnce ve zarif tasarımı sayesinde telefon ekranında yokmuş gibi bir his sunan ekran koruyucu, çizilmelere karşı da dirençli bir yapı sergiliyor. Modelin önemli bir özelliği de siyah filtresi. Bu sayede uzaktan bakıldığında telefonun ekranı görünmüyor.

6. Ayrıntıları işitin: Logitech G G333 Kulak İçi Oyuncu Kulaklığı

Oyun canavarlarının oyun sırasında meydana gelen her sesi net bir şekilde duymaları gerekiyor. Logitech markasının kalitesini yansıttığı Logitech G G333 Kulak İçi Oyuncu Kulaklığı, en iyi kablolu gamer kulaklıkları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Modern ve şık tasarımıyla dikkat çeken oyuncu kulaklığı, özel ses sürücüleri sayesinde kusursuz bir deneyim yaşatıyor. Esnek ve yumuşak silikon uçlarıyla kulağa rahatça oturup rahatsızlık yaratmayan ürün, uzun saatler boyunca konforlu bir şekilde kullanılabiliyor. Malzeme kalitesiyle kullanıcılarını memnun eden modelin mikrofon özelliği de bulunuyor. Böylece oyuncular arası iletişim ve çağrı görüşmeleri yapılabiliyor.

7. Oyun dünyanızı genişletin: Pusat Pro Bluetooth Gamepad

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Kaliteli bir oyun deneyimi yaşamak isteyen gamerların mutlaka göz atması gereken Pusat Pro Bluetooth Gamepad, cep telefonlarını âdeta bir oyun istasyonuna çeviriyor. Akıllı telefonların takılacağı sağlam bir panel bulunduran ürün, Bluetooth bağlantısı sayesinde hızlıca cep telefonlarına bağlanabiliyor. Güçlü bataryasıyla 12 saate kadar oyun oynatabilen gamepad, malzeme kalitesiyle de oyuncuların takdirini kazanıyor. Cep telefonlarının yanı sıra Bluetooth özelliği bulunan tüm akıllı cihazlarla da eşleşebiliyor. İki adet yüksek hassasiyetli analog tuşa sahip olan model, 360 derecelik kontrol imkânı sunarak oyunculara kolaylık sağlıyor.

8. Muhteşem bir oyuncu seti: Mobil Markt Klavye Mouse Set Telefon Tutucu Modeli

En iyi mobil oyuncu seti çeşitleri arasında yer alan Mobil Markt Klavye Mouse Set Telefon Tutucu Modeli, cep telefonunda oyun oynarken eğlencenin dozunu maksimum seviyeye çıkarıyor! Oyuncu mouse, telefon tutucu ve klavye bulunduran ürün; dolu dolu bir oyun deneyimi yaşatıyor. Mouse ve klavyenin RGB aydınlatmaya sahip olması, canlı ve dinamik bir oyun atmosferi oluşturuyor. Android telefonlarla uyum içerisinde çalışabilen set, mouse ve klavyeyi birbirine bağlayıp powerbank vazifesi de üstlenen bir aparata sahip. 3 adet girişi bulunan aparat; klavye, mouse ve cep telefonunu birbirine bağlayarak uyum içerisinde çalışmalarını sağlıyor.

9. Hızlı şarj adaptörlerini keşfedin: Anker PowerPort III Nano USB-C Güç Adaptörü

Cep telefonlarında oyun oynamak, telefon bataryasının hızlı tükenmesine sebep oluyor. Birçok cep telefonu, tamamen şarj olmak için uzun saatlere ihtiyaç duyuyor. Bu durum da oyun oynamayı engelliyor. En iyi hızlı şarj adaptörleri arasında bulunan Anker PowerPort III Nano USB-C Güç Adaptörü, iPhone cep telefonu modellerine maksimum hızda şarj desteği sunuyor. Modelin en önemli özelliği, son derece küçük bir boyutta olması. Böylece kolayca taşınıp arzu edilen her ortamda rahatça kullanılabiliyor. Ürünün bir diğer özelliği ise yüksek kaliteli malzemelerden üretilmesi. Bu sayede kolayca aşınmıyor ve uzun süre kullanılabiliyor.

10. Kompakt tasarım: Trust 23595 Primo Type-C Özellikli Ultra Hızlı ve İnce Powerbank

Powerbankler mobil oyun tutkunlarının olmazsa olmaz ürünleri arasında yer alıyor. Son derece ince ve kompakt tasarımıyla öne çıkan Trust 23595 Primo Type-C Özellikli Ultra Hızlı ve İnce Powerbank, cep telefonu boyutuyla ön plana çıkıyor. Kolay taşınan modelin 3 adet yuvası bulunuyor. Böylece birden fazla cep telefonunun ve Bluetooth kulaklık gibi şarja ihtiyaç duyan ürünlerin hızlıca şarj edilmesine yardımcı oluyor. 10.000 mAh bataryası sayesinde cep telefonlarını birden fazla kez şarj edebiliyor. LED ışık göstergesi ise pil durumu hakkında sizi bilgilendiriyor.