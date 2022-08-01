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Moda ikonu ünlülerin yaz paylaşımlarında yer alan kıyafetlere alternatif öneriler

31.07.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'da milyonlarca kişinin yakından takip ettiği, tüm paylaşımları ses getiren moda ikonu ünlülerin son paylaşımlarında giydikleri kıyafetleri merceğe aldık ve çok beğenilen o ürünlere alternatif olabilecek ürünleri sizin için bulduk! Gelin, seçtiklerimizi daha yakından inceleyelim!

Moda ikonu ünlülerin yaz paylaşımlarında yer alan kıyafetlere alternatif öneriler

Son yıllarda moda dünyasının trendlerini, iyiden iyiye hayatımıza yerleşen sosyal medya sayesinde yakından takip etmeye başladık. Ünlü isimlerin ve influencerların paylaşımları, moda trendleri hakkında fikir sahibi olmamızı sağlarken stil sahibi olmamızı da sağladı. Öyle ki artık, gardırop revizyonu yapmayı düşünenlerden ihtiyacı olan ürünlere uygun fiyatla sahip olmak isteyenlere kadar binlerce kişi, beğendikleri ünlülerin paylaşımlarından ilham alarak alışveriş yapıyor. Biz de Instagram'da milyonlarca kişiye hitap eden ve tarzlarıyla ön plana çıkan ünlülerin paylaşımlarında yer alan birbirinden güzel ürünlere alternatif olabilecek ürünleri sizin için derledik. Haydi, detaylara!

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1. Duygu Özaslan'ın çok konuşulan sırt dekolteli elbisesine bir alternatif: NIUBB Pullu Seksi Mini Kolsuz Elbise

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Bu yılın moda trendleri arasında sırt dekolteli elbiseler de yer alıyor. Özellikle pul, simi gibi detaylarla detaylarla hareketlendirilen sırt dekolteli elbiseler pek çok kişi tarafından oldukça beğeniliyor. Duygu Özaslan'ın Instagram paylaşımında yer alan elbiseye benzeyen IUBB Pullu Seksi Mini Kolsuz Elbise, nefes alabilen, cilt dostu, rahat polyester kumaştan üretilmesiyle ön plana çıkıyor. Mini payetli eteği, derin sırt ve omuz dekoltesiyle son derece seksi ve şık görünmenizi sağlayacak bu elbise; ister tatilde ister gece eğlencesinde isterseniz de bir davette giymek için son derece uygun. S, M, L, XL beden yelpazesi bulunan bu elbiseyi yüksek topuklu ayakkabı ve şık mini bir çanta ile kombinleyerek zarafetinize zarafet katabilirsiniz.

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2. Demet Özdemir'in beğeni yağmuruna tutulan crop top'ına şık bir alternatif: İmaji Katya Tasarım Büstiyer

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Oyuncu Demet Özdemir'in beğeni yağmuruna tutulan crop top'ını beğendiyseniz pul payet işlemeleriyle öne çıkan İmaji Katya Tasarım Büstiyer'i de çok seveceksiniz. Sırt kısmı açık olan bu büstiyer, göğüs alt bölgesinde yer alan minik büzgüsü sayesinde kullanım rahatlığı sağlıyor. Sırttan bağlamalı bu modelde bağcıklar göğüs altından sırta uzanıyor. İç kısmının astarlı oluşu iç gösterme problemi yaşamanızın önüne geçiyor. Büstiyerin üzerindeki pulların tamamı %100 işleme ve kumaşı da oldukça esnek. Girdiğiniz her ortamda dikkatleri üzerinize çekmek isterseniz bu büstiyeri kaçırmayın deriz!

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Kadın ve erkek parfümler

Karaca & Emsan & Karaca Home ürünleri

Under Armour kadın ve erkek ürünler

Stanley termos ve soğutucu çantalar

Elektrikli küçük ev ve mutfak aletleri

Dolaşım ve gevşeme için Renpho bacak masaj aleti

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. Kusursuz fiziğiyle büyüleyen Hazar Ergüçlü'nün paylaşımındaki bikiniye alternatif: TRENDYOLMİLLA Siyah Aksesuar Detaylı Dokulu Bikini Üstü

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"Modası hiç geçmeyen renk hangisi?" diye sorsalar, herhalde herkes aynı cevabı verir: siyah. Düz renkler içinde en favori renk olan siyah; elbiseden pantolona, ceketten elbiseye her türden giyim ürününde ilk tercih edilen renktir. Yaz aylarının vazgeçilmez ürünü bikinilerde de bu yaz en gözde renklerden biri yine siyah! Birçok ünlü ismin paylaşımlarında da gördüğümüz farklı modellerdeki siyah bikiniler oldukça ilgi çekiyor. Kusursuz fiziğiyle büyüleyen Hazar Ergüçlü'nün paylaşımındaki bikini üstüne benzer bir alternatif olan TRENDYOLMİLLA Siyah Aksesuar Detaylı Dokulu Bikini Üstü de kullanıcılarından tam puan almış bir ürün. Büyük ve düşük göğüsler için mükemmel bir toparlayıcılık sunan bu bikini üstünü tercih edecekseniz tam bedeninizi almanızda fayda var.

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4. Dilan Çiçek Deniz'in çok konuşulan crop ceketine alternatif: Defacto Crop Pötikareli Kısa Kollu Pamuklu Blazer Ceket

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Son zamanların en beğenilen giyim ürünlerinden biri de crop ceketler. Şık ve zarif stiliyle sürekli kendinden söz ettiren Dilan Çiçek Deniz'in geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafla tekrar gündeme gelen crop ceketler farklı desen ve renk seçenekleriyle mini eteklerden kalem eteklere, suni deri şortlardan havuç pantolonlara, yüksek belli jean pantolonlardan taytlara her şeyle rahatça kombinlenebiliyor. Dilan Çiçek Deniz'in çok konuşulan crop ceketine alternatif olarak önerdiğimiz Defacto Crop Pötikareli Kısa Kollu Pamuklu Blazer Ceket, retro modeli ve pötikare desenli trend tasarımıyla sadeliğinizi ve şıklığınızı ön plana çıkarabileceğiniz harika bir seçenek. Ürün %58 oranında pamuk ve %42 oranında polyester malzeme içeriyor. Bu sayede hem rahatlık sağlıyor hem de kırışmıyor. Bizden söylemesi, bu ürün kaçmaz!

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5. Şeyda Erdoğan'ın işleme detaylı bluzuna alternatif olabilecek bir ürün: MAHUAOYIXI volanlı, fener kollu, dantelli gömlek

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Dantel ve işleme detaylı bluzlar, gömlekler son yıllarda oldukça revaçta. Sade ve şık olmak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği bu kıyafetler sadeliği şıklıkla buluşturuyor. Şeyda Erdoğan'ın Instagram paylaşımında görenlerin çok beğendiği bluza alternatif olabilecek bir ürünle karşınızdayız: MAHUAOYIXI volanlı, fener kollu, dantelli gömlek. Bu ürün; yumuşak, rahat ve nefes alan pamuklu yapısıyla sizi rahatlıkla buluşturacak. Üzerindeki dantel ve tığ işi çiçek detaylarıyla öne çıkan gömlek, hem yaz hem de bahar aylarında her yerde giyebileceğiniz bir ürün. S, M, L, XL ve XXL olmak üzere geniş beden skalasına sahip bu ürünü kaçırmayın!

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6. Danla Bilic'in olay olan paylaşımındaki şapkaya bir alternatif: ZffXH Hasır Plaj Güneş Şapkası

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Her paylaşımı olay olan Danla Bilic şimdilerde tatilde ve paylaştığı fotoğraflar da çok konuşuluyor. Son paylaşımında elindeki şapkasıyla poz veren Danla Bilic'in hayranları şapkayı araştırmaya başladı. Biz de Bilic'in şapkasına çok benzeyen bir ürünü sizin için bulduk: ZffXH Hasır Plaj Güneş Şapkası; nefes alabilir, dayanıklı hasır malzemeden üretilmiş, ter emici özelliğe sahip bir ürün. Hafifliği, kolay taşınabilmesi ve katlanabilmesiyle ön plana çıkan hasır şapkanın baş çevresi 21,1 ila 22,6 inç arasında.
Gezilerinizde, seyahatlerinizde, tatillerinizde, plajda, günlük yaşamda çok severek kullanacağınız bu ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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