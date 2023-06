Mükemmel elbiseyi bulduğunu sandı ama göğüslerini sığdıramadı! Büyük göğüslü olmanın zorluklarını gösterdi

Elenda, yayınladığı videoda vücudunun bir kısmı hariç her yerine tamamen oturan mükemmel elbiseyi bulduğunda hayal kırıklığına uğradığını açıkladı. Göğüsleri hariç vücuduna özel dikilmiş gibi oturan bu elbisenin göğüs kısmı Elenda için istenmeyen durumlara sebep oldu.

"DÜNYADAKİ EN SİNİR BOZUCU ŞEY"

Elenda, "Büyük göğüslere sahip olmak kelimenin tam anlamıyla dünyadaki en sinir bozucu şey" dedi.

"Bu benim hayallerimin elbisesi. İki yazdır kelimenin tam anlamıyla böyle bir elbise istiyordum ve gerçekten beğendiğim bir elbise bulamamıştım. Bunu seviyorum. Kesinlikle seviyorum.” diyerek elbiseyi oldukça beğendiğini ama göğüsleri nedeniyle giyemediğini belirtti.

Elenda, beline ve göğsüne uyan elbiseler bulmakta sık sık mücadele ettiğini söyledi. “Göğüslerime uymuyor ama can sıkıcı olan da bu. Her zaman bedenime uyacak ama buraya sığmadığı için her zaman bir beden büyük alıp belimi daraltmak zorunda kalıyorum” dedi.

Bir kullanıcı şöyle dedi: "Bu konuda şikayet ettiğimde herkes bana 'çok şanslısın' diyor ve ben de ??? Beni duymuyor musun? diyorum" Bir başkası ise “Canım!!! Bir gün kesip atacağım. Yoruldum." yorumunu yaptı.