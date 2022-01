Size tek ürünle farklı farklı makyaj modelleri oluşturma şansı veren en güzel far paleti çeşitleri ve makyaj önerileri

Göz makyajı, makyajın en önemli adımlarından biri. Gözlerinizin güzelliğini ön plana çıkaran iyi bir göz makyajı tüm dikkati üzerinize çekebilir. Güzel göz makyajına giden yol ise iyi bir far paletinden geçiyor. Farların yumuşak yapılı, pigmentli, çabuk dağılan ve kalıcı özellikte olması fazla zaman kaybetmeden gözlerinizi en güzel şekilde renklendirmenize yardımcı oluyor. Tek ürünle farklı makyaj tarzlarını deneyebileceğiniz far paleti çeşitlerini inceleyelim.

1. Bordo ve bakır tonlardan vazgeçemeyenlere: Maybelline New York The Burgundy Bar Far Paleti

Siz de gündüz veya gece fark etmeksizin ışıltılı far kullanmayı severlerden misiniz? Renk ve dokusuyla harikalar yaratan bu palete bayılacaksınız! Maybelline The Burgundy Bar; toprak, bakır ve bordo tonlarında 12 adet sedefli renkten oluşuyor. Bu paleti kullanarak sıcak tonlarda birbirinden güzel göz makyajları yapabilirsiniz. Renklerin yumuşacık ve kremsi dokuları kolay karıştığı için sizi hiç zorlamıyor. Işıltılı farlardan en yüksek verimi almak için yassı bir fırçayla veya parmağınızla uygulama yapabilirsiniz.

2. Tercihi mat farlardan yana olanlara: The Balm Meet Matte Trimony Far Paleti

Mat farlardan vazgeçemeyenler için harika bir önerimiz var. Sıcak ve soğuk tonların bir arada bulunduğu bu paleti kullanarak hem hafif hem yoğun makyajlar yapabilirsiniz. Palette 9 farklı renk bulunmasının yanı sıra farların gramajları "Kullan kullan bitmez!" denecek kadar fazla. Paletteki Moskowitz rengini gözlerinizin dış köşelerine, Thomas rengini göz kapaklarınıza sürerek mor ve pembe tonlarında tatlı bir göz makyajı yapabilirsiniz. Göz makyajında dikkat etmeniz gereken şey ise farları iyice dağıtmak. Kalıp olarak duran bir göz makyajının güzel görünmeyeceği çok açık.

3. Gökkuşağının renkleriyle yaratıcılığınızı öne çıkarın: Revolution Maxi Reloaded Big Shot Far Paleti

Tercihiniz hep renkli olandan yanaysa bu paleti çok seveceksiniz. Revolution Maxi Reloaded Big Shot Far Paleti, sıcak ve canlı 45 farklı rengin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bir ürün. Mat ve ışıltılı renklerin bir arada bulunduğu bu palet sayesinde yaratıcılığını konuşturmak isteyenlerin gökkuşağının tüm renklerini göz makyajında kullanması mümkün. Palette farklı renk tonlarının hem mat hem ışıltılı hali bulunduğu için göz kapağınıza istediğiniz rengin mat halini, göz pınarlarınıza ise ışıltılı halini sürmeniz güzel bir görünüm yakalamanızı sağlayacak!

4. İddianızı gösterin: Show By Pastel Show Your Style Artsy Far Paleti

Pastel, iddialı kişilerin cesaretini artıracak harika bir palet ile karşınızda! Mat ve sedefli 10 rengin bir arada olduğu bu palette enerjinizi göz makyajınıza yansıtacak mavi, mor, turuncu ve kırmızı gibi sıra dışı renkler bulunuyor. Üstelik farların ipeksi ve pigmentli yapısı renkleri kolayca sürmenizi sağlıyor. Göz makyajınızda ihtiyaç duyduğunuz renkler ana tonlarsa bu palete mutlaka şans verin. Show by Pastel, farklı enerjideki renkleri bir arada kullanma imkanını size sunuyor.

5. Nude renklerle hem gece hem gündüz: Max Factor Masterpiece Cappucino Nudes

Kahverengi ve nude renklerin uyumunu sevmeyen yoktur herhalde! Max Factor Masterpiece Far Paleti, altın rengi ambalaj tasarımıyla oldukça şık ve zarif görünüyor. Palette bulunan çift uçlu fırçayı kullanarak evde ya da dışarıda göz makyajınızı tamamlayabilirsiniz. Paletteki 8 farklı rengin yapıları kremsi ve pigmentli. Gözünüzde nude ve parlak renkleri kullanarak ışıltınızı ortaya çıkaran gündüz makyajları yapabilirsiniz. Ayrıca tercihi koyu ve yoğun makyajdan yana olanlar için palette kahverenginin dört farklı tonu bulunuyor.

6. "Sıcak tonlar benim işim!" diyenler için: Nyx Ultimate Shadow Far Paleti

Nyx, birçok ürünüyle büyük başarılara imza atmış bir marka olarak öne çıkıyor. ''Küçük bir paletin içine ne kadar renk sığdırılabilir?'' diye soranlar için cevap bu palette. Ultimate Shadow Far Paleti'nde birbirinden güzel 16 farklı renk bulunuyor. Mat, metalik, ışıltılı ve saten bitişli olmak üzere dört farklı yapıdaki far tek bir paletin içinde! Sıcak alt tonlu sarı, turuncu, kırmızı ve pembe tonları bulunan palet bütün göz renklerine çok yakışacak!

7. Herkesin kendinden bir parça bulacağı ürün: Revolution Sophx Extra Spice Far Paleti

Sırada herkese hitap edecek bir far paleti var. Revolution Sophx Extra Spice Far Paleti, 18 canlı renkten oluşuyor. Mavi, mor, sarı, turuncu ve pembe renk seçeneklerini demenize imkan tanıyor. Hemen hemen herkesin favori rengini bulabileceği bu paleti kullanarak mat ya da ışıltılı renklerle kendi tarzınıza en uygun göz makyajını yapabilirsiniz. Ayrıca palette bulunan ayna ile makyajınızı her yerde tamamlayabilirsiniz. Oldukça kalıcı ve pigmentli olan farlarla makyajınız gün boyu sabit kalacak!

8. Küçük ve kullanışlı: Loreal Paris Le Petite Palette Optimist

Loreal Paris, La Petite farları ile çantaya atıp çıkmalık harika bir işe imza atmış. 5 farklı renk bulunan Optimist palet ile arzuladığınız etkileyici ve eşsiz bakışlara kolayca kavuşabilirsiniz. Nude ve kahverengi tonlarıyla zamansız bir güzellik yakalarken turkuaz rengiyle denenmemişi deneyip farklı bir makyaja imza atabilirsiniz. Küçük ama kullanışlı bu paletle makyajınızı istediğiniz yerde tazeleyebilirsiniz. Yoğun ve canlı renkler göz makyajınızı yaparken size kolaylık sağlarken farların ipeksi dokusu toz yapma ihtimalini en aza indiriyor.

9. Pembe tonlardan vazgeçemiyorsanız: Essence The Rose Edition Far Paleti

Pembe tonlardan vazgeçemeyenler için en güzel renkler tek palette! Sedefli ve simli toplam 9 renkten oluşan Essence The Rose Edition, çarpıcı ve göz alıcı bakışlar için size yardımcı oluyor. Tatlı renklerin bir arada bulunduğu palet, istediğiniz tonları bir arada kullanmanıza imkan tanıyor. Kalıcı ve zengin pigment formülü sayesinde uzun süre sizinle olacak göz makyajına hazır olun. Çantada taşımaya uygun boyutuyla Essence her zaman yanınızda!

10. Organik ve pürüzsüz: Kiko New Green Me Eyeshadow Palette Cool Spice

Her zaman organik ürünleri tercih edenlere müjde! Sizin için far paletinin de organiği bulunuyor. Kiko, Argan yağı içeren formülüyle en güzel renkleri tek palette bir araya getiriyor. Mat, sedefli ve metalik olmak üzere toplam 9 renk bulunan palet ile pembe ağırlıklı bir makyaj yapabileceğiniz gibi kahverenginin en güzel tonlarını kullanarak ağır bir makyaj da yapabilirsiniz. Paletteki metalik renkler gözlerinizi belirginleştirirken bakışlarınızın çarpıcılığını artıracak!

