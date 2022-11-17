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Sonbahar ve kış aylarında ihtiyacınız olacak şimdiden almanız gereken ürünler

16.11.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevsimler değiştikçe yaşamsal alışkanlıklar da değişiyor. Bu sebeple mevsim şartlarına göre giydiğimiz kıyafetlerden uyguladığımız kişisel bakım ürünlerine kadar kullandığımız birçok eşya değişebiliyor. Hâl böyle olunca ürün sirkülasyonu arasında en kullanışlısı, en iyisi ya da en sağlıklısı tercih ediliyor. Kasım ayına özel, alışkanlığınız hâline gelecek on farklı ürünü bir araya getirdik. Gelin, bu ürünleri birlikte inceleyelim.

Sonbahar ve kış aylarında ihtiyacınız olacak şimdiden almanız gereken ürünler

Gündelik yaşamda sıklıkla kullanılan pek çok ürün var. Bu ürünler genelde alışkanlıklara ya da ihtiyaçlara bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Bu kez kasım ayına özel, çeşitli kategorilere ait ürünlere değindik. Hazırladığımız listemizde, kullanmış olduğunuz ürünlere alternatif bulabilir ya da daha önce kullanmadığınız bir ürünle tanışabilirsiniz. İşte o ürünler!

1. Şık ve hafif: Koton Kadın Yakası Kürklü Fermuarlı Çıtçıtlı Şişme Mont

Sonbahar ve kış aylarında ihtiyacınız olacak şimdiden almanız gereken ürünler

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Hafif ve sıcak tutan yapısıyla şişme montlar, her kış popülerliğini sürdüren ürünler arasındaki yerini korumaya devam ediyor. Koton Kadın Yakası Kürklü Fermuarlı Çıtçıtlı Şişme Mont da şıklığı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Monta ayrı bir boyut kazandıran suni kürk yakası, kombinlere şık bir dokunuş yapıyor. Ürün, klasik ve spor tarzını aynı anda kullananlar için güzel bir alternatif olabilir.

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2. Sonbaharın makyaj trendleri için: Maybelline New York Lash Sensational Sky High Maskara

Sonbahar ve kış aylarında ihtiyacınız olacak şimdiden almanız gereken ürünler

Doğa, sonbaharın renklerine bürünürken giyim ve makyaj stilinde de değişkenlikler olması normal. Sonbaharla birlikte soft makyaj stili, yerini koyu renklere bırakıyor. Daha koyu ve belirgin kirpiklerin sırrı ise Maybelline New York Lash Sensational Sky High Maskara’da saklı. Net çizgilere sahip makyaj trendlerinin aranan parçalarından biri olan ürünü tercih ederek hem modaya ayak uydurabilir hem çekici bakışlara sahip olabilirsiniz.

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3. Soğuk havalardan korunun: Adidas Unisex Yetişkin Bere

Sonbahar ve kış aylarında ihtiyacınız olacak şimdiden almanız gereken ürünler

Sokak stilinin aranan parçalarından biri olan bereler her yaşa hitap eden parçalardan biri. Serin kasım ayında üşümekten şikâyetçiyseniz Adidas Unisex Yetişkin Bere, tam size göre. Sonbaharın en güzel renklerinden turuncuyu taşıyan bere, rahat ve esnek yapısı ile gün boyu konforlu hissettiriyor. Markanın logosunu taşıyan ürün, spor giyim tarzını taçlandırıyor. Ürünün iki farklı renk seçeneğinin de olduğunu belirtelim.

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4. Kusursuz ses deneyimi için: JBL Tune 225 TWS Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

Sonbahar ve kış aylarında ihtiyacınız olacak şimdiden almanız gereken ürünler

Bu kasım ayında, telefon konuşmalarında veya müzik dinlerken kusursuz bir ses deneyimi yaşamanız için tasarlanan JBL Tune 225 TWS Kablosuz Kulak İçi Kulaklık'la mutlaka tanışmalısınız. Kaliteli bir ses sistemi sunan ürün; suya dayanıklılık, 25 saate varan pil ömrü, cihaza kolay bağlanabilme ve şık tasarımıyla dikkati üzerine topluyor. Araç kullanırken ya da doğa yürüyüşü sırasında size eşlik edecek ürüne göz atmadan geçmeyin.

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5. Saçların hak ettiği bakım ürünü: Elseve Hydra Nem ile Dolgunlaştıran Serum

Sonbahar ve kış aylarında ihtiyacınız olacak şimdiden almanız gereken ürünler

Mevsim geçişleri cildi ve saçları olumsuz etkileyebiliyor. Sonbahar ve kış aylarında saçlar da cilt gibi nemini yitiriyor. Ancak doğru ürünle doğru bakım uygulandığında saçların nemini geri kazandırabilmek mümkün. Elseve Hydra Nem ile Dolgunlaştıran Serum, saçlarınızı dipten uca nemlendirir ve saçlarınızın dolgun görünmesini sağlar. İçeriğindeki hyalüronik asit sayesinde nemi saç tellerinde uzun süre hapseder.

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6. Çaysız ve kahvesiz yapamayanlara: Flintronic Pipetli Paslanmaz Çelik Kahve Kupası

Sonbahar ve kış aylarında ihtiyacınız olacak şimdiden almanız gereken ürünler

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Evde, ofiste ya da yürüyüş sırasında içeceğinizi elinizde rahatça taşıyabilmeniz için tasarlanan Flintronic Pipetli Paslanmaz Çelik Kahve Kupası, kapaklı ve pipetli tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Özel kapağı, içeceği tozdan koruduğu gibi içeceğin uzun süre ısısını korumasını da sağlıyor. Pipeti sayesinde ürünün kapağını açmadan kullanabilmeniz mümkün. Harika, değil mi?

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7. Sokak stilinin olmazsa olmazı: Trendiz Unisex Antrasit Basic Sweatshirt

Sonbahar ve kış aylarında ihtiyacınız olacak şimdiden almanız gereken ürünler

Soğuk havalarda sıklıkla kullanılan giyim parçalarından biri olan sweatshirtleri her yaşa ve her zevke hitap edecek modelde bulabilmek mümkün. Evde ya da sokakta rahatlıkla kullanılabilen bu parçalardan biri de Trendiz Unisex Antrasit Basic Sweatshirt. Yumuşacık polar kumaşı sizi soğuktan korur. Ürünün antrasit rengi dışında tam 12 farklı renginin olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

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8. Kasım ayında eviniz çiçek gibi koksun: Airwick Aerosol Premium Manolya & Kiraz Çiçekleri Oda Kokusu

Sonbahar ve kış aylarında ihtiyacınız olacak şimdiden almanız gereken ürünler

Kapalı yaşam alanlarınızı mis gibi manolya ve kiraz çiçeği kokusu sarsın ister misiniz? O hâlde sizi Airwick Aerosol Premium Manolya & Kiraz Çiçekleri Oda Kokusu ile tanıştıralım. Ürün, kullanıldığı alanlardaki kötü kokuları yok ediyor ve yerini mis gibi çiçek kokusuna bırakıyor. Kaliteli özel maddelerden üretilen oda kokusu, uzun süre kalıcılık sağlıyor. Çiçek bahçelerini aratmayacak özel ürünle evinizin havası değişecek!

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9. Temiz havanın keyfini çıkarın: Xiaomi Mi Smart Antibakteriyel Hava Nemlendirici

Sonbahar ve kış aylarında ihtiyacınız olacak şimdiden almanız gereken ürünler

Sonbaharla birlikte kapalı mekânlarda geçirilen süre daha da uzamaya başladı. Tabii odalar sürekli kapalı kaldığı ve ısıtıldığı için havadaki nem oranı da düşüyor. Nem oranının belli bir seviyenin altına düşmesi demek, ortamdaki virüs ve bakterilerinin çoğalması anlamına geliyor. Bunun için Xiaomi Mi Smart Antibakteriyel Hava Nemlendirici’sini tercih edebilirsiniz. Ürünü kullanarak hem ortama nem kazandırmış hem havayı temizlemiş olursunuz.

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10. Yumuşacık eller için: Le Petit Marseillais Saf Zeytinyağlı Sıvı Sabun

Sonbahar ve kış aylarında ihtiyacınız olacak şimdiden almanız gereken ürünler

Hastalıklara yakalanmamak ve mikroplardan korunmak için elleri sıklıkla sabunla yıkamak gerekiyor. Ancak uygun ürünler kullanılmadığında ciltte kuruluk ve alerjen belirtilerini görmek kaçınılmaz. Ellerinizin hijyenini sağlarken cildinizi koruyan temizleyicileri tercih etmelisiniz. Le Petit Marseillais Saf Zeytinyağlı Sıvı Sabun da bu konuda güvenilir ürünlerden biri. Kullandığınız her an ellerinizdeki nemi ve hijyeni hissedeceksiniz.

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