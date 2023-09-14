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Sportif giyinmeyi sevenler buraya! Puma'nın öne çıkan indirimli ürünlerini seçtik

13.09.2023 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor kıyafet tutkunlarını sevindiren haber Amazon’dan geldi! 4-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen indirim kampanyasında dünyaca ünlü markalardan biri olan Puma’nın harika ürünlerini bulabilirsiniz. Gardıroplarını yenilemek ve sportif tarzlarına yeni dokunuşlar yapmak isteyenlerin ilgisini çekebilecek indirimli ürünleri inceleme zamanı! İşte birbirinden şık ve kaliteli o ürünler...

Sportif giyinmeyi sevenler buraya! Puma'nın öne çıkan indirimli ürünlerini seçtik

Amazon’un “Okula ve Şehre Dönüş” kampanyasında spor kıyafet ve aksesuar kullananları mutlu edecek indirimler var! Spor şıklığın vazgeçilmez markalarından olan Puma’nın birbirinden kaliteli ürününe çok uygun fiyatlarla sahip olma şansını yakalayabilirsiniz. İndirimli fiyat etiketleriyle dikkat çeken ürünleri inceleyip alışveriş sepetinizi doldurmaya var mısınız? Cevabınız "Evet!" ise gelin, indirimlerden satın alabileceğiniz en güzel Puma ürünlerini birlikte inceleyelim.

1. Fonksiyonel tasarım: Puma Buzz Backpack Sırt Çantası 7913601 Siyah

Sportif giyinmeyi sevenler buraya! Puma'nın öne çıkan indirimli ürünlerini seçtik

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Okula giderken veya seyahate çıkarken kullanabileceğiniz hem şık tasarımlı hem işlevsel bir çanta almayı planlıyorsanız Puma Buzz Backpack Sırt Çantası 7913601 Siyah, beklentilerinizi karşılayabilecek seçenek olabilir. Büyük ana bölmesinin dışında ön kısımda bir de küçük cebi bulunan sırt çantasına günlük sportif kombinlerinizde de yer verebilirsiniz. Siyah kabartmalı marka logosuyla da sade bir şıklık yakalıyor.

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2. Hareket özgürlüğü avantajı: PUMA Erkek Evostripe Tam Fermuarlı Kapüşonlu Üst

Sportif giyinmeyi sevenler buraya! Puma'nın öne çıkan indirimli ürünlerini seçtik

PUMA Erkek Evostripe Tam Fermuarlı Kapüşonlu Üst, özellikle mevsim geçişlerinde giyebileceğiniz son derece kullanışlı bir ürün! Çeneye kadar çekilebilen fermuar sayesinde ürünü soğuk havalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dışarı çıkarken yanınıza alacağınız kişisel eşyalarınızı da güvenli şekilde muhafaza edebilecek fermuarlı cepler ve kapüşonu, üstün tamamlayıcı detayları oluyor. Esnek yapılı kumaşı sayesindeyse hareket özgürlüğünüzü kısıtlamanıza gerek kalmayacak!

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3. Uzun süreli konfor için: Puma Shuffle Erkek Günlük Ayakkabı

Sportif giyinmeyi sevenler buraya! Puma'nın öne çıkan indirimli ürünlerini seçtik

Hem spor hem şık kombinlerinizde yer verebileceğiniz bir sneaker model ayakkabıya ihtiyacınız varsa Puma Shuffle Erkek Günlük Ayakkabı'yı inceleyebilirsiniz. Simsiyah olmasıyla son derece elegant görünen ayakkabıyı jean pantolonlar, şortlar ve eşofmanlarla kolayca eşleştirebilirsiniz. Yumuşak dokulu yastıklama özelliği sayesinde ayakkabı gün boyu ayağınızda kalsa bile konforu sonuna kadar yaşamanıza yardımcı olur.

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4. Klasik model, yaratıcı renk: Puma Iconic T7 Track Pants Erkek Eşofman Altı

Sportif giyinmeyi sevenler buraya! Puma'nın öne çıkan indirimli ürünlerini seçtik

Sportif tarzınıza farklı ve iddialı dokunuşlar yapmayı seviyorsanız Puma Iconic T7 Track Pants Erkek Eşofman Altı tam size göre bir seçim olabilir! Klasik bir tasarıma sahip olmasının yanı sıra üründe kullanılan canlı kırmızı renk, onun çok daha havalı görünmesine yardımcı oluyor. Kaliteli kumaşı sayesinde de beğenilen ürünü genellikle aynı tonda veya beyaz renkli kıyafetlerle kombinleyerek tarz bir görünüm yakalayabilirsiniz.

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5. Günlük konforun tanımı: PUMA Cilia Lux Kadın Spor Ayakkabısı

Sportif giyinmeyi sevenler buraya! Puma'nın öne çıkan indirimli ürünlerini seçtik

PUMA Cilia Lux Kadın Spor Ayakkabısı günlük kombinlerde yer verilebilecek aynı zamanda da koşuya çıkarken rahat edebilmek için tercih edilebilecek bir model! Beyaz ve krem renklerinin uyumuyla hazırlanan spor ayakkabı, ayak sağlığına önem veren ve rahatlığı her şeyden önde tutan hanımların seçimi oluyor. Bağcıklı ayakkabıyı rahat ve kolay şekilde giyip çıkarabilirsiniz.

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6. Yumuşak doku: Puma Active Tee Kadın Günlük Tişört

Sportif giyinmeyi sevenler buraya! Puma'nın öne çıkan indirimli ürünlerini seçtik

Her gardırobun vazgeçilmez ürünleri arasında tişörtler ilk sıralarda gösterilir. Hem spor hem günlük kombinlerde kullanabileceğini sade tasarımlı bir modele ihtiyaç duyuyorsanız Puma Active Tee Kadın Günlük Tişört'ü alışveriş sepetinize ekleyebilirsiniz. Hafifliği ve yumuşak kumaşıyla konforlu bir kullanıcı deneyimi sunan tişörtün rengi de son derece şık! Geri dönüştürülmüş malzemelerden hazırlanan ürünü kalitesi sayesinde uzun yıllar kullanabilirsiniz.

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7. Gardıropların kurtarıcısı: Puma Ess Heather Tee Erkek Günlük Tişört

Sportif giyinmeyi sevenler buraya! Puma'nın öne çıkan indirimli ürünlerini seçtik

Puma Ess Heather Tee Erkek Günlük Tişört hem modern hem retro karışımı tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir model! Göğüs kısmında ikonik logoya yer verilen tişörtü dilerseniz günlük kombinlerinizde kullanabilir dilerseniz de spor antrenmanlarınız sırasında giyebilirsiniz. Geri dönüştürülmüş polyester ve özel pamuklu kumaş ile üretilen bu tişörtün konforuna hayran kalacaksınız!

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8. Terletmeyen özel kumaş: PUMA Erkek PERFORMANS ÖRGÜ 10" KISA Şort

Sportif giyinmeyi sevenler buraya! Puma'nın öne çıkan indirimli ürünlerini seçtik

DryCell teknolojisiyle hazırlanan PUMA Erkek PERFORMANS ÖRGÜ 10" KISA Şort'u yoğun tempolu spor antrenmanlarınızda giyebilirsiniz. Nefes alabilme özelliği sayesinde vücudunuzu terden ve nemden uzak tutan ürün, idman sırasında çok daha rahat şekilde hareket edebilmenize yardımcı olur. Standart kesimli ergonomik şortu doğru parçalarla eşleştirerek spor şıklığın en havalı hâline bürünebilirsiniz.

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9. Egzersizlerin eşlikçisi: PUMA Fit Mid Impact Training Bra Kadın Spor Sütyeni

Sportif giyinmeyi sevenler buraya! Puma'nın öne çıkan indirimli ürünlerini seçtik

Spor yaparken rahat hareket edebilmek ve sıcaktan etkilenmemek için spor sütyeni giymeyi tercih ediyorsanız PUMA Fit Mid Impact Training Bra Kadın Spor Sütyeni'ni de gardırobunuza ekleyebilirsiniz. Göğüs kısmında büyük logoyla tasarlanan siyah renkli spor sütyenini istediğiniz her renkle kolayca kombinleyebilirsiniz. Ürünün sırt kısmında yer verilen çapraz şekilli beyaz askılarsa çok daha havalı bir görünüm yaratıyor.

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10. Futboldan ilham alan tasarım: PUMA Üniseks Yetişkin Liga Beanie Bere

Sportif giyinmeyi sevenler buraya! Puma'nın öne çıkan indirimli ürünlerini seçtik

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Sportif tarzını yalnızca kıyafetlerle yansıtmayı değil, bunları doğru aksesuarlarla kombinlemeyi tercih edenler için harika bir ürün önerisi var sırada. Yumuşak dokusu ve özel tasarımıyla öne çıkan PUMA Üniseks Yetişkin Liga Beanie Bere'yi tüm spor kombinlerinizde kullanabilir ve istediğiniz iddialı görünüme kavuşabilirsiniz. Şapka, şık görünümünün yanı sıra sıcaklık veren kumaşıyla da gönlünüzü fethedecek!

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Bu içerik 14 Eylül 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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