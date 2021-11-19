Sportif tarzına düşkün erkeklere %60'a varan indirimli giyim önerileri

Sweatshirtten eşofmana, tişörtten pantolona, spor giyim ürünleri hem rahat hem çok kullanışlı. İster spor yaparken ister günlük olarak tercih edebileceğiniz en güzel giyim ürünlerini sizler için araştırdık. Üstelik bu ürünler, Amazon'un 21 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecek indirim kampanyaları kapsamında yer alıyor. Haydi gelin, birbirinden kaliteli bu ürünlere birlikte göz atalım.

1. Hafif dokusuyla Skechers 2XI-Lock M Hoodie Sweatshirt

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Şık ve sade tasarımıyla özgün stilini konuşturan Skechers 2XI-Lock M Hoodie Sweatshirt, regular bir kalıba sahip. Ürün, üç iplik kumaş tekniği sayesinde oldukça hafif. Ayrıca içeriğinde %70 pamuk oranında kumaş kullanıldığı için sizi sıcak tutar. İnterlok örme sayesinde yürüyüş ve egzersiz sırasında oluşan teri emdiği için konforlu bir deneyim sunar. Sweatshirtün ön ve arka yüzüne aynı tasarım hakim. Spor aktivitelerinde kullanabileceğiniz ürünü, günlük olarak da tercih edebilirsiniz. Sweatshirtü çamaşır makinesinde 40 derecede yıkayabilirsiniz. Skechers 2XI-Lock M Hoodie Sweatshirt'ü %60'a varan indirimlerle satın almak için Prime üyesi olmanız da gerekmiyor.

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2. Hem günlük hem spor: Adidas Sq21 Tr Top Sweatshirt

Spor kıyafetleri seçerken üretiminde kullanılan kumaş türüne dikkat etmeniz gerekir. Kalitesiz ve spora uygun olmayan kumaş türleri teri emmediği için ıslaklık hissine ve rahatsızlığa neden olabilir. Spor yaparken kullanılacak giysilerin nefes alması ve ciltte zarar verecek materyalleri bulundurmaması da oldukça önemli. Çift örgü iplik tekniği ile örülen Adidas Sq21 Tr Top Sweatshirt, %100 polyesterden üretildiği için teninize nefes aldırır ve teri dışarı atar. Kaliteli dokusuyla vücutta oluşabilecek kızarıklık ve alerjinin önüne geçer. Bileklerindeki kaf detayları, üst kısmında yer alan fermuarı ve dik yakası, konforlu bir kullanım sağlar. İster sporda ister günlük giyimde kullanabileceğiniz ürüne Prime üyesi olmadan da indirimli fiyat avantajlarıyla sahip olabilirsiniz.

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3. Dayanıklı yapısıyla Skechers New Basics Short

%100 akrilik ile üretilen Skechers New Basics Short, oldukça sağlam bir dokuya sahip. Bu nedenle ister sporda ister günlük hayatta rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hafif, nefes aldıran ve yumuşak yapısı ile gün boyu rahat hissetmenizi sağlar. Esnek kumaşı ve rahat kesimi sayesinde en hareketli anlarınızda bile size hareket özgürlüğü sunar. İşlevsel arka ve yan cepleri ile cep telefonu ve cüzdan gibi eşyalarınızı yanınızda taşıyabilirsiniz. Ürünü çamaşır makinesinde 40 derecede yıkayabilirsiniz. Amazon'un Black Friday dönemine özel olarak oldukça uygun fiyata sunduğu ürünü, Prime üyesi olmadan da indirimli şekilde satın alabilirsiniz.

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4. Futbol için en iyisi: Adidas Squad 21 Şort

Adidas Squad 21 Şort, halı saha aktiviteleriniz için mükemmel bir parça. Ürün, %100 polyester kumaştan üretildiği için oldukça dayanıklı. Şort, sahada uzun süren mücadeleler esnasında oluşan teri emerek performansınızın artmasına ve bacaklarınızın nefes almasına imkan tanıyor. Bu sayede konforlu bir deneyim sunuyor. Normal kesime sahip olan şort, maç esnasında ve onu üzerinizde taşımak istediğiniz her an size hareket özgürlüğü vadediyor. Ürünün lastikli bel kısmı, bedeninizi sıkmıyor ve belinizi nazikçe kavrıyor. Kaliteli yapısı ile uzun süre size eşlik edecek şortu Prime üyesi olmadan "%60'a varan indirimlerle Adidas erkek giyim ürünleri!" kampanyasından yararlanarak temin edebilirsiniz.

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5. Skechers Polo M Short Sleeve ile stilinizi yansıtın

Standart bir kesime sahip olan Skechers Polo M Short Sleeve, size maksimum hareket özgürlüğü sağlıyor. %100 pamuktan üretilen tişört, teri emerek konforlu bir kullanım sunuyor. Çift örgülü kumaşı ise cildinizin nefes almasına imkan tanıyor. Rahat bir kesime sahip olan ürün, estetik duruşu ile tarzınızı yansıtıyor. Tişört, yaka kısmındaki fitil detayları ile klasik görünümüne modern bir dokunuş katıyor. Rahat ve ikonik bir tasarıma sahip olan tişört, çamaşır makinesinde yıkanabiliyor. "%60'a varan indirimlerle Skechers erkek giyim ürünleri!" kampanyası kapsamında yer alan ürünü indirimli fiyatı üzerinden satın almak için Prime üyesi olmanız gerekmiyor.

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6. Sürdürülebilir yaşam için Adidas Erkek City Base Sweatshirt

Adidas Erkek City Base Sweatshirt, esnek yapısı ile vücudunuza uyum sağlıyor. Böylece kolayca hareket etme imkanı veriyor. Su tutmaz kaplaması, kara ve yağmura karşı dayanıklı. Bu sayede zorlu hava şartlarında antrenman yapmanıza olanak tanıyor. Standart bir kalıba ve kapüşona sahip olan sweatshirt, %87 polyester ve %13 elastan kullanılarak üretiliyor. Fermuarlı ön cepleri sayesinde eşyalarınızı rahatça yanınızda taşıyabilirsiniz. Ürün, emisyonu azaltmak ve doğal kaynakları korumak için geri dönüşümlü kumaşlar ile üretiliyor. Arka kısmı uzun, kolları ise kaf detaylı sweatshirt; Amazon'un Black Friday kampanyası kapsamında yer alıyor. Bu kampanyadan yararlanmak için Prime üyesi olmanız gerekmiyor.

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7. Yüzme keyfi için Skechers Swimwear M 5 inch Short Mayo

Skechers Swimwear M 5 inch Short Mayo; %56 pamuk, %43 polyester ve %1 elastan kullanılarak üretildiği için çabuk kuruyan ve hafif bir yapıya sahip. Regular kalıp olan deniz şortu, mikro kumaşı sayesinde deniz kenarında geçirdiğiniz her an rahat hissetmenizi sağlıyor. İç kısmında yer alan file astarı, hareket özgürlüğü sunuyor. Bel kısmında yer alan kordon, şortu istediğiniz sıkılıkta ayarlayabilmenize imkan tanıyor. İki yanda yer alan cepler, telefon ve cüzdan gibi kişisel eşyalarınız için alan oluşturuyor. Canlı renkleri ve modern tasarımı ile plajda da şık stilinizi yansıtan bu ürünü iBlack Friday kampanyası kapsamında uygun fiyat avantajlarıyla satın alabilirsiniz. Üstelik bu kampanyadan yararlanmak için Prime üyesi olmanız gerekmiyor.

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8. Eşsiz bir konfor için Adidas M BL FT PT Pantolon

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Konforlu ve şık tasarımı ile Adidas M BL FT PT Pantolon hem günlük kullanım hem spor aktiviteleri için oldukça ideal. %53 pamuklu kumaşı ile soğuk havalarda sizi sıcacık tutar. Cildinize nefes aldıran bir yapıya sahip olan ürün, çift iplik örme kumaşı ile teri emiyor. Pantolon, kalçadan bacaklara doğru daralıyor. Ayak kısmında ise kaf detayları bulunuyor. Çamaşır makinesinde 40 derecede yıkayabileceğiniz pantolon, dayanıklı ve kaliteli yapısıyla size uzun süre eşlik edecek.

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