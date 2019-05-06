Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu vefat etti

\u0130STANBUL (AA) - \u00dcnl\u00fc tarih\u00e7i yazar Kadir M\u0131s\u0131ro\u011flu 86 ya\u015f\u0131nda vefat etti.\nBir s\u00fcredir Ac\u0131badem Altunizade Hastanesinde tedavi g\u00f6ren M\u0131s\u0131ro\u011flu, ak\u015fam saatlerinde ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi.PARTNER\u0130nternete en h\u0131zl\u0131 giren telefonlarHUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Almanya'da ilk teravih namaz\u0131 k\u0131l\u0131nd\u0131Kadir M\u0131s\u0131ro\u011flu hayat\u0131n\u0131 kaybetti
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