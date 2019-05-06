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Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 00:40 | Son Güncelleme

Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu vefat etti

İSTANBUL (AA) - Ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu 86 yaşında vefat etti.

Bir süredir Acıbadem Altunizade Hastanesinde tedavi gören Mısıroğlu, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

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