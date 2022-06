Tatillerdeki minik sorunların tümünün çözümü olacak kullanışlı ürün önerileri

Tatil rotanızı belirlediyseniz hazırlık sürecine başlayabilirsiniz. Bavulunuzu yerleştirmeden önce, ihtiyaç listesi hazırlamak iyi bir fikir olabilir. Her ne kadar planınız sorunsuz bir tatil yapmak olsa da bazı problemlerle karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak hayat kurtarıcı ürünleri bavulunuza yerleştirmeyi unutmamanız gerekir. Sinek kovucudan dikiş setine tüm sorunlarınızı anında çözüme kavuşturan ürünleri sizin için bir araya getirdik. Gelin, internet üzerinden tek tıkla ulaşabileceğiniz ürünlere birlikte bakalım.

1. Arzum AR690 Tripper Seyahat Ütüsü ile kırışan kıyafetlerinizi dert etmeyin

Tatil kıyafetlerinizi özenle hazırlayıp bavula yerleştirmek, eğlenceli anlardan biri olabilir. Buna rağmen yolculuk sonrası bavuldan çıkan kırışık kıyafetlerle karşılaşmak, hoşunuza gitmeyebilir. Siz de bu dertten şikayetçiyseniz Arzum AR690 Tripper Seyahat Ütüsü’ne mutlaka göz atmalısınız. Bavulda yer kaplamayan minimal tasarımıyla ürünü dilediğiniz yere kolayca taşıyabilirsiniz. Ütünün seramik tabanı, yapışmayı engellerken kıyafet üzerinde kayarak zahmetsiz bir ütü deneyimi yaşatır. 1150 Watt güce sahip ürün, üstün performansıyla kısa sürede kıyafetlerinizin kırışıklıklarını düzeltir. İhtiyaca göre ütünün buhar özelliğini aktif hâle getirerek daha etkili bir sonuç alabilirsiniz. Aynı zamanda ütünün, dikey buhar özelliği de mevcut.

2. SON TREND Beauty Seyahat Tipi Mini Saç Düzleştirici ile kuaförde vakit kaybetmeyin

Tatilde saçlarınızı düzleştirmek veya maşa yapmak için kuaförde vakit kaybetmenize gerek yok. Son Trend Beauty Seyahat Tipi Mini Saç Düzleştirici’yi ince ve mini boyutu sayesinde her an yanınızda taşıyabilirsiniz. Boyutuna göre yüksek performans sergileyen düzleştirici, maksimum 200°C sıcaklığa ulaşma özelliğine sahip. Saniyeler içinde kullanıma hazır hâle gelen pratik tasarımlı ürünü, tek tuş ile açıp kapatabilirsiniz. Yüksek yoğunluklu plastik kabuktan üretilen düzleştiricinin dış materyali, elinizin ısınmasını engelleyerek konforlu kullanım imkânı sunar. Saçlarınızı tatilde bile pürüzsüz görünüme kavuşturan ürün, ekonomik fiyatı ile bütçenize katkı sağlar.

3. JUNING Dikiş Seti ile kıyafetlerinizi pratik biçimde onarın

Diyelim ki, rüya gibi bir tatil sabahına uyandınız ve en güzel elbisenizi giyerken elbisenin düğmesi koptu. Düşünmesi bile sinir bozucu olan küçük aksiliklerin keyfinizi kaçırmaması için JUNING Dikiş Seti ile tanışmaya ne dersiniz? Set içinde renkli makaralardan iğneye, makastan yapışkan banda kadar ihtiyacınız olan tüm malzemeler mevcut. Hafif ve minimal tasarıma sahip el çantasına yerleştirilen dikiş setini, yolculuklar ve tatilde yanınızda rahatça taşıyabilirsiniz. Çantanın yanında bulunan cep detayı, ürüne işlevsellik katarken; çantanın halka sapı, ürünü taşımayı kolaylaştırır. Tatil ve gündelik yaşamınızda kıyafetlerinizi kolayca onarmanızı sağlayan dikiş setine mutlaka göz atmalısınız.

4. Sivrisinekleri uzaklaştırmanın en doğal hâli: Trukid Baby Organik Sinek Kovucu Losyon

Yaz tatilinde en sık karşılaşılan sorunlardan biri, sivrisinek ısırıkları olabilir. Tatilden keyif almak için sivrisinekleri etrafınızdan uzaklaştırmak gerekebilir. Peki, sivrisineklerden nasıl korunulur? %100 organik içeriğe sahip Trukid Baby Organik Sinek Kovucu Losyon’u hem kendiniz hem çocuğunuz için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Toksik ve kimyasal herhangi bir madde içermeyen ürün, doğadan aldığı içeriğindeki bileşenler sayesinde sinekleri vücudunuzdan uzaklaştırır. Ayrıca losyonun içerdiği organik ıtır, sedir ağacı, okaliptus, limon ve lavanta yağı gibi esans yağlar; cildinizi rahatlatırken teninizde tahrişe neden olmaz. 118 ml boyutuyla uzun süre kullanım sağlayan ürünü, ihtiyaç duydukça kullanabilirsiniz.

5. Tatildeyken şarj problemi yaşamamak için: Anker A1363 PowerCore Select 20000 mAh Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı

Tatilde yeni yerler keşfederken anılarınıza bir yenisini daha eklersiniz. Bu tatlı anların fotoğrafını çekerek hatıralarınızı yıllarca yaşatabilirsiniz. Gezinin en heyecanlı yerinde telefonun şarjının bittiğini hayal etmek bile üzücü. Böyle bir sorunla karşılaşmamak için yanınıza Anker A1363 PowerCore Select 20000 mAh Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı almalısınız. PowerIQ 2.0 teknolojisine sahip ürün, mobil cihazlarınızı hızlı şekilde şarj eder. Üstelik çift şarj portu sayesinde aynı anda iki cihazı şarj etme imkânı verir. Günlerce kesintisiz güç sağlayan powerbank, Multiprotect teknolojisiyle cihazlarınız için güvenli kullanım sağlar. Hafif ve kompakt tasarımıyla küçük çantalarınıza bile rahatlıkla sığar.

6. AMACOOL Taşınabilir Boyun Fanı ile yelpazelere güle güle!

Bunaltıcı yaz sıcaklarında elinde yelpazeyle dolaşmaktan şikâyet eden biri misiniz? Sizi AMACOOL Taşınabilir Boyun Fanı ile tanıştıralım. Soğutma işlemini 60 özel hava çıkışından sağlayan ürün, 2 turbo motoru ile temiz havayı size doğru aktarır. Böylece soğuk hava, boynunuzdan yüzünüze doğru çıkar. Ayarlanabilir tasarımıyla boynunuza kolayca uyan ürün, ellerinizin serbest kalmasına imkân tanır. Tam şarj kapasitesiyle 21 saate kadar çalışabilen soğutucuyu, her mekânda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Taşınabilir şarj cihazı ile ürünü kolay şekilde şarj edebilir, yaz boyu serin hissedebilirsiniz.

7. Zeki Karga Seyahat Boyun Yastığı ile ağrısız yolculuk keyfi

Sorunsuz bir tatil için keyifli ve rahat bir yolculuk geçirmek, oldukça önem taşır. Özellikle saatlerce süren yolculuklarda boyun ağrısıyla karşılaşmak, kaçınılmaz bir son olabilir. Ağrısız bir yolculuk için Zeki Karga Seyahat Boyun Yastığı’nı deneyebilirsiniz. Boyun anatomisine uygun ergonomik yapısıyla ürün, boynunuzun boşta kalmasını engelleyerek konforlu bir yolculuk geçirmenizi sağlar. Ayrıca yumuşak dokusuyla cildinizi rahat hissettirir. İhtiyaç hâlinde yastığı şişirerek kullanıma hazır hâle getirebilirsiniz. Kullanmadığınız durumlarda yastığın havasını indirerek küçük kutusunda saklayabilir ve dilediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Sağlam yapısıyla ürün, yıllarca seyahatlerinize eşlik etmeye devam eder.

8. SMGOZON Taşınabilir Hava Temizleme Cihazı ile otel odasında hijyen kaygısı yaşamayın

Tatil planı yaparken her ne kadar hijyen kurallarını titizlikle yerine getiren otel seçmiş olsanız da bazen işler hesap ettiğiniz gibi olmayabilir. Moralinizi bozmayın, SMGOZON Hava Temizleme Cihazı’yla bu sorunu çözebilirsiniz. Taşınabilir mini ozon temizleyici, ortamda bulunan bakteri ve virüsleri kısa sürede yok eder. Kötü kokuyu engelleyerek odadaki havayı temizler. Şarj edilebilir özelliği sayesinde ürün, farklı mekânlarda rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca tam şarj kapasitesiyle 2 gün boyunca çalışır. Sessiz çalışma özelliği ile rahatsızlık vermez, tek tuşla pratik kullanım sağlar. Minimal tasarımıyla bavulunuza kolayca sığan ürüne şans vermeye ne dersiniz?

9. BlueFox Şifreli Çanta ve Çekmece Kilidi ile özel eşyalarınız güvende

Tatilde ve yolculukta özel eşyalarınızın güvende olmasını ister misiniz? Öyleyse, BlueFox Şifreli Çanta ve Çekmece Kilidi ile tanışmaya hazır olun. 2'li şekilde satışa sunulan ürün; valiz, çekmece ve dolap kilidi olarak kullanılabilir. Ürünün 14 cm’lik kablosu, standart fermuar ve deliklere uyum sağlar. Ayrıca kablonun esnek ve uzun tasarımı, aynı anda birkaç eşyayı bağlayarak kilitlemeye imkân tanır. Kilidi 3 haneli bir şifre belirleyerek aktif hâle getirebilirsiniz. Ürün, sağlam kilidi sayesinde eşyalarınızı güvende tutarken paslanmaya karşı dayanıklı yapısıyla uzun süre boyunca kullanılabilir.

10. Acil durumlar için: VGEBY İlk Yardım Çantası

Tatile giderken yanınıza almanız gereken en önemli eşyaların başında ilk yardım çantası gelir. Ne yazık ki küçük kazalar tatil dinlemez, her an her yerde karşınıza çıkabilir. Acil durumlara karşı hazırlıklı olmak için VGEBY İlk Yardım Çantası’nı kullanabilirsiniz. Kaliteli malzemeden üretilen çanta, su geçirmez özelliğiyle tüm koşullarda size eşlik eder. Kemere veya çantaya entegre olabilen çıtçıtlı kayış tasarımıyla yürüyüşlerde bile ürünü yanınızda taşıyabilirsiniz. Bavulda fazla yer kaplamayan minimal çanta, sargı bezinden cımbıza kadar acil durumda duyulan ihtiyaçlar için yeterli hacme sahip. Kırmızı rengiyle satışa sunulan ürünün siyah renk seçeneğini de değerlendirebilirsiniz.