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TikTok'ta büyük göğüslerinden dolayı çektiği acıları anlattı! Yıllar sonra kambur kalacak

16.10.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük göğüslerin daha çekici olduğu düşünülse de büyük memeli kadınlar memelerinin büyüklüğünden dolayı çektikleri acıları belirtiyorlar. Meme büyütme ameliyatı gibi meme küçültme ameliyatı da en sık yapılan operasyonlar arasında bulunuyor. TikTok hesabında büyük göğüslerinin verdiği sorunları anlatan Ariel Lathon, birçok kadın tarafından desteklendi.

TikTok'ta büyük göğüslerinden dolayı çektiği acıları anlattı! Yıllar sonra kambur kalacak

Büyük meme günlük hayatta oldukça fazla sırt ve bel ağrısına neden olabiliyor. Bu da zamanla duruş bozukluğuna yol açıyor. Bu nedenle birçok kadın meme küçültme ameliyatı oluyor. TikTok hesabı üzerinden paylaşım yapan Ariel Lathon, büyük memeye sahip olmanın dezavantajlarını anlattı.

60 YAŞINDA KAMBUR KALACAK

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Kıvrımlı kadın, hayal kırıklığını büyük göğsüyle paylaştı ve göğüslerinin ağırlığından dolayı 60 yaşına geldiğinde sırtında kambur olacağını söyledi. sdece bu değil, zar zor uyuyabildiğini iddia ediyor ve daha küçük göğüslü kadınların sütyensiz olabilmeyi kutlaması gerektiğini düşünüyor.

BÜYÜK GÖĞÜSLERE SAHİP OLMAK İYİ BİR FİKİR DEĞİL

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Ariel, iri göğüslü bir kadın olarak kendi deneyimlerinden yola çıkan bir video paylaşırken, "büyük göğüslere sahip olmanın iyi bir fikir olduğunu" düşünen herkes için rantını paylaştı. Küçük göğüslü kadınlara "Burada sutyen olmadan yürüyeceksin.
Skolyoz adayı değilsin çünkü 60 yaşıma geldiğimde sırtımda bir kambur olacağını biliyorum." dedi.

1,6 MİLYON İZLENMEYE ULAŞTI

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"Biliyor musun, göğüslerimin üzerine yanlış yattığım için bir keresinde kalp krizi geçirdiğimi sandım. Çok büyük olduklarında, biri bu tarafa, diğeri o tarafa gidiyor." Ariel'in videosu birçok kişi tarafından açıkça yankılanırken, insanları histerik durumda bıraktı ve kısa sürede 1,6 milyon izlenmeye ulaştı. Bir kullanıcı, "Yalnız olmadığımı bildirdiğiniz için teşekkür ederim!" dedi.

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