Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'ın diplomasi trafiği, Aile Destek Programı, Sakarya'da hastanede dehşet, Miçotakis'ten skandal 'Bahçeli' paylaşımı, Abe suikastı...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Bayramın 3. gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun bir diplomasi trafiği oldu. Erdoğan önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü. Liderlerin görüşmesinde iki ülkenin normalleşme sürecine verilen önem vurgulandı. Erdoğan'ın Rus lider Putin ile görüşmesinde ise Suriye'deki son durum ve Karadeniz'de oluşturulması planlanan tahıl koridoru masaya yatırıldı. Erdoğan son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le görüştü.

AİLE DESTEK PROGRAMI'NIN DETAYLARI NETLEŞTİ

Geçtiğimiz günlerde başlatılan 'Aile Destek Programı' kampanyasının ayrıntıları belli oldu. Kampanya kapsamında 4 milyon aileye 12 ay boyunca toplam 15 milyar lira verilecek. Hane başına 450-600 lira arasında ödeme yapılacak kampanya desteklerinde hanelerin gelir düzeyine göre yılda toplamda 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak.

SAKARYA'DA HASTANEDE DEHŞET

Son günlerde Türkiye hastanelerde sağlık çalışanlarına gerçekleştirilen çirkin saldırıları konuşuyor. Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin yankıları sürerken bugün de Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği'nde ortalık karıştı. Hasta yakını doktorlar tartışırken araya giren ebe ve hemşire, hasta yakınının şiddetine maruz kaldı. Olayla ilgili Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nden de bir açıklama yapıldı.

MİÇOTAKİS'TEN SKANDAL PAYLAŞIM

Komşu Yunanistan'la gerilimi tırmandıracak yeni bir gelişme yaşandı. Ülkü Ocakları tarafından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir harita hediye edildi. Haritada birçok Yunan adasının Türkiye'ye ait gösterilmesi Yunan basınını ve kamuoyunu ayağa kaldırırken Başbakan Kiryakos Miçotakis de haritanın Bahçeli'ye edildiği anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp öfkeli sözlerle tepkisini dile getirdi.

TÜRKİYE'DEN AİHM'İN OSMAN KAVALA KARARINA TEPKİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden (AİHM) Osman Kavala davasına ilişkin kritik bir karar geldi. Mahkeme, Türkiye’nin AİHM kararlarına yönelik yükümlülükleri yerine getirmediğine hükmetti. Mahkemenin kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç "AİHM konuyla ilgili olarak bugün açıkladığı kararla beklentilerimizi boşa çıkarmış ve Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur" derken Adalet Bakanlığı da kararın AİHM’in güvenilirliğini ve itibarını olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

JAPONYA'NIN ESKİ BAŞBAKANI ABE'YE SUİKASTIN PERDE ARKASI ARALANIYOR

Geçtiğimiz cuma eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin uğradığı suikast ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Katilin, annesinin iflasından sorumlu tuttuğu dini grubu Japonya'ya ilk olarak Abe'nin dedesinin getirdiğine inandığı belirtildi. Abe'nin dedesinden öç almak için torununu öldürmüş olabileceği ileri sürülen katil zanlısı, cinayeti işlediği silahı nasıl yaptığını da anlattı.

FENERBAHÇE'DE MESUT ÖZİL AYRILIĞI

Yıldız oyuncu Mesut Özil'in sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili tartışmalar sürerken bugün kritik bir gelişme yaşandı. Arsenal'dan Fenerbahçe'ye katıldığı günden sonra disiplinsiz tavırları gerekçe gösterilerek İsmail Kartal döneminde kadro dışında bırakılan Özil'in ayrılığı netleşti: Tecrübeli oyuncu kulübü ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı. Özil'in Başakşehir'e transfer edileceği yönünde iddialar ortaya atıldı.



