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  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'ın diplomasi trafiği, Aile Destek Programı, Sakarya'da hastanede dehşet, Miçotakis'ten skandal 'Bahçeli' paylaşımı, Abe suikastı...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'ın diplomasi trafiği, Aile Destek Programı, Sakarya'da hastanede dehşet, Miçotakis'ten skandal 'Bahçeli' paylaşımı, Abe suikastı...

11.07.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği, Aile Destek Programı'nın detayları, Sakarya'da hastanede yaşanan dehşet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye edilen harita ile Yunanistan'ın karışması ve Başbakan Kiryakos Miçotakis'in skandal çıkışı, eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe suikastında dikkat çeken detay, Fenerbahçe'de Mesut Özil ayrılığı...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'ın diplomasi trafiği, Aile Destek Programı, Sakarya'da hastanede dehşet, Miçotakis'ten skandal 'Bahçeli' paylaşımı, Abe suikastı...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Bayramın 3. gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun bir diplomasi trafiği oldu. Erdoğan önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü. Liderlerin görüşmesinde iki ülkenin normalleşme sürecine verilen önem vurgulandı. Erdoğan'ın Rus lider Putin ile görüşmesinde ise Suriye'deki son durum ve Karadeniz'de oluşturulması planlanan tahıl koridoru masaya yatırıldı. Erdoğan son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Putin ve Paşinyan ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Putin ve Paşinyan ile görüştü

AİLE DESTEK PROGRAMI'NIN DETAYLARI NETLEŞTİ

Geçtiğimiz günlerde başlatılan 'Aile Destek Programı' kampanyasının ayrıntıları belli oldu. Kampanya kapsamında 4 milyon aileye 12 ay boyunca toplam 15 milyar lira verilecek. Hane başına 450-600 lira arasında ödeme yapılacak kampanya desteklerinde hanelerin gelir düzeyine göre yılda toplamda 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak.

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Hane başına 7 bin 200 lira verilecek! Detaylar belli oldu: Başvurular e-Devlet’ten…Hane başına 7 bin 200 lira verilecek! Detaylar belli oldu: Başvurular e-Devlet’ten…

SAKARYA'DA HASTANEDE DEHŞET

Son günlerde Türkiye hastanelerde sağlık çalışanlarına gerçekleştirilen çirkin saldırıları konuşuyor. Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin yankıları sürerken bugün de Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği'nde ortalık karıştı. Hasta yakını doktorlar tartışırken araya giren ebe ve hemşire, hasta yakınının şiddetine maruz kaldı. Olayla ilgili Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nden de bir açıklama yapıldı.

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Hastanede dehşet! Doktorla tartıştı, ebe ve hemşireyi darp ettiHastanede dehşet! Doktorla tartıştı, ebe ve hemşireyi darp etti

MİÇOTAKİS'TEN SKANDAL PAYLAŞIM

Komşu Yunanistan'la gerilimi tırmandıracak yeni bir gelişme yaşandı. Ülkü Ocakları tarafından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir harita hediye edildi. Haritada birçok Yunan adasının Türkiye'ye ait gösterilmesi Yunan basınını ve kamuoyunu ayağa kaldırırken Başbakan Kiryakos Miçotakis de haritanın Bahçeli'ye edildiği anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp öfkeli sözlerle tepkisini dile getirdi.

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Bahçeli'ye verilen harita Yunanistan'ı ayağa kaldırdı! 'Adalar' detayı dikkat çekti, Miçotakis küplere bindiBahçeli'ye verilen harita Yunanistan'ı ayağa kaldırdı! 'Adalar' detayı dikkat çekti, Miçotakis küplere bindi

TÜRKİYE'DEN AİHM'İN OSMAN KAVALA KARARINA TEPKİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden (AİHM) Osman Kavala davasına ilişkin kritik bir karar geldi. Mahkeme, Türkiye’nin AİHM kararlarına yönelik yükümlülükleri yerine getirmediğine hükmetti. Mahkemenin kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç "AİHM konuyla ilgili olarak bugün açıkladığı kararla beklentilerimizi boşa çıkarmış ve Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur" derken Adalet Bakanlığı da kararın AİHM’in güvenilirliğini ve itibarını olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

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SON DAKİKA | Türkiye'den AİHM'e Osman Kavala tepkisiSON DAKİKA | Türkiye'den AİHM'e Osman Kavala tepkisi

JAPONYA'NIN ESKİ BAŞBAKANI ABE'YE SUİKASTIN PERDE ARKASI ARALANIYOR

Geçtiğimiz cuma eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin uğradığı suikast ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Katilin, annesinin iflasından sorumlu tuttuğu dini grubu Japonya'ya ilk olarak Abe'nin dedesinin getirdiğine inandığı belirtildi. Abe'nin dedesinden öç almak için torununu öldürmüş olabileceği ileri sürülen katil zanlısı, cinayeti işlediği silahı nasıl yaptığını da anlattı.

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Abe suikastinde şoke eden gelişme!Abe suikastinde şoke eden gelişme!

FENERBAHÇE'DE MESUT ÖZİL AYRILIĞI

Yıldız oyuncu Mesut Özil'in sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili tartışmalar sürerken bugün kritik bir gelişme yaşandı. Arsenal'dan Fenerbahçe'ye katıldığı günden sonra disiplinsiz tavırları gerekçe gösterilerek İsmail Kartal döneminde kadro dışında bırakılan Özil'in ayrılığı netleşti: Tecrübeli oyuncu kulübü ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı. Özil'in Başakşehir'e transfer edileceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil gelişmesi! Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Özil hangi takıma gidiyor?Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil gelişmesi! Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Özil hangi takıma gidiyor?


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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan shinzo abe
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