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  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Maymun çiçeği virüsü, asgari ücret zammı, NATO Zirvesi, Putin, akaryakıt indirimi, Cüneyt Arkın...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Maymun çiçeği virüsü, asgari ücret zammı, NATO Zirvesi, Putin, akaryakıt indirimi, Cüneyt Arkın...

30.06.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son 24 saatte Türkiye ve dünya neleri konuştu, hangi gelişmeler yaşandı? Günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Maymun çiçeği virüsü, asgari ücret zammı, NATO Zirvesi, Vladimir Putin, akaryakıt indirimi, Cüneyt Arkın...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Maymun çiçeği virüsü, asgari ücret zammı, NATO Zirvesi, Putin, akaryakıt indirimi, Cüneyt Arkın...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ASGARİ ÜCRET ZAM GÖRÜŞMELERİ

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Milyonların gözü kulağı asgari ücrete gelecek zam haberinde. Dünkü toplantının ardından çalışmalar bugün de devam etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ek zam için saat 15:30'da bir araya geldi ve 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

Kararı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

SON DAKİKA: Herkes asgari ücret zammının açıklanacağı saati merak ediyor! Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak? 5.986 TL detayı...SON DAKİKA: Herkes asgari ücret zammının açıklanacağı saati merak ediyor! Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak? 5.986 TL detayı...

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE

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Koronavirüs pandemisinin ardından patlak veren maymun çiçeği virüsü salgını dünyanın birçok ülkesinin ardından Türkiye'de de tespit edildi. Gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Hastalığın tespit edildiği kişinin 37 yaşında ve bağışıklık sistemi yetersizliği olduğunu açıklayan Bakan Koca, hastanın tecrit edildiğini ve temaslı takibinin yapıldığını bildirdi. Koca'nın açıklamasına göre başka vaka tespit edilmedi.

Son dakika: Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de! Hastaya ilişkin detayları Bakan Koca açıkladıSon dakika: Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de! Hastaya ilişkin detayları Bakan Koca açıkladı

NATO ZİRVESİ'NİN SON GÜNÜNDE LİDERLERDEN ÖNEMLİ MESAJLAR

STOLTENBERG: RUSYA İLE SAVAŞ OLABİLİR

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İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen NATO Zirvesi bugün sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvenin son gününde açıklamalar yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yeni bir savaş tehlikesine şu sözlerle dikkat çekti: "Rusya ile NATO arasında bir savaş olabileceğini, bunun yıkıcı ve çok daha kötü sonuçları olabileceğini biliyoruz."

SON DAKİKA | Stoltenberg'den Rusya açıklaması! 'Yıkıcı ve çok daha kötü sonuçları olabilir'SON DAKİKA | Stoltenberg'den Rusya açıklaması! 'Yıkıcı ve çok daha kötü sonuçları olabilir'

BIDEN: TÜRKİYE'YE F-16 SATMAMIZ GEREKİYOR

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ABD Başkanı Joe Biden ise Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin önemli bir mesaj vererek "Aralık ayında F-16’ları satmamız gerektiğini söylemiştim. Onları modernize de etmemiz gerekiyor. Bu konudaki pozisyonum Aralık ayından beri değişmedi. Onlara F-16 satmalıyız ama bunu yapmamız için Kongre’den onay almamız lazım. Kongreden onay çıkacağını düşünüyorum. Türkiye'ye F-16 uçaklarını satmamız ve modernize etmemiz gerekli. Bunun tersi çıkarımıza değil. Kongre'den onay almamız gerekiyor ve bence bunu alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Biden'dan Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin flaş açıklamaSon Dakika: Biden'dan Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin flaş açıklama

ERDOĞAN: SAĞLAM GARANTİLER ALINDI

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Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirvenin son gününde yaptığı konuşmada kritik açıklamalarda bulundu. İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında imzalanan muhtırayı "zafer" olarak değerlendiren Erdoğan, "İsveç'in vermiş olduğu söz şudur: 73 teröristin Türkiye'ye iadesi. Türkiye'ye yönelik terör propagandasının engellenmesi hususlarında sağlam garantiler almıştır." şeklinde konuştu.

Son Dakika: NATO Liderler Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarSon Dakika: NATO Liderler Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

PUTİN'DEN "HAZIRIZ" AÇIKLAMASI

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken Rus lider Vladimir Putin, diyalog için açık kapı bıraktı. Putin "Rusya, stratejik istikrarın sağlanması, kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi ve silah kontrolü konusundaki durumun iyileştirilmesi için diyaloğa hazır" şeklinde konuşurken Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna işgalinin ilk günlerinde kontrol altına aldığı Yılan Adası’ndan çekildiğini, bunun bir 'iyi niyet' adımı olduğunu ifade etti.

Son Dakika: Putin'den flaş 'diyalog' mesajı! 'Rusya hazır'Son Dakika: Putin'den flaş 'diyalog' mesajı! 'Rusya hazır'

MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA

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Akaryakıta uygulanan üst üste zamlarından ardından, dolar kurunda düşüşün etkisiyle dünden sonra bugün de motorinin litre fiyatına indirim geldi. Motorin fiyatları iki günde 30 liradan 3 lira 34 kuruş gerileyerek litresi İstanbul'da 26,69, Ankara ve İzmir'de ise 26,82 oldu.

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim geldi! Motorin litre fiyatı yeniden 26 liraları gördü: Benzin fiyatları ise…Son dakika: Akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim geldi! Motorin litre fiyatı yeniden 26 liraları gördü: Benzin fiyatları ise…

CÜNEYT ARKIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Salı günü gelen vefat haberiyle tüm Türkiye'yi yasa boğan usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni bugün düzenlendi. 85 yaşında yaşamını yitiren Yeşilçam efsanesinin cenaze törenine oğulları Murat Arkın ile Kaan Cüreklibatır'ın duygulu anları damga vurdu. Türkan Şoray'ın Arkın'ın tabutu başında gözyaşları döktüğü anlar da törende dikkat çeken anlardan biri oldu.

Son dakika! Cüneyt Arkın'a veda! Murat Arkın o replikle veda etti, Türkay Şoray tabuta kapanıp ağladıSon dakika! Cüneyt Arkın'a veda! Murat Arkın o replikle veda etti, Türkay Şoray tabuta kapanıp ağladı


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asgari ücret NATO Cüneyt Arkın Vladimir Putin
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