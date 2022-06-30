Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Maymun çiçeği virüsü, asgari ücret zammı, NATO Zirvesi, Putin, akaryakıt indirimi, Cüneyt Arkın...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ASGARİ ÜCRET ZAM GÖRÜŞMELERİ

Milyonların gözü kulağı asgari ücrete gelecek zam haberinde. Dünkü toplantının ardından çalışmalar bugün de devam etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ek zam için saat 15:30'da bir araya geldi ve 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

Kararı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE

Koronavirüs pandemisinin ardından patlak veren maymun çiçeği virüsü salgını dünyanın birçok ülkesinin ardından Türkiye'de de tespit edildi. Gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Hastalığın tespit edildiği kişinin 37 yaşında ve bağışıklık sistemi yetersizliği olduğunu açıklayan Bakan Koca, hastanın tecrit edildiğini ve temaslı takibinin yapıldığını bildirdi. Koca'nın açıklamasına göre başka vaka tespit edilmedi.

NATO ZİRVESİ'NİN SON GÜNÜNDE LİDERLERDEN ÖNEMLİ MESAJLAR

STOLTENBERG: RUSYA İLE SAVAŞ OLABİLİR

İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen NATO Zirvesi bugün sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvenin son gününde açıklamalar yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yeni bir savaş tehlikesine şu sözlerle dikkat çekti: "Rusya ile NATO arasında bir savaş olabileceğini, bunun yıkıcı ve çok daha kötü sonuçları olabileceğini biliyoruz."

BIDEN: TÜRKİYE'YE F-16 SATMAMIZ GEREKİYOR

ABD Başkanı Joe Biden ise Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin önemli bir mesaj vererek "Aralık ayında F-16’ları satmamız gerektiğini söylemiştim. Onları modernize de etmemiz gerekiyor. Bu konudaki pozisyonum Aralık ayından beri değişmedi. Onlara F-16 satmalıyız ama bunu yapmamız için Kongre’den onay almamız lazım. Kongreden onay çıkacağını düşünüyorum. Türkiye'ye F-16 uçaklarını satmamız ve modernize etmemiz gerekli. Bunun tersi çıkarımıza değil. Kongre'den onay almamız gerekiyor ve bence bunu alabiliriz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: SAĞLAM GARANTİLER ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirvenin son gününde yaptığı konuşmada kritik açıklamalarda bulundu. İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında imzalanan muhtırayı "zafer" olarak değerlendiren Erdoğan, "İsveç'in vermiş olduğu söz şudur: 73 teröristin Türkiye'ye iadesi. Türkiye'ye yönelik terör propagandasının engellenmesi hususlarında sağlam garantiler almıştır." şeklinde konuştu.

PUTİN'DEN "HAZIRIZ" AÇIKLAMASI

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken Rus lider Vladimir Putin, diyalog için açık kapı bıraktı. Putin "Rusya, stratejik istikrarın sağlanması, kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi ve silah kontrolü konusundaki durumun iyileştirilmesi için diyaloğa hazır" şeklinde konuşurken Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna işgalinin ilk günlerinde kontrol altına aldığı Yılan Adası’ndan çekildiğini, bunun bir 'iyi niyet' adımı olduğunu ifade etti.

MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA

Akaryakıta uygulanan üst üste zamlarından ardından, dolar kurunda düşüşün etkisiyle dünden sonra bugün de motorinin litre fiyatına indirim geldi. Motorin fiyatları iki günde 30 liradan 3 lira 34 kuruş gerileyerek litresi İstanbul'da 26,69, Ankara ve İzmir'de ise 26,82 oldu.

CÜNEYT ARKIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Salı günü gelen vefat haberiyle tüm Türkiye'yi yasa boğan usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni bugün düzenlendi. 85 yaşında yaşamını yitiren Yeşilçam efsanesinin cenaze törenine oğulları Murat Arkın ile Kaan Cüreklibatır'ın duygulu anları damga vurdu. Türkan Şoray'ın Arkın'ın tabutu başında gözyaşları döktüğü anlar da törende dikkat çeken anlardan biri oldu.



