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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Tahıl koridoru krizinde çözüm, Bakan Kurum'dan '100 bin konut' açıklaması, Fed'in faiz kararı, dev derbinin hakemi...

02.11.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tahıl koridoru krizinin çözüme kavuştuğunu duyurması, Fed'in faiz kararı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un '100 bin konut' açıklaması, Akdeniz açıklarında korkutan deprem, ABD'den Kuzey Kore hakkında 'savaş' iddiası, Ajda Pekkan'ın geçirdiği kaza, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Tahıl koridoru krizinde çözüm, Bakan Kurum'dan '100 bin konut' açıklaması, Fed'in faiz kararı, dev derbinin hakemi...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

TAHIL KORİDORU KRİZİ ÇÖZÜLDÜ

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Dünya tahıl koridorunun akıbetini merak ederken Türkiye'nin diplomatik girişimleri meyvesini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşurken kürsüsüne gelen not üzerine "Yeni bir müjde de şu" diyerek süreçte yaşanan son gelişmeyi "Sayın Putin'le dün yaptığımız görüşme üzerine Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ı arayarak bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden planlandığı gibi devam edeceğini bildirdi" sözleriyle duyurdu.

Dünyanın beklediği gelişmeyi Erdoğan "müjde" diyerek duyurdu! Dünyanın beklediği gelişmeyi Erdoğan "müjde" diyerek duyurdu!

FED FAİZ KARARINI DUYURDU

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Fed faiz kararını açıkladı. Yeni kararla birlikte Fed politika faizini 75 baz puan artırdı. Faiz artırımıyla birlikte politika faizi 3,75-4,00 aralığına çıktı. Bu, 14 yılın en yüksek seviyesi oldu. Fed bir önceki kararında ise politika faizini yine 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltmişti.

Dünyanın merakla beklediği gelişme! Fed faiz kararını açıkladı Dünyanın merakla beklediği gelişme! Fed faiz kararını açıkladı

AKDENİZ AÇIKLARINDA KORKUTAN DEPREM

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Akdeniz açıklarında saat 20.41'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem başta Antalya olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 10.1 km olarak açıkladı.

AFAD duyurdu: Akdeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem AFAD duyurdu: Akdeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

ABD'DEN KUZEY KORE HAKKINDA 'SAVAŞ' İDDİASI

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ABD'den Kuzey Kore'nin Rusya-Ukrayna savaşında gerçekleştirdiğini öne sürdükleri hamleye dair sarsıcı bir iddia ortaya atıldı. Savaşın başlarında konumunu Rusya'dan yana belirten Kuzey Kore, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre savaşın seyrine etki edebilecek bir hamleye imza attı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, "İstihbaratımız gösteriyor ki Kuzey Kore Rusya'ya Ukrayna savaşında el altından önemli miktarda topçu mermisi veriyor." ifadesini kullandı.

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BAKAN KURUM'DAN '100 BİN KONUT' AÇIKLAMASI

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum orta gelirliler için sosyal konut kampanyası müjdesini duyurdu. Bakan Kurum yaptığı açıklamada planlanan kampanyanın 81 ili kapsayacağını açıkladı. Kampanyanın 100 bin konutu içereceğini ifade eden Kurum, ödemelerle ilgili de bilgi verdi ve düşük peşinat, uzun vade olacağını söyledi. Kurum açıklamasında "Alt gelir grubuna yaptık. Emekliye, gazilere, şehit ailelerine, gençlere. Şimdi inşallah sıra orta gelirde. Onu da yapacağız. Bu ay açıklamayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Orta sınıfa özel 100 bin ucuz konut geliyor! Orta sınıfa özel 100 bin ucuz konut geliyor!

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakeminin hangi isim olacağı merak ediliyordu. Yabancı bir hakemin dev karşılaşmayı yöneteceğine dair iddiaların gündeme gelmesinin ardından bugün resmi açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan kritik müsabakayı hakem Halil Umut Meler'in yöneteceğini açıkladı.

Merakla bekleniyordu! İşte dev derbinin hakemi... Merakla bekleniyordu! İşte dev derbinin hakemi...

AJDA PEKKAN APAR TOPAR AMELİYATA ALINDI

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Süperstar Ajda Pekkan, sabaha karşı evinde düşüp kalça kemiğini çatlattı. Ünlü şarkıcı, yaşadığı kaza sonrasında apar topar ameliyata alındı. Pekkan'ın Kasım ayı konserleri de iptal edildi.

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Recep Tayyip Erdoğan Rusya Ukrayna savaşı

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