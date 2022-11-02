Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Tahıl koridoru krizinde çözüm, Bakan Kurum'dan '100 bin konut' açıklaması, Fed'in faiz kararı, dev derbinin hakemi...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

TAHIL KORİDORU KRİZİ ÇÖZÜLDÜ

Dünya tahıl koridorunun akıbetini merak ederken Türkiye'nin diplomatik girişimleri meyvesini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşurken kürsüsüne gelen not üzerine "Yeni bir müjde de şu" diyerek süreçte yaşanan son gelişmeyi "Sayın Putin'le dün yaptığımız görüşme üzerine Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ı arayarak bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden planlandığı gibi devam edeceğini bildirdi" sözleriyle duyurdu.

FED FAİZ KARARINI DUYURDU

Fed faiz kararını açıkladı. Yeni kararla birlikte Fed politika faizini 75 baz puan artırdı. Faiz artırımıyla birlikte politika faizi 3,75-4,00 aralığına çıktı. Bu, 14 yılın en yüksek seviyesi oldu. Fed bir önceki kararında ise politika faizini yine 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltmişti.

AKDENİZ AÇIKLARINDA KORKUTAN DEPREM

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Akdeniz açıklarında saat 20.41'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem başta Antalya olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 10.1 km olarak açıkladı.

ABD'DEN KUZEY KORE HAKKINDA 'SAVAŞ' İDDİASI

ABD'den Kuzey Kore'nin Rusya-Ukrayna savaşında gerçekleştirdiğini öne sürdükleri hamleye dair sarsıcı bir iddia ortaya atıldı. Savaşın başlarında konumunu Rusya'dan yana belirten Kuzey Kore, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre savaşın seyrine etki edebilecek bir hamleye imza attı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, "İstihbaratımız gösteriyor ki Kuzey Kore Rusya'ya Ukrayna savaşında el altından önemli miktarda topçu mermisi veriyor." ifadesini kullandı.

BAKAN KURUM'DAN '100 BİN KONUT' AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum orta gelirliler için sosyal konut kampanyası müjdesini duyurdu. Bakan Kurum yaptığı açıklamada planlanan kampanyanın 81 ili kapsayacağını açıkladı. Kampanyanın 100 bin konutu içereceğini ifade eden Kurum, ödemelerle ilgili de bilgi verdi ve düşük peşinat, uzun vade olacağını söyledi. Kurum açıklamasında "Alt gelir grubuna yaptık. Emekliye, gazilere, şehit ailelerine, gençlere. Şimdi inşallah sıra orta gelirde. Onu da yapacağız. Bu ay açıklamayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakeminin hangi isim olacağı merak ediliyordu. Yabancı bir hakemin dev karşılaşmayı yöneteceğine dair iddiaların gündeme gelmesinin ardından bugün resmi açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan kritik müsabakayı hakem Halil Umut Meler'in yöneteceğini açıkladı.

AJDA PEKKAN APAR TOPAR AMELİYATA ALINDI

Süperstar Ajda Pekkan, sabaha karşı evinde düşüp kalça kemiğini çatlattı. Ünlü şarkıcı, yaşadığı kaza sonrasında apar topar ameliyata alındı. Pekkan'ın Kasım ayı konserleri de iptal edildi.