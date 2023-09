Üniversiteye ilk kez gideceklerin bavulunda olmazsa olmazlar

Bu yıl ilk kez üniversite heyecanı yaşayacaksanız eğitim hayatınıza başlamadan önce yapmanız gereken birtakım hazırlıklar olabilir. Bunlardan biri de doğru eşyaları yanınıza almak. Bavul hazırlığı esnasında önemli ürünleri unutmamak ve karışıklık yaşamamak için liste yapmanız sizin için yararlı olabilir. Eğer yanınıza neler almanız gerektiği konusunda yardıma ihtiyacınız varsa gelin, üniversiteye giderken bavulunuzda olması gereken ürünlere yer verdiğimiz listemize hep birlikte göz atalım.

1. Saç bakımınızı aksatmayın: Head & Shoulders 7 Fayda 1 Arada Serinlik Şampuan

Kişisel bakımın olmazsa olmaz ürünlerinden biri de şampuan. Head & Shoulders 7 Fayda 1 Arada Serinlik Şampuan, aynı anda hem kepeğe karşı koruma sağlar hem saç derisindeki yağı dengeler. Kremsi formu sayesinde saçlarınızı kurutmadan bakım yapar. Derinlemesine temizlik sunan şampuan, kaşıntı hissini de en aza indirir. Nane aroması ise ferah bir his yaşatır.

2. Kış aylarının vazgeçilmezi: U.S. POLO ASSN. Erkek Mont

Yaklaşan soğuk havalarda mutlaka ihtiyacınız olacak ürünlerin başında montlar geliyor. Eğer sizde üniversite yolculuğunuzda size eşlik edebilecek bir mont isterseniz U.S. POLO ASSN. Erkek Mont ile bir an önce tanışmalısınız. Makinede yıkanarak kolayca temizlenebilen mont, vişne rengiyle oldukça şık. Serin kış aylarında sizi sıcacık tutacak, sade görünümü sayesinde her kombine uyarlayabileceğiniz parçayı uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

3. Terliksiz olmaz: Crocs Crocband Terlik

Evde ya da yurtta vakit geçirirken mutlaka terliğe ihtiyaç duyarsınız. Crocs Crocband Terlik, şık görünümü sayesinde hem evde hem dışarıda giyebileceğiniz harika bir ürün. Kolay temizlenen model, havalandırma delikleri sayesinde ayaklarınızın nefes almasını sağlar. Hafif tabanı aşınmaya dayanıklı olduğu için terlik uzun süre size eşlik eder. Geniş beden ve renk skalası arasından size uygun olan modeli kolayca bulabilir, konforu ayaklarınıza getirebilirsiniz.

4. Ağız bakımını unutmayın: Oral-B İO6 Şarjlı Diş Fırçası

Her ne kadar gün içinde sık sık kullansak da diş fırçası gibi hijyen ürünleri valiz hazırlarken unutulabiliyor. Manuel diş fırçalarından daha fazla plak temizleyen Oral-B İO6 Şarjlı Diş Fırçası, hassas ve profesyonel bir diş bakımı yapar. Üniversite telaşında diş fırça başlığınızı değiştirmeyi unutmanız da hiç önemli değil. İnteraktif ekranı fırça başlığı değiştirme uyarısı vermeyi ihmal etmiyor.

5. Hem güz hem bahar döneminin vazgeçilmezi: Puma Essentials Solid Windbreaker Rüzgârlık Ceket

Üniversiteler, yağışlı ve rüzgârlı güz döneminde açılıyor. Bu dönemlerin kurtarıcı parçalarından biri olacak Puma Essentials Solid Windbreaker Rüzgârlık Ceket ile karşınızdayız. Hem kadın hem erkeklerin kullanabileceği model, sizi rüzgâra ve yağmura karşı korurken vücudunuzun nefes almasını da sağlıyor. Üstelik en az %20 geri dönüştürülmüş malzemelerden üretildiği için çevre dostu bir ürün.

6. Rahatlık arayanlara: Koton Pijama Takımı

Koton Pijama Takımı, hem şık hem sevimli görünmeyi sevenler için ideal bir seçenek. %100 pamuklu kumaştan üretilen model, çamaşır makinesinde yıkanarak kolayca temizlenir. Lastikli bel tasarımı sayesinde rahat hissettirir. İki farklı renk ve dört ayrı beden seçeneği bulunan ürünü incelemeden alacağınız pijama takımına karar vermeyin, deriz!

7. İç çamaşırda konfor arayanlara: Dagi Yüksek Bel Regular 3'lü Slip İç Çamaşırı

Dagi Yüksek Bel Regular 3'lü Slip İç Çamaşırı; konforu, sadeliği ve kolay kullanımı bir arada bulabileceğiniz iç giyim ürünlerinden biri. Yüksel bel tasarımı sayesinde toparlayıcı özellik gösterir. %95 oranında pamuk kumaşıyla rahatlığı üst seviyede hissettirir. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan üründe üç adet iç çamaşırı yer alıyor.

8. Trend ve şık: DeFacto V Yaka Düğmeli Oversize Fit Crop Triko Hırka

Son zamanların trendi olan crop modeller, hırkalarda da sıklıkla tercih ediliyor. Şık görünümüyle kombinlerinizi bir üst seviyeye taşıyacak, yumuşacık yapısıyla sizi sıcacık tutacak bir hırka arıyorsanız DeFacto V Yaka Düğmeli Oversize Fit Crop Triko Hırka; aradığınız ürün olabilir. Hem klasik hem spor kombinlerde kullanabileceğiniz model, üç farklı renk seçeneği ile gri kış günlerinize canlılık katacak!

9. İçecekleriniz hiç soğumasın: Evonox Paslanmaz Çelik Termos Bardak

Sıcacık çay ve kahve tüketmeyi seviyorsanız özellikle sınav haftalarında en yakın dostunuz olacak bir ürünle karşınızdayız: Evonox Paslanmaz Çelik Termos Bardak! Sekiz saate kadar ısı koruması sunan model, geniş iç hacmiyle kahve keyfinizi yarıda bırakmaz. Ergonomik tasarımı ve sızdırmaz kapağı sayesinde çantanızda güvenle taşıyabilirsiniz. Üstelik dayanıklı paslanmaz çelik malzemesi ile uzun süre kullanabilirsiniz.

10. Mis kokulu duşlar için: Palmolive Hyalüronik Asit Aloe Özlü Banyo ve Duş Jeli

Girdiğiniz her ortamda mis kokunuzla dikkatleri üzerinize çekmenizin ilk yolu, duş almaktan geçer. Palmolive Hyalüronik Asit Aloe Özlü Banyo ve Duş Jeli içindeki Aloe vera ve hyalüronik asit sayesinde cilt pH'ınızı bozmadan nemlendirici bakım yapar. Tüm cilt tiplerinin rahatlıkla kullanabileceği duş jeli, %100 doğal bileşenlerle formüle edilir. Ferah kokusuyla teninize çok yakışacak duş jeli için bavulunuzda mutlaka yer açın!

