Viral sütyen tüyosuyla en cesur dekolteli kıyafetleri bile giyiyor! Büyük göğüslü kadınlar için...

Büyük göğüslülerin hayatını kolaylaştırmak için çok çeşitli sütyen modelleri bulunuyor. Ancak bu sütyenlerin kıyafetlerin yakalarından görünmesinden rahatsız olan kadınlar TikTok'ta farklı çözümler üretiyor. Viral olan bir sütyen tüyosunu deneyen Nana Castro, bu kolay yöntemi kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Başlangıçta bir fiyonkla bağlanmış anvelop bir üst giymiş olan Nana, siyah sütyeninin derin yakanın her iki yanından ve göğsünün ortasından nasıl göründüğünü gösterdi.

“Bunu hiç giymedim çünkü bağladığınızda her yerden sütyen görünüyor. Ve eğer sütyen giymezsem, bu çok agresif oluyor” diye ekledi.

Nana, anvelop üstünün bir tarafını sutyeninin orta bandının üzerine sıkıştırarak ve ardından alttan geri çekerek Shayna'nın hack'ini denedi. Kıyafetinin tek tarafını tamamen aşağı çekti ve gerdi.

SÜTYENİ TAMAMEN SARDILAR

Nana daha sonra bunu diğer tarafta ters yönde yaptı. Diğer parçayı da alttan sıkıştırdı ve ardından orta bandın üzerinden çıkardı. Kıyafet parçaları sutyen bandının etrafını tamamen sararak onu tamamen gizledi.

Her iki bağı da sıkıca çekti ve hızla onlara bir yay bağladı. Daha sonra ayarlamak için yakasını hafifçe çekti. Bu basit yöntem sayesinde Nana'nın sütyeninin hiçbiri görünmüyordu. Gömleği de artık sıkıca bağlanmıştı.

BÜYÜK GÖĞÜSLÜ KADINLARIN ORTAK SORUNU

Nana, bu basit ama etkili numarayı paylaştığı için övgü aldı ve birçok kişi bunun ortak bir sorun olduğunu söyledi. Bir TikTok kullanıcısı, "Bu numarayı gördüğümden beri gömlekleri böyle giymeyi bırakmadım" dedi.



