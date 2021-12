Yargı'daki avukat Ceylin'in bu tarzını beğenenler için sportif kombin önerileri

Güçlü, zeki, anlayışlı ve duygusal... Yargı dizisinin Ceylin Erguvan'ı bu sezonun en sevilen kadın karakterlerinden biri. Daha önce Aşk 101, Vatanım Sensin, Kırmızı Oda gibi dizilerden tanıdığımız Pınar Deniz'in de bu durumda büyük bir etkisi var tabii. Hem saf güzelliği hem usta oyunculuğuyla Ceylin Erguvan'a herkesi hayran bırakan ünlü yıldızın dizide giydiği kıyafetler gündemden düşmüyor. Pastel tonlarında, şık ve elegant iş kıyafetlerini tercih eden avukat hanımın dizideki günlük stili de konuşulmaya değer. İş hayatının aksine seçimlerini daha casual ve spor parçalardan yana kullanan Ceylin, kendine has bir stil oluşturmayı başarmış görünüyor. Neyse ki Yargı'daki avukat Ceylin'in sportif kombinlerine tek tıkla ulaşabilmeniz mümkün.

1. Bomber ceketler bu sezon da iş başında

Birkaç sezondur dış giyimin en popüler parçalarından olan bomber ceketlerin şıklığına avukat hanım da karşı koyamıyor. Havalı tavrı ve vurdumduymaz karakteri ile sonbahar-kış sokak stilinin vazgeçilmez parçası haline gelen bomber ceketleri hala dolabınıza eklemediyseniz bu kış tam sırası.

Crazy Age, ilhamını 80'lerin Old School stilinden alan, her an genç ve dinamik bir tasarım sunuyor. Her iki yanındaki cepleri ve fermuarlarıyla pratik bir kullanım sağlayan ürün, özellikle havaların soğumaya başladığı günlerde yardımınıza koşacak bir parça.

Ceylin Erguvan'ın da vazgeçemediği bomber ceketi buradan inceleyebilirsiniz.

2. Tek tarzla yetinme!

Başarılı bir avukat olan güzel karakterimiz genellikle iş kombinlerindeki seçimleriyle beğeniliyor. İş hayatında sade tasarımlara yer veren Ceylin, özellikle renkleri kullanmayı çok seviyor. Peki, Ceylin'in hem iş hem günlük stilini bir araya getirmeye ne dersiniz?

Orijinal tasarımlarıyla herkesin kalbini çalan Oodji, genellikle siyah ve lacivert gibi koyu renklerde görmeye alışık olduğumuz bomber ceketlere bambaşka bir ruh katıyor. Pastel tonlarda bir pembeyi bomber ceketle birleştiren bu model, yaz aylarında da bomber ceket şıklığının tadını çıkarmak için birebir.

Bu yenilikçi modeli incelemek için tıklayabilirsiniz.

3. Zamansız ve mekansız şıklık: Çizgili tişörtler

Parizyen stilin kilit parçalarından olan çizgili tişörtler, basit ama güçlü tavırlarından hiçbir şey kaybetmeyerek herkesin gardırobunun baş tacı olmayı başarıyor. Farklı tarz, renk ve yorumlarını görebileceğiniz moda efsanesi parçalar, her sezon yenilenseler de kendilerine has karakterlerini kaybetmemeyi başarıyorlar.

Ceylin Erguvan'ın olay kombininde kullandığı Pull&Bear tişörtü alışveriş listenizin başına eklemelisiniz. Oversize duruşu ve vintage renk paleti ile zamansız ve mekansız bir stil yaratmayı başaran bu model, dolabınızın demirbaşı olmaya aday.

Fransız kadınların çabasız şıklığına güveniyorsanız bu modeli detaylıca incelemek için tıklayabilirsiniz.

4. Çılgın tarafına gem vuramayanlara...

Ceylin Erguvan'ın casual ve sade stilini çok beğeniyor ancak biraz çizginin dışına çıkan parçalar arıyorsanız müjde! Klasik parçalarda yaratıcı oynamalar yaparak kendi stilinizi yansıtabilirsiniz. Çizgili tişörtleri yeniden yorumlayan tasarımlar, modada risk sevenlerin yeni favorisi olacak.

Çılgın ve özgün tasarımlarıyla öne çıkan Ulla Popken, Ceylin'in çizgili tişört stiline deneysel bir noktadan yaklaşarak yepyeni bir tarz yaratıyor. Yekpare şeritler yerine sıralanmış küçük kalplerle süslenen bu modeli hem günlük stilinizde hem çılgın partilerinizde kullanabilirsiniz.

Deri etekle çok iyi duracağını düşündüğümüz modeli incelemek için tıklayın.

5. Onsuz olmaz: Yırtık denim

Moda dünyasında bazı parçalar var ki gelip geçici tüm trendlere inat kendilerini hatırlatmayı başarıyorlar. İşte yırtık denimler tam da o parçalardan. Bazı sezonlar popülaritesinde azalmalar olsa da yırtık denimler hayatımızdan hiç çıkmıyor. Ceylin'den görebileceğiniz üzere ise bu sezon tekrar yükselişte.

Son zamanların en sevilen markalarından olan Trendyolmilla, buz mavisi yüksek bel pantolonuyla karşınızda. Wide leg paçaları ve %100 pamuk malzemeden üretilen yumuşacık yapısı sayesinde eliniz sürekli ona gidecek!

Özellikle tek parçayla tarz görünmenin yollarını arayanların çok seveceği yırtık denimi incelemek için tıklayabilirsiniz.

6. Siyahın modası geçmez

Bazen nar çiçeği bazen ise çivit mavisi moda olur. Ancak siyah trendlerin de ötesine geçerek ölümsüz olmayı başarıyor. Yıllardır herkesin dolabında en çok kullandığı renk olan siyahın bu durumu şüphesiz boşuna değil. Dokunduğu her kıyafeti özelleştiren siyah, yırtık denimlere de karşı koyamıyor.

Ceylin'in yırtık kot tarzını yeniden yorumlamak isteyenlere çok iyi bir alternatif olacak siyah yırtık denimleri mutlaka dolabınıza eklemelisiniz. Günlük kombinlerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu model, şık bir bluz ve stiletto ile benzersiz bir görünüm yakalayabilir.

Yüksek belli modeliyle konforlu bir kullanım sunan parçayı buradan inceleyebilirsiniz.

7. Sokak modası denince akla ilk gelen...

Burberry trençkot, Birkin çanta, Gucci loafer ayakkabı... Converse deyince ise akıllara ilk gelen şey Chuck Taylor All Star modeli. Artık ikonikleşmiş bir tasarım olan bu model, sokak modasının şüphesiz en havalı oyuncularından biri.

Ceylin karakterinin asi ruhuna çok yakışan Converse, en sade ve şık haliyle güzel karakterimizin kombininde karşımıza çıkıyor. Rahat tabanı ve pamuklu malzemesiyle benzersiz bir rahatlık sunan bu modeli sadece sokak stilinde kullanmak zorunda değilsiniz. İş kıyafetlerinizi Converse ile birleştirerek şimdilerde çok trend olan bu görünüme ayak uydurabilirsiniz.

Uzun yıllar sizi yalnız bırakmayacak bu modeli incelemek için tıklayın.

8. Sneaker rahatlığı, topuklu ayakkabı şıklığı

Kabul edelim, topuklu ayakkabılarla yürümek hiç de kolay değil. Gün boyu tüm vücudu taşıyan ayaklar ve topuklar sık sık ağrıyabiliyor veya gün içinde rahatsız edebiliyor. Ancak sneakerın konforunu, topuklu ayakkabının şıklığı ile bir araya getirmek mümkün!

Converse, rahatına düşkün moda severler için ürettiği kalın tabanlı Chuck Taylor All Star ile yardımınıza koşuyor. Normalden yüksek tabanları ile sizi hem uzun ve zarif gösterecek hem ayaklarınızı hiç üzmeyecek bu modeli Ceylin gibi uzun ve bol paça denimlerle tamamlayabilirsiniz.

Converse'in klasik duruşundan ödün vermeyen bu modeli incelemek için tıklayın.

9. Kemer deyip geçmeyin

Yıllardır kombinlerdeki etkisi küçümsenen kemer, sandığınızdan çok daha güçlü bir aksesuar. Bollaşan pantolonları rahatlıkla giyebilmek ya da sıkıldığınız kıyafetleri farklılaştırmak için elinizin gittiği bu sadık dostların hakkını vermenin zamanı geldi!

Ceylin, siyah deri ve gümüş tokalı kemeriyle adeta herkese kemer kullanım dersi veriyor. Basic kombinini kemer ile hareketlendirerek tarzını yansıtan güzel karakterimiz aynı zamanda koyu renk ceketi ve ayakkabılarıyla da güzel bir uyum yakalamış.

Siz de kombinlerinize kemeri dahil etmek istiyorsanız her tarz ve renge uyumlu bu modeli buradan inceleyebilirsiniz.

10. Son dokunuş

Aksesuar bir kombini vezir de eder rezil de. Doğru bir aksesuar, kusursuz bir harmoni oluşturarak kombini daha da parlatırken yanlış bir aksesuar yaptığınız tüm doğruları bir anda götürebilir.

Aksesuarların dilinden çok iyi anlayan Ceylin, sadece şık kıyafet seçimleriyle değil sportif kombinlerindeki takı seçimleriyle de herkesin beğenisini kazanıyor. Bu kombinde oldukça kibar küpelerle saç modelini tamamlayan Ceylin'in asıl yıldız aksesuarı ise yüzükleri. Sıra sıra taktığı gümüş yüzükleriyle basic kombinine parıltı katan başarılı avukatımız, kemerin gümüş tokasına da göz kırpıyor.

Ceylin'den ilham alarak aksesuar kutunuza yüzük seti eklemek isteyenlerdenseniz tıklayın.