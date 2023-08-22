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Yaz aylarında buz gibi yiyecek ve içecek tüketmeyi sevenlere müjde! İşte gıdaları soğuk tutacak ürünler

18.08.2023 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havanın ısındığı dönemlerde buz gibi yiyecek ve içecekleri keyifle tüketmek mi istiyorsunuz? Birbirinden başarılı ürünler sayesinde limonata, kahve, su gibi içecekleri; karpuz ve dondurma gibi yiyecekleri rahatlıkla ideal ısısında muhafaza edebilirsiniz. Bazı ürünleri aracınızda taşıyarak kampa ya da pikniğe giderken yanınızda bulundurabilirsiniz. Gelin, yüksek performans sergileyen ve sıcak günlerde yardımınıza koşan ürünleri birlikte inceleyelim!

Yaz aylarında buz gibi yiyecek ve içecek tüketmeyi sevenlere müjde! İşte gıdaları soğuk tutacak ürünler

Açık havada bekletilen soğuk yiyecek ve içecekler bir noktadan sonra ısınmaya başlıyor. Onları uzun süre bekletmek ya da sonraki süreçte tüketmek isteyen kişilerin canını sıkan bu durumu önlemek için farklı ürünler bulunuyor. Çeşitli özelliklere sahip ürünler arasından kendinize uygun olanları seçerek sıcak yaz günlerini çok daha keyifli geçirebilirsiniz. İşte hem kapalı hem açık mekânlarda kullanılmaya uygun olan o ürünler!

1. İş yerinde, bahçede soğuk içecek keyfi: Vasip Mini Buzdolabı

Yaz aylarında buz gibi yiyecek ve içecek tüketmeyi sevenlere müjde! İşte gıdaları soğuk tutacak ürünler

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Kompakt tasarımıyla dar mekânlarda kendine yer edinen Vasip Mini Buzdolabı, 15 litrelik iç hacmi sayesinde çok sayıda yiyecek ve içeceği barındırabiliyor. Ürünü prize takarak ister bahçede ister iş yerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şık tasarımıyla bulunduğu ortamın dekorasyonuna uyum sağlayan ürün, enerji verimliliği konusunda da başarılı bir performans ortaya koyuyor. Üstelik ürünü araç buzdolabı olarak da kullanmak mümkün.

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2. Yiyeceklerin kullanım ömrünü uzatan teknoloji: Arçelik 2105 G Sandık Tipi Derin Dondurucu

Yaz aylarında buz gibi yiyecek ve içecek tüketmeyi sevenlere müjde! İşte gıdaları soğuk tutacak ürünler

Genellikle gıdaların raf ömrünü uzatmak ve onları taze olarak saklamak için kullanılan Arçelik 2105 G Sandık Tipi Derin Dondurucu ile tanışmaya hazır olun! Ürünle ister buz elde edin ister hızla soğutmak istediğiniz yiyecek ve içecekleri ideal ısısına getirin. Ürünün üst kısmında yer alan kapağı sayesinde dilediğiniz malzemeye saniyeler içinde ulaşabilirsiniz. 104 litrelik kapasiteye sahip olan ürün, şık tasarımıyla evinize çok yakışacak.

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3. Pratik çözüm arayanlara: Plano Buz Soğutucu

Yaz aylarında buz gibi yiyecek ve içecek tüketmeyi sevenlere müjde! İşte gıdaları soğuk tutacak ürünler

2,5 cm'lik köpük yalıtımı sayesinde muazzam bir performans ortaya koyan Plano Buz Soğutucu'yla beş güne dek buzları koruma altında tutabilirsiniz. Üst kısımda yer alan kol sayesinde ürünü her yere götürebilirsiniz. Çıkarılabilir sepeti kısa süre içinde buzla doldurabilir ve kamp ya da piknikte soğuk gıdaların keyfini çıkarabilirsiniz. Açık hava aktivitelerini sevenlerin sıklıkla kullandığı üründe paslanmaz çelikten yapılmış şişe açacağı da yer alıyor.

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4. Az yer kaplayan minimal tasarım: Ezetil 300445 Unisex Oto Buzdolabı

Yaz aylarında buz gibi yiyecek ve içecek tüketmeyi sevenlere müjde! İşte gıdaları soğuk tutacak ürünler

Ön koltukların ortasına yerleştirmeye uygun olan Ezetil 300445 Unisex Oto Buzdolabı; meyve, atıştırmalık, dondurma, kutu içecek ve su gibi gıdaları taşımanızı sağlar. Minimal tasarımı sayesinde çok yer kaplamaz ve seyahatlerinizde size eşlik eder. Kısa sürede montajı gerçekleştirilen ürünün kapağını pratik biçimde açabilirsiniz. Geniş bir saklama alanı sunan iç hazneye sahip ürün, trafikte geçen zamanı daha keyifli hâle getirecek!

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5. Çakmak girişine bağlanabilen bir model: Mobicool MT08 Oto Buzdolabı

Yaz aylarında buz gibi yiyecek ve içecek tüketmeyi sevenlere müjde! İşte gıdaları soğuk tutacak ürünler

Tüm araçlarda rahatlıkla kullanılabilen Mobicool MT08 Oto Buzdolabı; 12 Volt'luk çakmak girişi sayesinde rahatlıkla enerji ihtiyacını karşılayabiliyor. 8 litrelik kapasitesiyle kutu ya da şişede yer alan içecekleri başarıyla muhafaza eden ürün, araç içinde olabildiğince az yer kaplıyor. Ortam sıcaklığının maksimum 20 derece altında bir soğutma performansı gösteren oto buzdolabını piknikte de kullanabilirsiniz.

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6. Her yere götürmeye uygun: Andoutdoor Igloo Soğutucu Çanta

Yaz aylarında buz gibi yiyecek ve içecek tüketmeyi sevenlere müjde! İşte gıdaları soğuk tutacak ürünler

30 litrelik iç hacmiyle bol miktarda yiyecek ve içeceği soğuk tutmaya yardım eden Andoutdoor Igloo Soğutucu Çanta, günübirlik açık hava aktivitelerinde işinizi kolaylaştırmaya aday. İçerisindeki gıdaları maksimum 12 saat boyunca muhafaza edebilen ürünü piknikte ya da kampta kullanabilirsiniz. Üst kısımda yer alan tutma sapıyla rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Şık tasarımıyla ilgi gören ürünü çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!

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7. Kalitesiyle herkesin favorisi: Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos

Yaz aylarında buz gibi yiyecek ve içecek tüketmeyi sevenlere müjde! İşte gıdaları soğuk tutacak ürünler

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Soğuk çay, kahve, su, kola ve gazoz gibi içecekleri 12 saate dek soğuk tutmayı başaran Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos'u elinizde ya da çantanızda taşıyabilirsiniz. Oldukça dayanıklı malzemelerden imal edilen ürün, güvenli bir kullanım deneyimi vadediyor. Paslanmaz çelikten yapılmış iç malzemeye sahip ürün, BPA içermiyor. Sızdırmaz kapağıyla rahatlıkla yanınızda taşıyabileceğiniz termosu kaçırmayın, deriz!

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8. Çok yönlü kullanım imkânı: Bottle Buddy Taşınabilir Şişe Soğutucu Buz Çantası

Yaz aylarında buz gibi yiyecek ve içecek tüketmeyi sevenlere müjde! İşte gıdaları soğuk tutacak ürünler

İçecekleri taşırken işinizi kolaylaştıran Bottle Buddy Taşınabilir Şişe Soğutucu Buz Çantası, sıvı sızdırmayan yapısıyla oldukça kullanışlı bir ürün. Sağlam kulpları sayesinde içeceklerinizi her yere rahatlıkla götürebilirsiniz. Partilerde, tekne turlarında ya da pikniklerde kullanılmaya uygun olan ürün; şıklığıyla da göz doldurmayı başarıyor. Siz de içeceği ürünün içine koyduktan sonra kalan kısmı buzla doldurabilir, soğuk içeceklerinizin keyfini çıkarabilirsiniz.

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9. Her daim kullanıma hazır: ICEPEAK 300191 Termoelektrikli Buzdolabı

Yaz aylarında buz gibi yiyecek ve içecek tüketmeyi sevenlere müjde! İşte gıdaları soğuk tutacak ürünler

Farklı bağlantı biçimlerini destekleyen, tam 24 litre kapasiteye sahip ICEPEAK 300191 Termoelektrikli Buzdolabı, piknik ve kamp gibi etkinliklerde hayatınızı kolaylaştırmayı başarıyor. Soğukta tutulması gereken içecek ve yiyecekleri pratik biçimde muhafaza etmenizi sağlayan ürünü dilerseniz ofiste de kullanabilirsiniz. Böylece sıcak havalarda severek tükettiğiniz dondurma, kutu içecek ve su gibi besinleri her daim elinizin altında bulundurabilirsiniz.

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10. Pratik ve etkili: FreeCamp 12 Litre Gallon Termos

Yaz aylarında buz gibi yiyecek ve içecek tüketmeyi sevenlere müjde! İşte gıdaları soğuk tutacak ürünler

Açık hava etkinliklerinde soğuk su içmek için kullanılan FreeCamp 12 Litre Gallon Termos, ısıyı saatler boyunca dışarıda tutarak nitelikli bir performans ortaya koyuyor. Alt kısımda yer alan musluk sayesinde pratik biçimde servis yapma olanağı sunuyor. Kolay temizlenen termos, dayanıklı yapısı sayesinde yıllarca size eşlik eder. Hafif gövdesi ve kompakt tasarımıyla hem araçlarda hem elde taşınabilen ürünü kamp ve pikniklerde kullanabilirsiniz.

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