Yaz boyunca çıkacağınız tatillerde en büyük yardımcınız olacak seyahat ürünleri

Tatile çıkmadan önce en zor aşamalardan biri, bavul hazırlamak. En konforlu tatil için çantanızı hazırlarken hiçbir detayı atlamamanız gerekiyor. Şarjınızın bitmesine karşın powerbank, ütü derdiyle uğraşmamanız için kırışıklık giderici sprey, şeffaf bakım çantası, fazla yer kaplamaması için seyahat boy kitler ve en güzel anılarınızı ölümsüzleştirmek için su geçirmez kılıf gibi küçük detaylar; tatil boyunca en büyük yardımcınız olacak ürünler arasında. Peki, listemize göz atmaya ne dersiniz?

1. Şarjınızı dert etmeyin: Xiaomi 18W Fast Charge Powerbank 3 10000 Mah

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Powerbank, nerede olduğunuz fark etmeksizin her yerde cihazlarınızı şarj etmenizi sağlıyor. Özellikle seyahat sırasında ve plaj, havuz gibi yerlerde kurtarıcı oluyor. Xiaomi Fast Charge Powerbank 3, 10.000 mAh kapasitesi sayesinde akıllı telefon ve aksesuarlarınızı birden fazla kez şarj etmenizi sağlıyor. 14,2 mm kalınlığı ve 245 gram ultra hafifliği sayesinde ürünü çantanızda kolayca taşıyabilirsiniz. Modelin çift USB çıkışlı kompakt tasarımı, aynı anda iki cihazı şarj etmenize yardımcı oluyor. Ele tamamen oturan ve güvenli tutuş sağlayan cihaz, alüminyum kasası sayesinde çarpma ve darbelere karşı dayanıklılık gösteriyor.

2. Pratik ve kullanışlı: Faultless Ütüsüz Kırışıklık Giderici Sprey

Bavulda kırışan giysiler canınızı sıkıyorsa ve tatilde ütü yapmakla uğraşmak istemiyorsanız sizin için kurtarıcı ve çok pratik bir ürün önerimiz var. Faultless Kırışıklık Giderici Sprey, kıyafetlerin buruşuk dokusunu kolayca açıp âdeta ütü yapılmış gibi görünmesini sağlar. Sprey formdaki ürün, 567 ml'lik ambalaja sahip. T-shirt, ceket, pantolon ve elbise gibi kıyafetleriniz için kullanıma uygun. Kullanmak için kıyafetinizi düz bir zemine serin ve kırışık olan yüzeye sıkın. İsterseniz kıyafetinize elinizle hafifçe bastırabilirsiniz. İşte, kullanımı bu kadar kolay!

3. Kablo derdiyle uğraşmaya son: Apple AirPods 2. Nesil

Kablosuz kulaklıklar, müzik dinlemeyi sevenler için pratik ürünler arasında hızla yerini alıyor. Özellikle tatile çıktığınızda kablo derdiyle uğraşmadan konforlu müzik deneyimi yaşayabilirsiniz. Apple AirPods 2. Nesil, H1 kulaklık çipinden aldığı gücüyle aygıtınızla hızlı ve stabil bağlantı kuruyor. Tek bir şarjla beş saat dinleme süresi ve üç saate kadar konuşma süresi sunuyor. Kulaklığı şarj etmek için Qi sertifikalı şarj matına yerleştirin, ardından kutunun ön tarafında bulunan LED gösterge ile şarj durumunu kontrol edin. Şarj kutusuyla 24 saatten fazla pil ömrü sağlayabilir, kutuda 15 dakika şarj ederek üç saate kadar dinleme süresi elde edebilirsiniz.

4. Eşya arama derdiyle uğraşmayın: Healifty Şeffaf Çanta

Seyahat sırasında bakım ve makyaj malzemelerini şeffaf çantada taşımak oldukça pratik. İhtiyacınız olan ürünü dışarıdan rahatça görebileceğiniz şeffaf saklama çantalarından mutlaka edinmelisiniz. Bu sayede bavulunuzda bulunan birçok eşya arasından ihtiyaç duyduğunuz ürünü kolayca seçip alabilirsiniz. Healifty Şeffaf Çanta, hafif dokusu sayesinde seyahatlerinizde güvenli ve kolay taşıma olanağı sunuyor. 21 x 13 x 6 cm boyutlarındaki çanta, aynı zamanda şık ve minimal çizgili tasarımı sayesinde çok güzel görünüyor. Mükemmel üretim teknolojisi ile uzun süre boyunca deforme olmadan kullanılabiliyor.

5. Akma ve bulaşma derdine son: Nascita 4'lü Şeffaf Seyahat Kiti

Seyahat için yanınıza alacağınız orijinal boyuttaki bakım ürünleri, bavulda çok fazla yer kaplıyor. Bu sorunu yaşamamanız için pratik bir önerimiz var. Nascita 4'lü Şeffaf Seyahat Kiti sayesinde ürünlerinizi gittiğiniz her yere kolayca götürebilirsiniz. Setin içerisinde pompalı jel şişe, sprey şişe, kapaklı şişe ve yuvarlak ilaç kutusu bulunuyor. Şampuan, saç kremi, yüz yıkama jeli, tonik, nemlendirici krem ve makyaj temizleme suyu gibi bakım malzemelerinizi küçük boyuttaki şeffaf ambalajlara koyup seyahatlerinizde pratik şekilde taşıyabilirsiniz. Üstelik akma, dökülme ve bulaşma derdi olmadan!

6. Seyahat tipi saç şekillendirici: Mi7a Mini Saç Düzleştirici

''Tatilde saç düzleştiricim yanımda olmadan yapamam.'' diyenlerdenseniz ağırlık yapmayacak ve bavulunuzda hiç yer kaplamayacak bir önerimiz var. Mi7a Seyahat Tipi Mini Saç Düzleştirici, ultra ince tasarımı sayesinde seyahat sırasında kolayca taşınıyor. Yüksek kaliteli Kore seramik turmalin plakası, hızlı ve istikrarlı ısı sağlıyor. Ürün, maksimum 200 dereceye kadar ısınıyor. Düzleştiricinin açma kapama düğmesi ve güç ışığı sayesinde kullanım sırasında kontrol tamamen sizin elinizde oluyor. Bu düzleştirici; ipeksi, düz, pürüzsüz ve parlak saçlar için tatilinizin kurtarıcı ürünleri arasındaki yerini alıyor.

7. Katlanabilir ve ayarlanabilir: Seyahat Makyaj Aynası

Taşınabilir makyaj aynaları, seyahatlerinizde mutlaka yanınızda olması gerekenler arasında. Cilt bakımında, makyaj yaparken ve saçlarınızı şekillendirirken ihtiyaç duyacağınız ürünlerin bavulda çok yer kaplamaması oldukça önemli. 15,5 x 21,5 cm boyutundaki ayna; katlanabilir, şık ve ince tasarıma sahip. Aynanın yumuşak poliüretan deri kaplaması, aynayı çizik ve darbelere karşı korur. Ürünün ayarlanabilir standı sayesinde kendinizi farklı açılardan görebilirsiniz. Yüksek kaliteli ve şeffaf HD ayna, nesnelerin görüntüsünü bozmadan doğrudan yansıtır. Bu sayede kendinizi net şekilde görebilirsiniz ve ayna katlanabilir olduğu için ürünü gittiğiniz her yere kolayca götürebilirsiniz.

8. Cildinizi rahatlatacak: Escabel Sun Güneş Sonrası Aloe Vera Jel

Güneşi her ne kadar sevsek de maalesef uzun süre güneşe mâruz kalmak cildi kurutuyor ve yıpratıyor. Bunun önüne geçip cildinizi rahatlatmak için mutlaka güneş sonrası bir ürün kullanmalısınız. Escabel Sun Güneş Sonrası Aloe Vera Jel, yoğun nemlendirme özelliği sayesinde güneş bakımını tamamlıyor. İçeriğindeki E vitamini ile cildi besliyor. Ayrıca cildi canlandırıyor ve cilde ferahlık hissi veriyor. Alkol içermeyen ürünü güneş banyosu ya da duş sonrasında tüm vücudunuza uygulayabilirsiniz. Cildiniz neme ihtiyaç duyduğunda güneş sonrası ürünü tazeleyebilirsiniz.

9. Telefonunuz zarar görmesin: Ttec Aquacase Su Geçirmez Koruma Kılıfı

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Tatilde fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirmeyi seviyorsanız suyun altında bile çekim yapmanızı sağlayacak bir ürün önerisiyle karşınızdayız. Ttec Aquacase Su Geçirmez Koruma Kılıfı, 20 metreye kadar su geçirmez özellikte. Dokunmatik şeffaf penceresi sayesinde telefonla konuşabilir, mesaj yazabilir, fotoğraf ve video çekebilirsiniz. Üstelik boyun bandı ile ürünü kolayca taşıyabilirsiniz. Kılıf, 5,5'' boyuta kadar olan tüm akıllı telefonlarla uyumlu. Ürün sayesinde sahilde ve havuzda telefonunuzla özgürce vakit geçirip tüm anlarınızı kayıt altına alabilirsiniz. Unutulmaz anlar için koruma kılıfını tatil bavulunuza mutlaka ekleyin.

10. Büyük boy ve bol bölmeli: Özer Kutu Takı ve Mücevher Çantası

Şık yaz kombinlerinin olmazsa olmazı tabii ki takılar... Aksesuarlarınız birbirine karışmadan onları düzenli şekilde taşımanıza yardımcı olacak ürün önerimiz ise Özer Kutu Takı ve Mücevher Çantası. Takılarınızı taşımak için en büyük yardımcınız olacak ürünün 12 delikli çıkarılabilir küpeliği, kolye ve kolye ucu için iki adet bölmesi, yedi adet yüzük rulosu ve üst kapakta lastikli bölmesi bulunuyor. Takı çantası, 14,5 x 21 x beş cm boyutuyla birçok aksesuarınıza yer açıyor. Dış materyali deriden ve kasası ahşaptan oluşuyor. Fermuarı sayesinde kolayca açılıp kapatılabiliyor. Üstelik oldukça şık görünüyor.