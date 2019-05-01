2019 Mayıs ayı burç yorumları

KOÇ Mayıs ayının başlangıcıyla beraber maddi durumunuzda da şansınız açılıyor. 5 Mayıs’ta 14 derecede Boğa burcundaki yeniay, parayla ilgili konularınızda yeni başlangıçlara vesile olabilir. Yeni bir işle daha iyi bir maaş veya çalışmalarınızın karşılığında beklemediğiniz bir prim alabilirsiniz. Kısacası maddi anlamda nefes alacağınız bir yeniay sizleri bekliyor. 6 Mayıs tarihinde Merkür Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar maddi bir beklentiniz varsa bu konuyla ilgili haber alabilirsiniz. 15 Mayıs’ta Venüs Boğa burcuna geçiyor. Bu görünümle beraber maddi durumunuz iyice güçleniyor. 9 Haziran’a kadar paranıza para katabilirsiniz. Yatırım yapacaksanız bu dönem idealdir. 19 Mayıs’ta 27 derece Akrep burcundaki dolunay yakınlarında bu maddi durumunuzla ilgili dikkatli olmanız gerekiyor. Fazla harcama yapmanız borçlarınızın artmasına sebep olabilir. Ayrıca haberinizin olmadığı bir borç da karşınıza gelebilir. Rahatsızlığınız varsa dikkatli olmalısınız. Bir ameliyat durumu oluşabilir. 21 Mayıs tarihinde Güneş İkizler burcuna geçiyor. 21 Haziran tarihine kadar kardeşlerinizle, yakın akrabalarınızla ilgili konular gündeme gelebilir. İş hayatınızda yoğun ama size katkısı olacak bir süreçte olabilirsiniz. Özellikle insan iletişimine dayalı olan mesleklerde çalışanlar güzel kariyer başarıları elde edebilirler. 21 Mayıs’ta ayrıca Merkür de İkizler burcuna geçiyor. 4 Haziran’a kadar sürecek bu etki ile yeni bir eğitime başlamak isteyebilirsiniz. Bazılarınız da yeni bir elektronik alet satın alabilir. Ayın son haftasında ise sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Psikolojik olarak da durgun olabilirsiniz. Geçmişe takılmanız enerjinizi düşürebilir. Bunlar da ilginizi çekebilir Küçük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü Hem retro hem yeniay! Bakın bu hafta nasıl geçecek? Oğlak burcunda Satürn retrosu! 30 Nisan-18 Eylül

Şanslı ve olumlu günler: 2-3-11-12-19-20-24-25-29-30 Düşük enerjili günler: 13-14-17-18-27-28 Aşkta güzel günler: 11-12 Bahsedilen günleri yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha net bilgiler elde edersiniz. Yükselen burcunuzun da Mayıs ayı yorumlarını okumayı unutmayınız. Olumlu günlerinizi değerlendirirken Ay’ın boşlukta olduğu zamanları dikkate almanız gereklidir. Yeni bir şeye adım atmak için uygun zamanlar değildir. Düşük enerjili günlerinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Mayıs ayında Türkiye saatiyle Ay’ın boşlukta olacağı zamanlar: 1 Mayıs 00:57-13:23 3 Mayıs 11:47-23:17 5 Mayıs 18:10’dan 6 Mayıs 06:39’a kadar 8 Mayıs 02:49-12:06 10 Mayıs 05:05-16:13 12 Mayıs 15:24-19:21 14 Mayıs 20:18-21:50 16 Mayıs 12:37’den 17 Mayıs 00:25’e kadar 19 Mayıs 00:11-04:20 20 Mayıs 20:04’ten 21 Mayıs 10:56’ya kadar 23 Mayıs 06:57-20:49 25 Mayıs 15:50’den 26 Mayıs 09:07’ye kadar 28 Mayıs 07:20-21:31 30 Mayıs 18:07’den 31 Mayıs 07:42’ye kadar BOĞA Mayıs ayına enerjik başlıyorsunuz. Dostlarınızla sosyal ortamlarda vakit geçirebilirsiniz. Duygusal olarak kararsız kaldığınızda onlara fikir danışabilirsiniz. 5 Mayıs’ta 14 derece Boğa burcundaki yeniay, şanslı bir gün geçirmenizi sağlayacaktır. Umudunuzu kaybettiğiniz konularda tekrardan şans size dönecektir. Hayatınızda yeniliklere yer açmak için daha güzel bir zaman dilimi olamaz. Bu yeniayda dilek tutmayı da unutmayın. 6 Mayıs tarihinde Merkür Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar uzun zamandır beklediğiniz bir haber size ulaşabilir. 15 Mayıs’ta Venüs Boğa burcuna geçiyor. 9 Haziran’a kadar estetik, dış görünüşünüzde değişiklik yaptırmak için uygun bir zaman dilimidir. Venüs sizin yöneticiniz hem maddi hem manevi olarak kendinizi mutlu hissettirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. 19 Mayıs’ta 27 derece Akrep burcundaki dolunay evlilik ve ilişki hayatınızda agresif durumlara sebebiyet verebilir. O gün partnerinizle aranızdaki sorunları çözmek için iyi bir zaman olmayabilir. Güven sorunu yaşayabilirsiniz. Bunu sakin bir dille anlatmanız, gerçekleri anlamada daha faydalı olacaktır. 21 Mayıs tarihinde Güneş İkizler burcuna geçiyor. 21 Haziran tarihine kadar maddi durumunuzda artış olabilir. Geliriniz beklediğinizden de çok artabilir. Yeni projeler, iş teklifleri önünüze gelebilir. 21 Mayıs’ta ayrıca Merkür de İkizler burcuna geçiyor. 4 Haziran’a kadar parayla ilgili beklediğiniz bir haber varsa size ulaşabilir. Mesela bir davanın sonuçlanması ya da iş yerinizden alacağınız bir tazminat gibi bir durum olabilir.

Şanslı ve olumlu günler: 4-5-13-14-22-23-26-27-28 Düşük enerjili günler: 2-3-15-16-19-20-29-30 Aşkta güzel günler: 13-14 Bahsedilen günleri yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha net bilgiler elde edersiniz. Yükselen burcunuzun da Mayıs ayı yorumlarını okumayı unutmayınız. Olumlu günlerinizi değerlendirirken Ay’ın boşlukta olduğu zamanları dikkate almanız gereklidir. Yeni bir şeye adım atmak için uygun zamanlar değildir. Düşük enerjili günlerinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Mayıs ayında Türkiye saatiyle Ay’ın boşlukta olacağı zamanlar: 1 Mayıs 00:57-13:23 3 Mayıs 11:47-23:17 5 Mayıs 18:10’dan 6 Mayıs 06:39’a kadar 8 Mayıs 02:49-12:06 10 Mayıs 05:05-16:13 12 Mayıs 15:24-19:21 14 Mayıs 20:18-21:50 16 Mayıs 12:37’den 17 Mayıs 00:25’e kadar 19 Mayıs 00:11-04:20 20 Mayıs 20:04’ten 21 Mayıs 10:56’ya kadar 23 Mayıs 06:57-20:49 25 Mayıs 15:50’den 26 Mayıs 09:07’ye kadar 28 Mayıs 07:20-21:31 30 Mayıs 18:07’den 31 Mayıs 07:42’ye kadar İKİZLER Mayıs ayına kariyer gündeminizle başlıyorsunuz. İşinizle alakalı yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. 5 Mayıs’ta 14 derece Boğa burcundaki yeniay, sizler için tamamen eskiyi silip yeni bir hayata başlamak için destek verecek. 6 Mayıs tarihinde Merkür Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar geçmişteki bir ilişkinizle alakalı haber alabilirsiniz. Belki eski sevgiliniz ya da eşiniz geri dönmek istiyor olabilir.15 Mayıs’ta Venüs Boğa burcuna geçiyor. 9 Haziran’a kadar yöneticisi olduğu burçta Venüs hem sağlığınızda hem duygusal hayatınızda güzel gelişmeler yaşatabilir. 19 Mayıs’ta 27 derece Akrep burcundaki dolunay iş ortamınızda gergin olmanıza sebep olabilir. Riskli hareketlerden sakının, sağlık problemleri olabilir. Evcil hayvanınız varsa ona da göz kulak olmalısınız. 21 Mayıs tarihinde Güneş İkizler burcuna geçiyor. 21 Haziran tarihine kadar sizin burcunuzda seyrederken, sizlerin de doğum günlerini kutlama vakti başlıyor. Bir ay boyunca enerjiniz çok yüksek olacak. Mutlu olacağınız bir dönemdesiniz. Hayatınızda eksik hissettiğiniz konularda Güneş size destek verecektir. 21 Mayıs’ta ayrıca Merkür de İkizler burcuna geçiyor. 4 Haziran’a kadar her sorunun altından zekanızla kalkabileceksiniz. Beklediğiniz olumlu haberleri alabilirsiniz.

Şanslı ve olumlu günler: 2-3-7-8-15-16-24-25-29-30 Düşük enerjili günler: 4-5-17-18-19-22-23 Aşkta güzel günler: 15-16 Bahsedilen günleri yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha net bilgiler elde edersiniz. Yükselen burcunuzun da Mayıs ayı yorumlarını okumayı unutmayınız. Olumlu günlerinizi değerlendirirken Ay’ın boşlukta olduğu zamanları dikkate almanız gereklidir. Yeni bir şeye adım atmak için uygun zamanlar değildir. Düşük enerjili günlerinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Mayıs ayında Türkiye saatiyle Ay’ın boşlukta olacağı zamanlar: 1 Mayıs 00:57-13:23 3 Mayıs 11:47-23:17 5 Mayıs 18:10’dan 6 Mayıs 06:39’a kadar 8 Mayıs 02:49-12:06 10 Mayıs 05:05-16:13 12 Mayıs 15:24-19:21 14 Mayıs 20:18-21:50 16 Mayıs 12:37’den 17 Mayıs 00:25’e kadar 19 Mayıs 00:11-04:20 20 Mayıs 20:04’ten 21 Mayıs 10:56’ya kadar 23 Mayıs 06:57-20:49 25 Mayıs 15:50’den 26 Mayıs 09:07’ye kadar 28 Mayıs 07:20-21:31 30 Mayıs 18:07’den 31 Mayıs 07:42’ye kadar YENGEÇ Mayıs ayının başında seyahatleriniz gündemde olabilir. Yeni yerler keşfetmek, yeni tatlar bulmak için seyahate çıkabilirsiniz. Akademik hayatınızda da yoğun çalışmanız gereken durumlar olabilir. Astroloji gibi konulara ilginiz artabilir. Yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. 5 Mayıs’ta 14 derece Boğa burcundaki yeniay, sosyal ilişkilerinizde tanışacağınız yeni kişiler sayesinde işinizde, eğitiminizde iyi yerlere gelebileceğinizi gösteriyor. Şanslı bir gündesiniz bu tarihi not edin. 6 Mayıs tarihinde Merkür Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar arkadaşlarınız vasıtasıyla bir haber öğrenebilirsiniz. Vakıflarda yardıma ihtiyacı olanlar için harekete geçebilirsiniz. 15 Mayıs’ta Venüs Boğa burcuna geçiyor. 9 Haziran’a kadar bulunduğunuz çevrede insanlar sizden bahsediyor olabilir. Dostlarınız vasıtasıyla biriyle tanışabilirsiniz. 19 Mayıs’ta 27 derece Akrep burcundaki dolunay aşk hayatınızda ve çocuğunuzla olan ilişkinizde gerginlikler yaratabilir. Partnerinize karşı verdiğiniz sert tepkiler olayın büyümesine sebep olabilir. Çocuğunuzla ilgili de aynı sorun yaşanabilir. Kontrolcü olmanızdan şikayet edebilir. 21 Mayıs tarihinde Güneş İkizler burcuna geçiyor. 21 Haziran tarihine kadar sağlığınız ön planda olacak. Kendinizi daha zinde ve enerjik hissedeceğiniz bir dönemde olacaksınız. 21 Mayıs’ta Merkür de İkizler burcuna geçiyor. 4 Haziran’a kadar hislerinizin güçlü olduğu bir dönemdesiniz. Rüyalarınız haberci olabilir. Yeni bir tahlil sonucu elinize ulaşabilir.

Şanslı ve olumlu günler: 4-5-9-10-17-18-27-28-31 Düşük enerjili günler: 6-7-19-20-21-24-25 Aşkta güzel günler: 17-18 Bahsedilen günleri yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha net bilgiler elde edersiniz. Yükselen burcunuzun da Mayıs ayı yorumlarını okumayı unutmayınız. Olumlu günlerinizi değerlendirirken Ay’ın boşlukta olduğu zamanları dikkate almanız gereklidir. Yeni bir şeye adım atmak için uygun zamanlar değildir. Düşük enerjili günlerinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Mayıs ayında Türkiye saatiyle Ay’ın boşlukta olacağı zamanlar: 1 Mayıs 00:57-13:23 3 Mayıs 11:47-23:17 5 Mayıs 18:10’dan 6 Mayıs 06:39’a kadar 8 Mayıs 02:49-12:06 10 Mayıs 05:05-16:13 12 Mayıs 15:24-19:21 14 Mayıs 20:18-21:50 16 Mayıs 12:37’den 17 Mayıs 00:25’e kadar 19 Mayıs 00:11-04:20 20 Mayıs 20:04’ten 21 Mayıs 10:56’ya kadar 23 Mayıs 06:57-20:49 25 Mayıs 15:50’den 26 Mayıs 09:07’ye kadar 28 Mayıs 07:20-21:31 30 Mayıs 18:07’den 31 Mayıs 07:42’ye kadar ASLAN Mayıs ayının başında finansal durumunuz ön planda olabilir. Kariyerinizde gitgide yükselmeye başlayacağınız bir dönem olabilir. 5 Mayıs’ta 14 derece Boğa burcundaki yeniay, tam da bu kariyer fırsatlarını önünüze getirmek için geliyor. Mevcut işinizde terfi alabilirsiniz. 6 Mayıs tarihinde Merkür Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Önceden başvurduğunuz bir iş için mülakata çağrılabilirsiniz. 15 Mayıs’ta Venüs Boğa burcuna geçiyor. 9 Haziran’a kadar maddi kazançlar elde edeceğiniz işlere imza atabilirsiniz. Kariyerinizde parlak bir dönem geçirebilirsiniz. 19 Mayıs’ta 27 derece Akrep burcundaki dolunay aileniz içinde gerginlikler yaratabilir. Ailede fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Bir anlık sinirle tepki vermeyin. Evinizin içinde de riskli işlerden kaçının. 21 Mayıs tarihinde Güneş İkizler burcuna geçiyor. 21 Haziran tarihine kadar bulunduğunuz çevrede gücünüzü göstereceğiniz bir dönemde olacaksınız. Adeta yaptığınız işte veya eğitimde ün kazanabilirsiniz. 21 Mayıs’ta Merkür de İkizler burcuna geçiyor. 4 Haziran’a kadar iletişim yönünüz ortaya çıkabilir. Özellikle sosyal yardım kuruluşlarında aktif rol alabilirsiniz. Arkadaşlarınızın vasıtasıyla kulağınıza bazı haberler çalınabilir.

Şanslı ve olumlu günler: 2-3-6-7-11-12-19-20-29-30-31 Düşük enerjili günler: 8-9-10-22-23-26-27-28 Aşkta güzel günler: 19-20 Bahsedilen günleri yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha net bilgiler elde edersiniz. Yükselen burcunuzun da Mayıs ayı yorumlarını okumayı unutmayınız. Olumlu günlerinizi değerlendirirken Ay’ın boşlukta olduğu zamanları dikkate almanız gereklidir. Yeni bir şeye adım atmak için uygun zamanlar değildir. Düşük enerjili günlerinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Mayıs ayında Türkiye saatiyle Ay’ın boşlukta olacağı zamanlar: 1 Mayıs 00:57-13:23 3 Mayıs 11:47-23:17 5 Mayıs 18:10’dan 6 Mayıs 06:39’a kadar 8 Mayıs 02:49-12:06 10 Mayıs 05:05-16:13 12 Mayıs 15:24-19:21 14 Mayıs 20:18-21:50 16 Mayıs 12:37’den 17 Mayıs 00:25’e kadar 19 Mayıs 00:11-04:20 20 Mayıs 20:04’ten 21 Mayıs 10:56’ya kadar 23 Mayıs 06:57-20:49 25 Mayıs 15:50’den 26 Mayıs 09:07’ye kadar 28 Mayıs 07:20-21:31 30 Mayıs 18:07’den 31 Mayıs 07:42’ye kadar BAŞAK Mayıs ayına ilişkinize ve evliliğinize odaklanarak başlıyorsunuz. Hassas olduğunuz bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Karşı taraftan sevgiyi daha fazla görmeye ihtiyacınız olabilir. 5 Mayıs’ta 14 derece Boğa burcundaki yeniay size yeni umutlarla geliyor. Aklınızdaki eyleme geçirmek istediğiniz planlar için harekete geçebilirsiniz. Akademik hayatınızda yeni bir sayfa açabilirsiniz. Yurt dışı bağlantınız varsa yeni bir gelişme yaşayabilirsiniz. 6 Mayıs tarihinde Merkür Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar yeni bir eğitime başlamak isteyebilirsiniz. Daha fazla evreni anlamak adına felsefe, astroloji gibi konulara ilginiz artabilir. 15 Mayıs’ta Venüs Boğa burcuna geçiyor. 9 Haziran’a kadar eğitim hayatınızda başarılarınızla parlayabilirsiniz. Uluslararası çevrede iş yapıyorsanız kariyer başarınız herkes tarafından takdir edilebilir. 19 Mayıs’ta 27 derece Akrep burcundaki dolunay esnasında elektronik aletlerinize dikkat edin. İletişim kurarken insanlara karşı agresif olabilirsiniz. Tepkilerinizde sakin olun. Kardeşinizle de gerginlikler yaşayabilirsiniz. 21 Mayıs tarihinde Güneş İkizler burcuna geçiyor. 21 Haziran tarihine kadar iş hayatınızda güçlendiğiniz bir dönemde olacaksınız. Yaptığınız işte zirveye koşabilirsiniz. 21 Mayıs’ta Merkür de İkizler burcuna geçiyor. 4 Haziran’a kadar yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Her telefona cevap verin. Hayatınızın şansı olabilir.

Şanslı ve olumlu günler: 4-5-9-10-13-14-22-23-31 Düşük enerjili günler: 2-3-11-12-24-25-29-30 Aşkta güzel günler: 22-23 Bahsedilen günleri yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha net bilgiler elde edersiniz. Yükselen burcunuzun da Mayıs ayı yorumlarını okumayı unutmayınız. Olumlu günlerinizi değerlendirirken Ay’ın boşlukta olduğu zamanları dikkate almanız gereklidir. Yeni bir şeye adım atmak için uygun zamanlar değildir. Düşük enerjili günlerinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Mayıs ayında Türkiye saatiyle Ay’ın boşlukta olacağı zamanlar: 1 Mayıs 00:57-13:23 3 Mayıs 11:47-23:17 5 Mayıs 18:10’dan 6 Mayıs 06:39’a kadar 8 Mayıs 02:49-12:06 10 Mayıs 05:05-16:13 12 Mayıs 15:24-19:21 14 Mayıs 20:18-21:50 16 Mayıs 12:37’den 17 Mayıs 00:25’e kadar 19 Mayıs 00:11-04:20 20 Mayıs 20:04’ten 21 Mayıs 10:56’ya kadar 23 Mayıs 06:57-20:49 25 Mayıs 15:50’den 26 Mayıs 09:07’ye kadar 28 Mayıs 07:20-21:31 30 Mayıs 18:07’den 31 Mayıs 07:42’ye kadar TERAZİ Mayıs ayının başında sağlığınızla ilgili durumlar odak noktanız olabilir. Kendinizi ihmal ettiyseniz biraz dinlenmeniz hem bedeninize hem zihninize iyi gelecektir. 5 Mayıs’ta 14 derece Boğa burcundaki yeniay finansal yönünüze vurgu yapacak. Maddi bir destek görebilirsiniz. Bu gelirinizde artışla da olabilir, birinin size yardımcı olmasıyla da meydana gelebilir. 6 Mayıs tarihinde Merkür Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar miras konunuz varsa yeni bir gelişme olabilir. Kredi başvurunuz veya kart başvurunuz onaylanabilir. Kronik bir rahatsızlığınız varsa bir ameliyat kararı çıkabilir. 15 Mayıs’ta Venüs Boğa burcuna geçiyor. 9 Haziran’a kadar eşinizle veya sizinle ilgili ummadığınız bir para elinize geçebilir. 19 Mayıs’ta 27 derece Akrep burcundaki dolunay esnasında internetten alışveriş yapmayın. Beklediğinizden daha fazla tutar çekilmiş olabilir. Değerli eşyalarınızı bir yerlerde unutmamaya dikkat edin. 21 Mayıs tarihinde Güneş İkizler burcuna geçiyor. 21 Haziran tarihine kadar ruhen pozitif ve mutlu olacağınız bir döneme adım atıyorsunuz. Akademik hayatınızda, uluslararası işlerinizde başarılar kaydedeceğiniz bir süreçte olacaksınız. 21 Mayıs’ta Merkür de İkizler burcuna geçiyor. 4 Haziran’a kadar yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Astroloji, felsefe gibi konulara gittikçe ilginiz artabilir. Sınavlarınız varsa güzel geçecektir. Pozitif bir dönem içinde olacaksınız. Olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Şanslı ve olumlu günler: 6-7-11-12-15-16-24-25 Düşük enerjili günler: 1-4-5-13-14-27-28 Aşkta güzel günler: 24-25 Bahsedilen günleri yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha net bilgiler elde edersiniz. Yükselen burcunuzun da Mayıs ayı yorumlarını okumayı unutmayınız. Olumlu günlerinizi değerlendirirken Ay’ın boşlukta olduğu zamanları dikkate almanız gereklidir. Yeni bir şeye adım atmak için uygun zamanlar değildir. Düşük enerjili günlerinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Mayıs ayında Türkiye saatiyle Ay’ın boşlukta olacağı zamanlar: 1 Mayıs 00:57-13:23 3 Mayıs 11:47-23:17 5 Mayıs 18:10’dan 6 Mayıs 06:39’a kadar 8 Mayıs 02:49-12:06 10 Mayıs 05:05-16:13 12 Mayıs 15:24-19:21 14 Mayıs 20:18-21:50 16 Mayıs 12:37’den 17 Mayıs 00:25’e kadar 19 Mayıs 00:11-04:20 20 Mayıs 20:04’ten 21 Mayıs 10:56’ya kadar 23 Mayıs 06:57-20:49 25 Mayıs 15:50’den 26 Mayıs 09:07’ye kadar 28 Mayıs 07:20-21:31 30 Mayıs 18:07’den 31 Mayıs 07:42’ye kadar AKREP Mayıs ayına aşkla, tutkuyla başlıyorsunuz. Partnerinizle romantik birkaç gün geçirebilirsiniz. Çocuğunuza da vakit ayıracağınız bir zaman diliminde olacaksınız. Daha fazla sevginizi görmeye ihtiyacı olabilir. 5 Mayıs’ta 14 derece Boğa burcundaki yeniay yalnızlar için yeni bir ilişkinin başlangıcına önderlik edebilir. 6 Mayıs tarihinde Merkür Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar eşinizi veya sevgilinizi ilgilendiren bir konuyla ilgili haberler alabilirsiniz. Birbirinizle daha fazla iletişim kurmaya ihtiyacınız olabilir. 15 Mayıs’ta Venüs Boğa burcuna geçiyor. 9 Haziran’a kadar ilişkisi olanlar evlilik tekliflerine hazır olsun. Evliliğinde kriz yaşayanlar varsa son bir şans vermek için tekrardan partneriyle yoluna devam edebilir. 19 Mayıs’ta 27 derece Akrep burcundaki dolunay sizin bir hayli gergin olabileceğiniz bir gün olacak. Karşınızdakini kırabilirsiniz. O gün dış görünüşünüzde değişiklikler yapmak için uygun olmayabilir. 21 Mayıs tarihinde Güneş İkizler burcuna geçiyor. 21 Haziran tarihine kadar borçlarınızı sıfırlayabileceğiniz bir dönemde olabilirsiniz. Maddi olarak güçlendiğinizi hissedeceksiniz. 21 Mayıs’ta Merkür de İkizler burcuna geçiyor. 4 Haziran’a kadar finansal yatırımlarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Miras haberi alabilirsiniz. Sağlık probleminiz varsa ameliyat kararı da çıkabilir.

Şanslı ve olumlu günler: 1-9-10-13-14-17-18-27-28 Düşük enerjili günler: 2-3-6-7-15-16-19-29-30 Aşkta güzel günler: 1-27-28 Bahsedilen günleri yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha net bilgiler elde edersiniz. Yükselen burcunuzun da Mayıs ayı yorumlarını okumayı unutmayınız. Olumlu günlerinizi değerlendirirken Ay’ın boşlukta olduğu zamanları dikkate almanız gereklidir. Yeni bir şeye adım atmak için uygun zamanlar değildir. Düşük enerjili günlerinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Mayıs ayında Türkiye saatiyle Ay’ın boşlukta olacağı zamanlar: 1 Mayıs 00:57-13:23 3 Mayıs 11:47-23:17 5 Mayıs 18:10’dan 6 Mayıs 06:39’a kadar 8 Mayıs 02:49-12:06 10 Mayıs 05:05-16:13 12 Mayıs 15:24-19:21 14 Mayıs 20:18-21:50 16 Mayıs 12:37’den 17 Mayıs 00:25’e kadar 19 Mayıs 00:11-04:20 20 Mayıs 20:04’ten 21 Mayıs 10:56’ya kadar 23 Mayıs 06:57-20:49 25 Mayıs 15:50’den 26 Mayıs 09:07’ye kadar 28 Mayıs 07:20-21:31 30 Mayıs 18:07’den 31 Mayıs 07:42’ye kadar YAY Mayıs ayına başladığınızda ailenize daha çok vakit ayırmak isteyebilirsiniz. 5 Mayıs’ta 14 derece Boğa burcundaki yeniay çalışma ortamınızda da yenilikleri beraberinde getirebilir. Sağlığınızla ilgili yeni bir ilaca veya tedaviye başlayabilirsiniz. 6 Mayıs tarihinde Merkür Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Sağlık probleminizle ilgili bir tahlil sonucu elinize geçebilir. 15 Mayıs’ta Venüs Boğa burcuna geçiyor. 9 Haziran’a kadar hem maddi getirisi hem de kariyer geleceği yüksek olan bir iş kapınızı çalabilir. Kendi işinizse aklınızda olmayan bir proje de olabilir. Duygusal hayatınızda karamsar değil mutlu olmaya başlayacağınız bir dönemde olacaksınız. 19 Mayıs’ta 27 derece Akrep burcundaki dolunayda riskli işlerden kaçınmalısınız. Sağlığınızı etkileyecek sakarlıklar yaşayabilirsiniz. Bu dolunay sizi psikolojik olarak aşağı çekmeyi isteyebilir. Geçmişteki yaptıklarınıza ya da yapamadıklarınıza takıldıkça tüm gününüzün enerjisi düşebilir. 21 Mayıs tarihinde Güneş İkizler burcuna geçiyor. 21 Haziran tarihine kadar ilişki ve evlilik hayatınızda yüzünüzün gülmeye başladığı döneme merhaba diyorsunuz. Partnerinizle aranızda sorunlar varsa bunları karşılıklı konuşarak tatlıya bağlayabilirsiniz. Aranızdaki bağ eskisinden de güçlü olarak yola devam edebilirsiniz. 21 Mayıs’ta Merkür de İkizler burcuna geçiyor. 4 Haziran’a kadar sevdiğinizden haber alabilirsiniz. Onun hayatıyla ilgili fazla meraklı sorularınız bazen bunalmasına sebep olabilir. Çok fazla soru sormak bazen sıkıntı yaratabilir. Eşinizi ilgilendiren bir durumla ilgili de haberler alabilirsiniz.

Şanslı ve olumlu günler: 1-2-3-15-16-20-21-29-30 Düşük enerjili günler: 4-5-9-10-17-18-19 Aşkta güzel günler: 2-3-29-30 Bahsedilen günleri yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha net bilgiler elde edersiniz. Yükselen burcunuzun da Mayıs ayı yorumlarını okumayı unutmayınız. Olumlu günlerinizi değerlendirirken Ay’ın boşlukta olduğu zamanları dikkate almanız gereklidir. Yeni bir şeye adım atmak için uygun zamanlar değildir. Düşük enerjili günlerinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Mayıs ayında Türkiye saatiyle Ay’ın boşlukta olacağı zamanlar 1 Mayıs 00:57-13:23 3 Mayıs 11:47-23:17 5 Mayıs 18:10’dan 6 Mayıs 06:39’a kadar 8 Mayıs 02:49-12:06 10 Mayıs 05:05-16:13 12 Mayıs 15:24-19:21 14 Mayıs 20:18-21:50 16 Mayıs 12:37’den 17 Mayıs 00:25’e kadar 19 Mayıs 00:11-04:20 20 Mayıs 20:04’ten 21 Mayıs 10:56’ya kadar 23 Mayıs 06:57-20:49 25 Mayıs 15:50’den 26 Mayıs 09:07’ye kadar 28 Mayıs 07:20-21:31 30 Mayıs 18:07’den 31 Mayıs 07:42’ye kadar OĞLAK Mayıs ayına başladığınızda iletişim yönünüz ön planda olacak. Tanıştığınız yeni kişilerle çevrenizi genişletebilirsiniz. Kardeşinize, akrabalarınıza zaman ayıracağınız bir zaman diliminde olabilirsiniz. 5 Mayıs’ta 14 derece Boğa burcundaki yeniay aşk hayatınıza ışık tutacak. Yeni biriyle tanışabilirsiniz. Uzun süredir hoşlandığınız biri varsa karşı tarafta size bir adım atabilir. 6 Mayıs tarihinde Merkür Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar çocuğunuzla ilgili haberler alabilirsiniz. Onun başarısı veya sağlığıyla ilgili olumlu haber olabilir. 15 Mayıs’ta Venüs Boğa burcuna geçiyor. 9 Haziran’a kadar hayatınızın odak noktası aşk hayatınız olabilir. Ayaklarınızı yerden kesecek bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Çok tutkulu sevebilirsiniz. Yeni bir bebek haberi alabilirsiniz. 19 Mayıs’ta 27 derece Akrep burcundaki dolunayda etrafınızdaki insanlara karşı sert tepkiler verebilirsiniz. Yüzünüze gülüp aslında arkanızdan iş çevirdiklerine şahit olabilirsiniz. 21 Mayıs tarihinde Güneş İkizler burcuna geçiyor. 21 Haziran tarihine kadar ofiste başarılara imza atabilirsiniz. Altınızda çalışan ekibinizle şirketinizi yukarıya taşıyabilirsiniz. Sağlığınızda bu dönem daha iyiye gidebilir. Duygusal hayatınızda da yüzünüz gülüyor. 21 Mayıs’ta Merkür de İkizler burcuna geçiyor. 4 Haziran’a kadar iş hayatınızdaki başarılarınız sonrası yeni kariyer teklifleri alabilirsiniz.

Şanslı ve olumlu günler: 4-5-13-14-17-18-21-22 Düşük enerjili günler: 7-8-11-12-19-20 Aşkta güzel günler: 4-5-31 Bahsedilen günleri yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha net bilgiler elde edersiniz. Yükselen burcunuzun da Mayıs ayı yorumlarını okumayı unutmayınız. Olumlu günlerinizi değerlendirirken Ay’ın boşlukta olduğu zamanları dikkate almanız gereklidir. Yeni bir şeye adım atmak için uygun zamanlar değildir. Düşük enerjili günlerinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Mayıs ayında Türkiye saatiyle Ay’ın boşlukta olacağı zamanlar: 1 Mayıs 00:57-13:23 3 Mayıs 11:47-23:17 5 Mayıs 18:10’dan 6 Mayıs 06:39’a kadar 8 Mayıs 02:49-12:06 10 Mayıs 05:05-16:13 12 Mayıs 15:24-19:21 14 Mayıs 20:18-21:50 16 Mayıs 12:37’den 17 Mayıs 00:25’e kadar 19 Mayıs 00:11-04:20 20 Mayıs 20:04’ten 21 Mayıs 10:56’ya kadar 23 Mayıs 06:57-20:49 25 Mayıs 15:50’den 26 Mayıs 09:07’ye kadar 28 Mayıs 07:20-21:31 30 Mayıs 18:07’den 31 Mayıs 07:42’ye kadar KOVA Mayıs ayına gelirinize odaklanarak başlıyorsunuz. Bu dönem ödemelerinizle gelirleriniz arasındaki farkı dengelemek isteyebilirsiniz. 5 Mayıs’ta 14 derece Boğa burcundaki yeniay ailecek sevineceğiniz yeni haber getirebilir. Aile içindeki rahatsızlığı olan birinin şifa bulduğuna dair bir sevinç de olabilir. 6 Mayıs tarihinde Merkür Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar evinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ev değiştirmeyi düşünüyorsanız bu dönem aradığınız fiyata ev bulabilirsiniz. 15 Mayıs’ta Venüs Boğa burcuna geçiyor. 9 Haziran’a kadar aileye yeni bir bireyin katılacağını öğrenebilirsiniz. Evlilik de olabilir bir bebek haberi de. 19 Mayıs’ta 27 derece Akrep burcundaki dolunayda kariyer hayatınızda gergin olabilirsiniz. Özellikle yöneticinize karşı verdiğiniz cevaplar daha sonra başınıza dert olabilir. Biraz daha ılımlı olmanız yararınıza olacaktır. 21 Mayıs tarihinde Güneş İkizler burcuna geçiyor. 21 Haziran tarihine kadar akademik konularınızda beklediğiniz gelişmeleri yaşayabilirsiniz. Ülke veya şehir değişikliği yapmak için planlarınız olabilir. 21 Mayıs’ta Merkür de İkizler burcuna geçiyor. 4 Haziran’a kadar uzun zamandır beklediğiniz bir haber size ulaşabilir. Yeni bir eğitime başlamak isteyebilirsiniz. Astroloji, felsefe gibi konulara merakınız artabilir.

Şanslı ve olumlu günler: 6-7-15-16-20-24-25 Düşük enerjili günler: 9-10-13-14-22-23 Aşkta güzel günler: 6-7 Bahsedilen günleri yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha net bilgiler elde edersiniz. Yükselen burcunuzun da Mayıs ayı yorumlarını okumayı unutmayınız. Olumlu günlerinizi değerlendirirken Ay’ın boşlukta olduğu zamanları dikkate almanız gereklidir. Yeni bir şeye adım atmak için uygun zamanlar değildir. Düşük enerjili günlerinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Mayıs ayında Türkiye saatiyle Ay’ın boşlukta olacağı zamanlar: 1 Mayıs 00:57-13:23 3 Mayıs 11:47-23:17 5 Mayıs 18:10’dan 6 Mayıs 06:39’a kadar 8 Mayıs 02:49-12:06 10 Mayıs 05:05-16:13 12 Mayıs 15:24-19:21 14 Mayıs 20:18-21:50 16 Mayıs 12:37’den 17 Mayıs 00:25’e kadar 19 Mayıs 00:11-04:20 20 Mayıs 20:04’ten 21 Mayıs 10:56’ya kadar 23 Mayıs 06:57-20:49 25 Mayıs 15:50’den 26 Mayıs 09:07’ye kadar 28 Mayıs 07:20-21:31 30 Mayıs 18:07’den 31 Mayıs 07:42’ye kadar BALIK Mayıs ayında kendinize daha çok vakit ayıracaksınız. Uzun zamandır yapmak istediğiniz şeyleri gerçekleştirebilirsiniz. Saçınızda, imajınızda değişiklikler yapabilirsiniz. 5 Mayıs’ta 14 derece Boğa burcundaki yeniay kardeş, akraba ilişkilerinizde yeni bir sayfa açmanızı sağlayabilir. Küslerin barışabileceği bir dönem olabilir. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. 6 Mayıs tarihinde Merkür Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar iletişimle alakalı bir sektörde çalışıyorsanız yeni teklifler alabilirsiniz. Kardeşinizle ilgili de gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek adına yeni kurslara ya da eğitimlere başlayabilirsiniz. 15 Mayıs’ta Venüs Boğa burcuna geçiyor. 9 Haziran’a kadar maddi değeri yüksek olan teknolojik bir alet alabilirsiniz. İnsan iletişiminin önde olduğu mesleklerde çalışıyorsanız maddi olarak gelirinizin artacağı bir süreçte olacaksınız. 19 Mayıs’ta 27 derece Akrep burcundaki dolunayda seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız. Rötarlar yaşayabilirsiniz. Pasaport, cüzdan, bavul gibi eşyalarınıza göz kulak olun. Akademik hayatınızda da beklemediğiniz şekilde sonuçlar elde edebilirsiniz. 21 Mayıs tarihinde Güneş İkizler burcuna geçiyor. 21 Haziran tarihine kadar ailenizle daha fazla ilgileneceğiniz bir dönemde olabilirsiniz. Aile bireylerinden birinin sizin desteğinize ihtiyacı olabilir. 21 Mayıs’ta Merkür de İkizler burcuna geçiyor. 4 Haziran’a kadar ailenizi ve evinizi ilgilendiren bir konu hakkında haber alabilirsiniz. Evinizi değiştirmek istiyorsanız mevcut evinizle ilgilenen kişiler olabilir.