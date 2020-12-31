2021 burç yorumları... Astrolog Merve Rençber’den 31 Aralık 2020 Perşembe günlük ve yıllık burç yorumları!

Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 31 Aralık 2020 Perşembe günlük burçların yorumları! Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
Yıllık burç yorumları 2021 en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Koronavirüs salgınından dolayı dünyadaki birçok insan 2020 yılının bir an önce bitmesini bekliyor. 2021 yıllık burç yorumlarını araştıranlar, gökyüzünün 2021 yılında burçları hakkında neler söylediğini araştırıyor. Zor geçen 2020 yılının ardından astrolojiye göre dünyayı ve ülkemizi neler bekliyor? 2021 yılında hangi burçlar zor zaman geçirecek? 2021 yılının şanslı burçları hangisi olacak? İşte 2021 yılının yıllık burç yorumları, her burcun günlük yorumunun hemen altında..
31 Aralık burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Perşembe burç yorumları, sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 31 Aralık günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün hızlı ve hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Kafanızdaki fikir ve düşüncelerde netleşme sağlayabilir, duygularınızda ilgili konularda mantıksal hareket edebilirsiniz. Aile ilişkileri, aile büyükleri ve patronlarla ilişkiler öne çıkıyor.
Bugün iş ve özel hayatınızla ilgili önemli konuşmalar, önemli görüşmeler içerisinde olabilirsiniz. Eğitim ve seyahatlerle ilgili gündemler oluşabilir. Akıl ve duygu arasında kalabilir, bir seçim yapabilirsiniz.
Bugün finansal hareketlilik artıyor. Harcamalar, kazançlar ve ödemeler ön planda olabilir. İlişkilerde ise ani netleşmeler, eski bir gündemin, geçmişten gelen bir konunun kapanışı söz konusu olabilir. Anlık duygularla hareket etmemeli.
Bugün bir süredir var olan belirsizliğiniz, kafa karışıklığınız son bulabilir. İlişkilerle ilgili önemli bir netleşme yaşayabilirsiniz. Geçmişten gelen partnerler, eski dostluklar ön planda olabilir. Nostalji artabilir.
Bugün iş hayatında yoğun ve hareketli bir gün olabilir. Koşturmaca içinde olabilir, pek çok işi başarıyla ve hızlıca tamamlayabilirsiniz. İş görüşmeleri, toplantılar, teklifler ve iş başvurularının sonuçlanması söz konusu olabilir. Sağlıkla ilgili tedavi süreçleri gündeme gelebilir.
Bugün aşk ilişkilerinde hızlı gelişmeler, hızlı ilerleyişler gündeme gelebilir. Gün içinde karamsarlığa ve sahip olmadıklarınıza odaklanarak kıtlık bilincini çalıştırmamaya dikkat etmelisiniz. Çocuklarınızla ilişkilerinize daha hassas yaklaşmalısınız. Çocuk sahibi olma gibi bir konu gündeme gelebilir.
Bugün duygularınız, fikirleriniz her alanda daha hızlı değişebilir. Özel hayatınızda eski bir konuyu kapatabilir, olaylara ve durumlara daha materyalist, daha akılcı yaklaşabilirsiniz. Sizi geliştiren, sizi destekleyen işlerle, kişilerle olma zamanı.
Bugün akıl ve duygu arasında kalabilir, yaşamdan isteklerinize ve beklentilerinize daha fazla odaklanabilirsiniz. Daha net kararlar alıp, ilişkilerinizde net konuşmalar yapabilirsiniz. Kaza ve dikkatsizliklere, kayıp ve çalıntılara karşı temkinli olmalı.
Bugün finansal hareketlilik artıyor. Gerekli harcamalar, kazanılmış paralar ve borç alma-verme gündemde olabilir. Geçmiş bir borcu kapatabilir, ileriye yönelik bir finansal aksiyonda bulunabilirsiniz. Özgüveni ve kendinize olan inancınızı korumalısınız.
Bugün ilişkilerinizde, dostluk ve ortaklıklarınızda önemli değişimler söz konusu olabilir. Bir küslük son bulabilir, süregelen bir ilişkide yol ayrımı gündeme gelebilir. Karşınızdaki kişiler içten içe daha hassas, gizemli olabilir.
Bugün görev ve sorumluluklarınız, yapılacaklar listeniz daha yoğun olabilir. İş ilişkileri, iş bağlantılı görüşmeler ön planda olacak. Zaman zaman kendi alanınızda kalmak, kendi dünyanızda, konfor alanınızda kalmak isteyebilirsiniz.
Bugün duygusal hassasiyetleriniz artabilir. İç dünyanızda farklı yerlere gidebilir, geleceğe kafa yorabilir, özlem hissi içerisinde olabilirsiniz. Çocuklarınız için fedakarlık, çaba ve şefkat öne çıkabilir. Eski dostluklar, eski ilişkiler hatıralarınızda canlanabilir.
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