Bebeğinizin güvenliği için mutlaka evinizde olması gereken ürünler

Sivri sehpa kenarları, dolap kapakları, çekmeceler, her an çarpmaya hazır kapılar, güvenli olmayan pencereler... Bebeklerin güvenliğini riske atan durumların yer aldığı listeyi daha da uzatmak mümkün. Her anne babayı endişelendiren bu potansiyel tehlikelerin çözümüyse oldukça kolay. Birkaç parça ürünle evinizi kolayca bebeğiniz için güvenli bir yaşam alanına dönüştürebilirsiniz. Eğer siz de bebeğinizin güvenliğini sağlayacak ürünlere ihtiyaç duyuyorsanız yazımızı inceleyebilir, beğendiğiniz ürünleri tek tıkla sepete ekleyebilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz!

1. Xiaomi Mi 360° Home Security 2K Güvenlik Kamerası'yla bebeğinizi her an kontrol edin

Bebeğinizin güvenliği için her an yanında olmanız mümkün değil. Böyle zamanlarda güvenlik kameralarından destek alabilirsiniz. Xiaomi Mi 360° Home Security 2K Güvenlik Kamerası, yüksek görüntü kalitesiyle bebeğinizin her hareketini rahatça takip etmenizi sağlar. 360 derece dönebilen ürün, bulunduğu ortamın tamamını görmenize imkan tanır. Gece görüş özelliği olduğu için karanlık ortamlarda da bebeğinizi net şekilde görebilirsiniz. Mikrofon fonksiyonu sayesinde çocuğunuzla konuşabilirsiniz. Akıllı cihazlar üzerinden kameranın olduğu ortamı her an takip edebilirsiniz. Hareket izni kaydederek hareket durumunda akıllı cihazınıza bildirim gelmesini sağlayabilirsiniz.

2. Güvenli uyku için Furkan Babies Yatak Bariyeri

Bebeklerin tek başına uyuması, güvenlikleri açısından olukça riskli. Uyurken hareket ettikleri için yataktan düşebilirler. Uyandıklarında ise merak duyguları nedeniyle etrafı keşfetmeye çalışırlar ve yine yataktan düşme riski söz konusu olur. Ancak çocukların anne babalardan ayrı uyumaları, özel alan bilincinin oturması için oldukça önemli. Üstelik anne babalar bebek her uyuyacağında yanında da olamaz. Bu zor durumu çözmekse yatak bariyerleriyle oldukça kolay. Furkan Babies Yatak Bariyeri, yatağın açık kısmına kolayca yerleştirilir ve bebeklerin uyurken ya da uyandıklarında yataktan düşmelerini engeller. Kullanılmadığında katlanabilen ürün, fazla yer kaplamaz. Üstelik seyahatlerde de yanınızda kolayca taşıyabilirsiniz.

3. Weewell WMA420 Dijital Bebek Telsizi'yle yanında olmasanız da kulağınız bebeğinizde olsun

Bebekler gün içinde çok sık uyur ve uyanırlar. Bu yüzden her uyandıklarında yanlarında olamayabilirsiniz. Örneğin ev ve yemek gibi işleri yapmak zorunda kaldığınız zamanlar olabilir. Akılınızın bebeğinizde kalmasını istemiyorsanız odasına bebek telsizi koyabilirsiniz. Bu sayede hem işlerinizi halledebilir hem bebeğinizin uyanıp uyanmadığını takip edebilirsiniz. Alacağınız ürüne karar veremediyseniz Weewell WMA420 Dijital Bebek Telsizi'ni tercih edebilirsiniz. Sakinleştirici melodi özelliği bulunan ürün, bebeğiniz ağladığında sakinleşmesine yardımcı olur. Karşılıklı konuşma özelliği sayesinde bebeğinizle kolayca iletişim kurabilirsiniz. Ürünün çekim mesafesi ise açık alanda 300 metre.

4. Prizler kabusunuz olmasın Agubugu Baby Priz Koruyucu

Etrafını keşfetmeye çalışan ve sürekli merak eden bebekler, cisimleri dokunarak tanımaya çalışır. Merak duygusu bazen tehlikeli ürünlere dokunmasına ve istenmeyen kazaların oluşmasına neden olur. Prizler de bu ürünler arasında yer alır. Yüksek voltajlı prizler, bebeğinize ciddi zararlar verebilir. Bu durumun oluşmasını engellemek için priz koruyucuları kullanabilirsiniz. Böylece bebeğinizin etrafta güvenle gezmesine yardımcı olabilirsiniz. Agubugu Baby Priz Koruyucu, plastik materyalle üretilir. Sağlığı tehdit eden toksik ve zararlı madde içermez. Kullanımı ise oldukça kolay. Priz deliklerine koruyucuyu takmanız ve çevirmeniz yeterli.

5. Buffer Kenar Koruyucu Sünger'le evinizi güvenli hale getirin

Yürümeye başlayan bebekler genellikle bir yerlere tutarak ayağa kalkmaya çalışır. Sivri masa ve sehpa kenarları, bebekler için tehlike oluşturur. İstenmeyen kazaların oluşmasını önlemek için masa ve sehpa köşelerine koruyucu sünger takabilirsiniz. Böylece bebeğiniz odada rahatça gezebilir. Buffer Kenar Koruyucu Sünger, yumuşak kauçuk yapısıyla çarpma anında bebeğinizin zarar görmesini engeller. Ürün, toksik ve zararlı madde içermez. Ayrıca mobilya yüzeylerine zarar vermez. İstediğiniz zaman kolayca çıkarabilirsiniz. Süngeri, koltuk kenarı ve mutfak tezgahı gibi sivri uçlu farklı mobilyalarda da kullanabilirsiniz.

6. Sevi Bebe Kapı Durdurucu'yla açık kapılardan korkmayın

Sürekli hareket halindeki bebekler, etrafta koşturmayı ve bir odadan diğerine geçmeyi severler. Eğlenceli vakit geçirirken bazen istemeyen kazalar meydana gelebilir. Açık kapıların kenarından tutunarak geçmeye çalışan bebekler, kapının kapanmasına engel olamayacakları için ellerini sıkıştırıp kendilerine zarar verebilirler. Böyle kazaların yaşanmasını önlemekse kapı durdurucu ile oldukça basit. Yumuşak malzemeden elde edilen beyaz renkli Sevi Bebe Kapı Durdurucu, bebeğinizin evde güvenle dolaşmasına yardımcı olur. Pakette iki adet bulunan ürün, kapıya ve çerçevesine zarar vermez. Kullanımı kolay ürünü istediğiniz zaman çıkarabilirsiniz.

7. Agubugu Baby Dolap Kilidi'yle bebeğinizi koruyun

Evde bebeğe zarar verebilecek, bebeğin ulaşmasını istemediğimiz ürünleri dolaplara saklarız. Ancak merak duygusu yüksek bebekler dolapları açıp bu ürünlere ulaşabilir, kapanan dolap kapısı nedeniyle parmaklarını sıkıştırabilirler. Hızlı öğrenen bebekler ne kadar önlem alırsanız alın bir şekilde dolapları açmayı başarır. Agubugu Baby Dolap Kilidi, şifre ile kapandığı için bebeklerin dolapları açmasını engeller. Bu sayede bebekleri tehlikeye atacak ürünleri sorunsuz bir şekilde dolaplarda gizleyebilirsiniz. Ortadan açılan dolaplarda kullanabileceğiniz ürün, çift taraflı bant ile yüzeye yapışır ve çıkardığınız zaman dolap yüzeyine zarar vermez.

8. Miny Baby Güvenlik Kapısı ile merdivenler artık güvenli

Yürümeye başlayan ve emekleyen bebekler, ev içinde sürekli hareket etmeye çalışır. Gözleriniz her zaman onların üstünde olamayabilir. Özellikle merdiven bulunan evlerde çocukların tek başına merdivenden inmeye çalışması, düşüp yaralanmalarına neden olabilir. Bu tarz kazaların oluşmasını engellemekse Miny Baby Güvenlik Kapısı'yla çok kolay. Çift kilit mekanizmasına sahip ürün, çocukların tek başına merdivenden inmesini engeller. Beyaz ve kahverengi olmak üzere iki renk seçeneği bulunan güvenlik kapısını açmak için üst kilitteki mandala bastırmanız alt kilidi ise hafifçe yukarı çekmeniz yeterli.

9. Oyun oynamanın en eğlenceli hali, Unigo Dwinguler Masai Mara Oyun Matı

Merak duygusu, bebeklerin dış dünyayı tanımasını sağlar. Bu nedenle sürekli hareket halinde olurlar. Oyun oynamak da hem gelişimleri hem dünyayı tanımaları için oldukça önemli. Ancak bebekler güvenli ve tehlikeli nesneleri ayırt edemez. Ayrıca dengelerini tam olarak sağlayamadıkları için düşüp kendilerini yaralayabilirler. Böyle durumları engellemek için oyun oynadıkları alanın yumuşak ve güvenli olması gerekir. Unigo Dwinguler Masai Mara Oyun Matı, bebeğinizin oyun alanını güvenli bir ortama çevirir. Kalın ve yumuşak yapısı sayesinde bebeğiniz düşse de canı yanmaz. Üstelik antilerjik olduğu için toz ve bakteri barındırmaz, bebeğinizin sağlığını korur.

10. File İstanbul Çocuk Çelik Pencere Güvenliği ile açık pencereleri dert etmeyin

Açık balkon kapıları ve pencereler, anne babaların korkulu rüyası dersek abartmış olmayız. Evleri havalandırmak, sağlık için çok önemli ancak bu durum özellikle yüksek katlarda oturan bebekli aileleri tedirgin eder. Bebeklerin güvenliğini tehdit eden açık balkon kapıları ve pencereler, File İstanbul Çocuk Çelik Pencere Güvenliği ile artık sorun değil. Pencere ve kapılara kolayca monte edilen ürün, çocukların anne baba kontrolü olmadan pencere ve balkonlara çıkmasını önler. Bu sayede yaz kış, evinizi havalandırmak istediğiniz her an çocuğunuzun düşme ihtimali olmadan rahatlıkla camları açabilirsiniz.