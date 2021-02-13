KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. Beklentiler ön planda: 14 Şubat 2021 Pazar burçları neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları!

Beklentiler ön planda: 14 Şubat 2021 Pazar burçları neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları!

Hande Öztürk Hande Öztürk 13.02.2021 18:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Beklentiler ön planda: 14 Şubat 2021 Pazar burçları neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları!

14 Şubat 2021 Pazar günlük burç yorumları; aşk, sağlık ve para üzerine etkileri ne olacak? Koç, boğa, yengeç, ikizler, akrep, terazi, aslan, oğlak, başak, yay, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak? 2021'in en şanslı burçları hangileri? İşte Astrolog Merve Rençber'den 2021 yıllık burç yorumları ile birlikte günlük burç yorumları..

11 Şubat itibarıyla başlayan Yeni Ay bizi cesaretlendirecek. Tüm burçları etkisi altına alan Yeni Ay'ın ardından Venüs ve Merkür kavuşumu tüm burçları olumlu yönde etkiledi. Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 14 Şubat 2021 Pazar günlük burçların yorumları! Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.

8 - 14 Şubat 2021 haftalık burç yorumları... Yeni ay burçları bu hafta nasıl etkileyecek?8 - 14 Şubat 2021 haftalık burç yorumları... Yeni ay burçları bu hafta nasıl etkileyecek?

2021 YILLIK BURÇ YORUMLARI

Yıllık burç yorumları 2021 en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Koronavirüs salgınından dolayı dünyadaki birçok insan 2020 yılının bir an önce bitmesini bekliyor. 2021 yıllık burç yorumlarını araştıranlar, gökyüzünün 2021 yılında burçları hakkında neler söylediğini araştırıyor. Zor geçen 2020 yılının ardından astrolojiye göre dünyayı ve ülkemizi neler bekliyor? 2021 yılında hangi burçlar zor zaman geçirecek? 2021 yılının şanslı burçları hangisi olacak?

Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri?Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI:MERKÜR RETROSUNUN BURÇLARA ETKİSİ!

14 Şubat burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Pazar burç yorumları, sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 14 Şubat günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gündüz saatleri boyunca dinlenmek ve rahatlamak isteyebilir, daha dağınık ve plansız hareket edebilirsiniz. Mevcut planlarınız ise şartlar sebebiyle değişebilir. Akşam saatlerinde enerjiniz yükselebilir.

Eski defterler kapanıyor... Koç Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Mart - 20 Nisan)Eski defterler kapanıyor... Koç Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Mart - 20 Nisan)

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün insanlardan ve ilişkilerden maddi-manevi destek ve fayda görebilirsiniz. Hediyeler alabilir, verebilirsiniz. Borç alma ve verme gündemleri oluşabilir. Düşüncelerinizle deneyimleri kendinize çekebilirsiniz.

Yeni kararlar... Boğa Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs)Yeni kararlar... Boğa Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs)

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün beklentiler, hedefler ve hayaller ön planda olabilir. Gündüz saatleri boyunca sıkılganlıklar olabilir. İlişkilerde uzlaşma sağlamak için harekete geçebilirsiniz. Akşam saatlerinde daha dinç hissedebilir, daha kararlı ve hedef odaklı olabilirsiniz.

Bolluk ve bereket... İkizler burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran)Bolluk ve bereket... İkizler burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran)

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün geleceğe yönelik hayaller, beklentiler artabilir. Daha duygusal ve hassas olabilir, değer gördüğünüzü ve sevildiğinizi hissetmek isteyebilirsiniz. Düşünceleriniz ve inançlarınızın etkisinde deneyimler karşınıza gelebilir. Pozitif olma zamanı.

Geçmiş geçmiyor... Yengeç burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz)Geçmiş geçmiyor... Yengeç burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz)

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gün içerisinde dağınıklıklar ve planlarda değişimler olabilir. Dinlenmek ve rahatlamak isteyebilirsiniz. Beden sağlığında belli belirsiz hafif seyreden rahatsızlıklar olabilir. Beslenmede dağınıklık ve abartılardan kaçının.

İtiraflar başlıyor... Aslan burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos)İtiraflar başlıyor... Aslan burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ilişkilerinize odaklanabilir, karşınızdaki kişilerin duygu ve düşüncelerine karşı daha hassas olabilir, duygusal beklentiler içinde olabilirsiniz. Zaman zaman yalnızlık hissi duyabilirsiniz. Beklentilerinizi bulabilmek için ilişkilerinizde adımlar atın.

Çalışmaların karşılığı geliyor... Başak burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül)Çalışmaların karşılığı geliyor... Başak burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül)

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gün içinde halsizlik, tembellik ve dağınıklık hakim olabilir. Yarım kalan işlerinizi tamamlamak ve yaşam alanınızı düzenlemek için oldukça güzel bir gün. Kısa vadeli planlamalar yapabilirsiniz. Beslenmede abartılara ve düzensizliğe dikkat.

Dilekleriniz gerçekleşiyor... Terazi burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Eylül - 22 Ekim)Dilekleriniz gerçekleşiyor... Terazi burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Eylül - 22 Ekim)

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iç dünyanızda hassas olabilir fakat her duygunuzu dile getirmek ve açmak istemeyebilirsiniz. Yaşamdan keyif alma, mutlu olma ve sevme, sevilme ihtiyacı artabilir. Çocuklarınızla ilişkilerinizi geliştirmek huzuru getirebilir.

Yeni ilişkiler kapıda... Akrep burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Ekim - 21 Kasım)Yeni ilişkiler kapıda... Akrep burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Ekim - 21 Kasım)

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün değişiklik ihtiyacınız artabilir. Hobilerinizle ilgilenebilir, heves odaklı hareket edebilirsiniz. Gündüz saatlerinde geçici hisler ve geçici istekler içinde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde heyecanınızı uyandıran durumlar olabilir.

Seyahatler kapıda... Yay burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Kasım - 21 Aralık)Seyahatler kapıda... Yay burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Kasım - 21 Aralık)

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün bolluk ve bereket enerjileri hayatınızda hakim olabilir. Yaşamda sahip olduğunuz maddi & manevi değerlerin farkına varabilir, şükrederek ve paylaşarak yaşamınızdaki bolluğu arttırabilirsiniz. Gün içinde dalgınlık, dağınıklık ve dikkatsizlikler yaşayabilirsiniz.

Büyük fırsatlar... Oğlak burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Aralık - 20 Ocak)Büyük fırsatlar... Oğlak burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Aralık - 20 Ocak)

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün plan dışı harcamalar ve plan dışı ödemelerle ilgilenebilirsiniz. Gündüz saatleri içerisinde geçici istekler içerisinde olabilirsiniz. Gereksiz harcamalar yapmaya karşı dikkat etme zamanı.

Yeni iş teklifleri kapıda... Kova burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Ocak - 19 Şubat)Yeni iş teklifleri kapıda... Kova burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Ocak - 19 Şubat)

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün enerjiniz ve ruh haliniz değişken olabilir. Çevreden ve dış koşullardan özgürleşme, bağımsızlaşma isteği artabilir. İlişkilerde daha gizemli olabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise güçlü istekler ve güçlü duygular içerisinde olabilirsiniz.

Kariyerde yükseliş... Balık burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (20 Şubat - 20 Mart )Kariyerde yükseliş... Balık burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (20 Şubat - 20 Mart )


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük muhtar adayının 'telefon direği' talimatı sosyal medyayı salladıKüçük muhtar adayının 'telefon direği' talimatı sosyal medyayı salladı
12 Şubat'ta doğanların burç özellikleri12 Şubat'ta doğanların burç özellikleri
Saç botoksu ürünleri nelerdir? Nasıl yaptırılır?Saç botoksu ürünleri nelerdir? Nasıl yaptırılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i paylaşımıyla olay oldu! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i paylaşımıyla olay oldu! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

Ünlü çiftin kızları büyüdü! Son hali olay...

Ünlü çiftin kızları büyüdü! Son hali olay...

Dansıyla olay olmuştu! Eski hali şoke etti

Dansıyla olay olmuştu! Eski hali şoke etti

Songül Karlı'dan olay itiraf! Reyting düşünce...

Songül Karlı'dan olay itiraf! Reyting düşünce...

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

Bugün burçları neler bekliyor?

Bugün burçları neler bekliyor?

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Libidoyu etkiliyor! Seks yapmak zor geliyorsa nedeni bu olabilir

Libidoyu etkiliyor! Seks yapmak zor geliyorsa nedeni bu olabilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Birçok Hollywood ünlüsünün sırrı! Dekolte bölgeleri için...

Birçok Hollywood ünlüsünün sırrı! Dekolte bölgeleri için...

Cilt lekelerini silgi gibi siliyor!

Cilt lekelerini silgi gibi siliyor!

Orgazm sorunu bu yöntemle gideriliyor! 2 saat boyunca...

Orgazm sorunu bu yöntemle gideriliyor! 2 saat boyunca...

Diğer Haberler

Değişimler yaşanabilir: 13 Şubat 2021 Cumartesi burçları neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları!

Bugün burçları neler bekliyor?

Yeni Ay ve yeni umutlar: 12 Şubat 2021 Cuma burçları neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları!

Bugün burçları neler bekliyor?

12 Şubat'ta doğanların burç özellikleri: 12 Şubat hangi burç? 12 Şubat'ta doğum günü olana ne hediye alınır?

12 Şubat'ta doğanların burç özellikleri

13 Şubat'ta doğanların burç özellikleri: 13 Şubat hangi burç? 13 Şubat'ta doğum günü olana ne hediye alınır?

13 Şubat'ta doğanların burç özellikleri

14 Şubat'ta doğanların burç özellikleri: 14 Şubat hangi burç? 14 Şubat'ta doğum günü olana ne hediye alınır?

14 Şubat'ta doğanların burç özellikleri

11 Şubat'ta doğanların burç özellikleri: 11 Şubat hangi burç? 11 Şubat'ta doğum günü olana ne hediye alınır?

11 Şubat'ta doğanların burç özellikleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.