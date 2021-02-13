Beklentiler ön planda: 14 Şubat 2021 Pazar burçları neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları!

11 Şubat itibarıyla başlayan Yeni Ay bizi cesaretlendirecek. Tüm burçları etkisi altına alan Yeni Ay'ın ardından Venüs ve Merkür kavuşumu tüm burçları olumlu yönde etkiledi. Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 14 Şubat 2021 Pazar günlük burçların yorumları! Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
Yıllık burç yorumları 2021 en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Koronavirüs salgınından dolayı dünyadaki birçok insan 2020 yılının bir an önce bitmesini bekliyor. 2021 yıllık burç yorumlarını araştıranlar, gökyüzünün 2021 yılında burçları hakkında neler söylediğini araştırıyor. Zor geçen 2020 yılının ardından astrolojiye göre dünyayı ve ülkemizi neler bekliyor? 2021 yılında hangi burçlar zor zaman geçirecek? 2021 yılının şanslı burçları hangisi olacak?
14 Şubat burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Pazar burç yorumları, sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 14 Şubat günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün gündüz saatleri boyunca dinlenmek ve rahatlamak isteyebilir, daha dağınık ve plansız hareket edebilirsiniz. Mevcut planlarınız ise şartlar sebebiyle değişebilir. Akşam saatlerinde enerjiniz yükselebilir.
Bugün insanlardan ve ilişkilerden maddi-manevi destek ve fayda görebilirsiniz. Hediyeler alabilir, verebilirsiniz. Borç alma ve verme gündemleri oluşabilir. Düşüncelerinizle deneyimleri kendinize çekebilirsiniz.
Bugün beklentiler, hedefler ve hayaller ön planda olabilir. Gündüz saatleri boyunca sıkılganlıklar olabilir. İlişkilerde uzlaşma sağlamak için harekete geçebilirsiniz. Akşam saatlerinde daha dinç hissedebilir, daha kararlı ve hedef odaklı olabilirsiniz.
Bugün geleceğe yönelik hayaller, beklentiler artabilir. Daha duygusal ve hassas olabilir, değer gördüğünüzü ve sevildiğinizi hissetmek isteyebilirsiniz. Düşünceleriniz ve inançlarınızın etkisinde deneyimler karşınıza gelebilir. Pozitif olma zamanı.
Bugün gün içerisinde dağınıklıklar ve planlarda değişimler olabilir. Dinlenmek ve rahatlamak isteyebilirsiniz. Beden sağlığında belli belirsiz hafif seyreden rahatsızlıklar olabilir. Beslenmede dağınıklık ve abartılardan kaçının.
Bugün ilişkilerinize odaklanabilir, karşınızdaki kişilerin duygu ve düşüncelerine karşı daha hassas olabilir, duygusal beklentiler içinde olabilirsiniz. Zaman zaman yalnızlık hissi duyabilirsiniz. Beklentilerinizi bulabilmek için ilişkilerinizde adımlar atın.
Bugün gün içinde halsizlik, tembellik ve dağınıklık hakim olabilir. Yarım kalan işlerinizi tamamlamak ve yaşam alanınızı düzenlemek için oldukça güzel bir gün. Kısa vadeli planlamalar yapabilirsiniz. Beslenmede abartılara ve düzensizliğe dikkat.
Bugün iç dünyanızda hassas olabilir fakat her duygunuzu dile getirmek ve açmak istemeyebilirsiniz. Yaşamdan keyif alma, mutlu olma ve sevme, sevilme ihtiyacı artabilir. Çocuklarınızla ilişkilerinizi geliştirmek huzuru getirebilir.
Bugün değişiklik ihtiyacınız artabilir. Hobilerinizle ilgilenebilir, heves odaklı hareket edebilirsiniz. Gündüz saatlerinde geçici hisler ve geçici istekler içinde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde heyecanınızı uyandıran durumlar olabilir.
Bugün bolluk ve bereket enerjileri hayatınızda hakim olabilir. Yaşamda sahip olduğunuz maddi & manevi değerlerin farkına varabilir, şükrederek ve paylaşarak yaşamınızdaki bolluğu arttırabilirsiniz. Gün içinde dalgınlık, dağınıklık ve dikkatsizlikler yaşayabilirsiniz.
Bugün plan dışı harcamalar ve plan dışı ödemelerle ilgilenebilirsiniz. Gündüz saatleri içerisinde geçici istekler içerisinde olabilirsiniz. Gereksiz harcamalar yapmaya karşı dikkat etme zamanı.
Bugün enerjiniz ve ruh haliniz değişken olabilir. Çevreden ve dış koşullardan özgürleşme, bağımsızlaşma isteği artabilir. İlişkilerde daha gizemli olabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise güçlü istekler ve güçlü duygular içerisinde olabilirsiniz.
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