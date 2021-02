8 - 14 Şubat 2021 haftalık burç yorumları... Yeni ay burçları bu hafta nasıl etkileyecek?

Bu ay 27 Şubat'a kadar merkür retrosu var. Merkür retrosu haftanın tamamında etkin olacak. Bu hafta ilişkiler, dostluklar ve arkadaşlıklar önemli olacak. Finansal konulara ise dikkat etmek gerekecek. Merkür retrosu burçları nasıl etkileyecek? Bu hafta Perşembe günü Kova burcunda gerçekleşecek Yeni Ay'ın etkileri tüm haftaya yayılacak. Bu Yeni Ay ilişkiler alanınızda gerçekleşeceği için, haftanın tamamında her türlü ilişki gündeminizde öne çıkacak. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun 8-14 Şubat 2021 haftalık burç yorumları nasıl? Bu hafta burçları neler bekliyor? Astrolojide haftalık beklentiler neler? İşte 8-14 Şubat 2021 haftalık burç yorumları...

TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Bu hafta Perşembe günü Kova burcunda gerçekleşecek Yeni Ay'ın etkileri tüm haftaya yayılacak. Hafta içerisinde aşk ilişkilerinde yepyeni durumlar karşınıza gelebilir. Bu yenilikler ise çok daha ani, hızlı ve sürprizli olabilir. Kendinizi bir anda bir flörtün, bir ilişkinin içinde bulabilirsiniz. Karşınıza aniden duygularınızı uyandıran biri çıkabilir. Bazı Teraziler bugünlerde geçmişteki aşklarla tekrar bir araya gelebilir. Bu birleşmeler kısa süreli olabilir.

Fakat her duygu ve her düşünceyi daha yoğun ve abartılı yaşayıp hissettiğinizi görebilirsiniz. Evli Teraziler çocuk sahibi olma gündemi içerisinde olabilir. Gebelik haberleri alabilirsiniz. Finansal konularda ise riskli yatırımlar, kazançlar ve şans oyunlarıyla ilgilenebilir; bu alanlarda abartılı yatırımlara gidebilirsiniz. Estetik konular ve görüntünüz, tarzınız her zamankinden önemli olabilir. Girdiğiniz ortamda dikkat çekmek, beğenilmek isteyeceksiniz. İş hayatında ve çalışma ortamında daha ön planda olabilirsiniz. Şeker ve tansiyona karşı ekstra dikkatli olma zamanı.