8 - 14 Şubat 2021 haftalık burç yorumları... Yeni ay burçları bu hafta nasıl etkileyecek?

Bu ay 27 Şubat'a kadar merkür retrosu var. Merkür retrosu haftanın tamamında etkin olacak. Bu hafta ilişkiler, dostluklar ve arkadaşlıklar önemli olacak. Finansal konulara ise dikkat etmek gerekecek. Merkür retrosu burçları nasıl etkileyecek? Bu hafta Perşembe günü Kova burcunda gerçekleşecek Yeni Ay'ın etkileri tüm haftaya yayılacak. Bu Yeni Ay ilişkiler alanınızda gerçekleşeceği için, haftanın tamamında her türlü ilişki gündeminizde öne çıkacak. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun 8-14 Şubat 2021 haftalık burç yorumları nasıl? Bu hafta burçları neler bekliyor? Astrolojide haftalık beklentiler neler? İşte 8-14 Şubat 2021 haftalık burç yorumları... 8-14 ŞUBAT 2021 HAFTASI BURÇ YORUMLARI: 28 ŞUBAT'A KADAR MERKÜS RETROSU! Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın, seyahate çıkmayın ve bir anlaşma imzalamayın. Burçların hayatımızdaki yeri o kadar fazla ki.. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Bu hafta gezegenlerin etkileri nasıl olacak? Bu hafta burçları neler bekliyor? Haftalık aşk yorumu ve diğer yorumlar... İşte 8 Şubat haftalık burç yorumları...

Eski defterler kapanıyor... Koç Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Mart - 20 Nisan) KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta Perşembe günü Kova burcunda gerçekleşecek Yeni Ay'ın etkileri tüm haftaya yayılacak. Bu süreçte ilişkilerle ilgili ani ve radikal değişimleri getiren bu Yeni ay, süregelen ilişkilerinizde abartılı durumları, abartılı duyguları ve fevri tepkileri getirebilir. Geçmişte kalan beklemediğiniz bir kişiden dönüş alabilirsiniz. Anlık duygu ve düşüncelerle pişman olacağınız sözler sarf etmemeye dikkat etmelisiniz. Bugünlerde kazalara açık olabilirsiniz. Daha sakin, kontrollü olma zamanı. Sosyal ortamlarınızda değişimler yaşanıyor. Küslük yaşadığınız kişilerle tekrar bir araya gelebilir, barışabilirsiniz. İlişkilerinizin geleceğini görmek sizin için daha önemli bir hale gelebilir. İdeallerinizin ve hayallerinizin peşinden gitme arzusu artabilir. Sosyal medyada öne çıkabilir, sosyal medya bağlantılı iş ve projeler içinde olabilirsiniz. Reklam, tv, medya ve internet aracılığıyla maddi kazançlar elde edebilirsiniz. Hafta boyunca abartılı ve gereksiz harcamalara, abartılı yatırımlara karşı temkinli olmalısınız.

Şubat aylık burç yorumları 2021... Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri? BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta Perşembe günü Kova burcunda gerçekleşecek Yeni Ay'ın etkileri tüm haftaya yayılacak. Hafta içerisinde görüntünüzde, tarzınızda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Diyetler yapabilir, estetik hizmetler alabilirsiniz. Bu hafta özellikle bir süredir cesaret edemediğiniz düşüncelerinizi, kararlarınızı Yeni Ayın güçlü enerjisiyle birlikte dile getirebilirsiniz. Yeni planlarınızı artan cesaret ve kararlılık duygusu ile hayata geçirebilirsiniz. Bugünlerde yakıcı hırslara, öfke sorunlarına karşı dikkatli olmalısınız. İş hayatı ve kariyer adına birden fazla fırsat yakalayabilir, birden fazla seçenek arasından bir seçime gidebilirsiniz. Kariyerinizde sosyal çevrenizin ve yöneticilerinizin desteğini alabilir, süregelen işinizde ise terfi alabilirsiniz. Kısa seyahatlere çıkabilir, bu seyahatlerde önemli tanışmalar yaşayabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında aklınızdan geçenlerin önünüze gelebileceği, sözlerinizin ve dualarınızın enerjisinin daha güçlü olacağı bir zamanda olacaksınız. Olumlu düşünmeye ve ağzınızdan çıkan sözlere dikkat etmeye çalışın.

Yeni kararlar... Boğa Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs) İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta Perşembe günü Kova burcunda gerçekleşecek Yeni Ay'ın etkileri tüm haftaya yayılacak. Hafta içerisinde yaşamınızda beklenmedik gelişmelere hazır olun. İş ve özel hayatınızda şaşırtıcı bir teklif alabilirsiniz. Geçmişte kalan bir kişiden tekrar haber alabilirsiniz. Hayatınızda neye emek vereceğinizi, nerede ve kime sınır çekeceğinizi iyi belirlemeniz gereken bir zamanda olacaksınız. İş veya özel hayatınız adına önemli insanlarla tanışabileceğiniz, insanlardan önemli fayda ve destekler görebileceğiniz günlerdesiniz. Doğru kişilere danışmak, doğru kişilerden yardım almak hedeflerinize ulaşmanızda önemli ölçüde katkı sağlayabilir. Çevreniz tarafından daha çok konuşulabilirsiniz. Süregelen işiniz ve mesleğinizde sınırları aşmakla ilgilenebilir, radikal kararlar alabilir, yurtdışı bağlantılı işler yapabilirsiniz. Reklam ve tanıtım projeleri, sosyal medya projeleri gündeminizde olabilir. Evinizde tadilatlar ve yenilemelerle ilgilenebilirsiniz. Nostaljinin zaman zaman arttığı anlar olabilir. Rüyalarınız ise bilinçaltı kaynaklı, karmaşık ve etkileyici olabilir.

Bolluk ve bereket... İkizler burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran) YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta Perşembe günü Kova burcunda gerçekleşecek Yeni Ay'ın etkileri tüm haftaya yayılacak. Hafta içerisinde aşk ilişkilerinizde beklenmedik gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Zaman zaman geçmişe özlem duyabilir, zaman zaman geçmişteki deneyimlerinizi tekrar gözden geçirerek hatalarınızı görebilirsiniz. Beraberinde geçmişten bir kişi kapınızı çalabilir. Hafta boyunca sınırlarınızı bilerek, kendi güvenliğinizi ön planda tutarak hareket etmelisiniz. Bazı ilişkilerinizde alma-verme dengesini sorgulayabilirsiniz. Bazı ilişkilerde karşınızdaki göre muamele edebilir, kısasa kısas davranabilir, hak edene hak ettiği gibi muamele etmek isteyebilirsiniz. Ertelenen ödemeleri yapabilir, borçları kapatabilir ve bir süredir beklediğiniz ödemeye kavuşabilirsiniz. İş hayatında büyüme, ilerleme zamanı. Mesleğinizde ilerleme kaydetmek adına çaba sarf edebilirsiniz. Bazı Yengeçler, Yeni Ayın etkileriyle gebelik haberi alabilir. Bazı Yengeçler sosyal çevresindeki kişilerle ilişkilerinde anlık gerilim ve anlaşmazlıklar yaşayabilir.

Geçmiş geçmiyor... Yengeç burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz) ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta Perşembe günü Kova burcunda gerçekleşecek Yeni Ay'ın etkileri tüm haftaya yayılacak. Bu Yeni Ay ilişkiler alanınızda gerçekleşeceği için, haftanın tamamında her türlü ilişki gündeminizde öne çıkacak. Bazı ilişkilerde önemli bir aydınlanma, bir konunun açığa çıkma durumu olacak. Arkanızdan dönen durumlar karşınıza gelebilir. Hislerinizin gerçek olduğunu görebilirsiniz. Kimlerin gerçek dost, kimlerin farklı duygu ve planlarda olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz. Bu tarih civarında kime güvendiğinizi iyi belirleyin. Bazı insanların gerçek niyetlerini, sözlerinin doğruluğunu ve kişilerin güvenilirliğini sorgulayacaksınız. Eski partnerler bu hafta karşınıza gelebilir. Geçmişteki kişilerle tekrar bir araya gelebilir. Merkür retrosu devam ederken, ilişkilerde ani ve hızlı kararlar almaktan kaçınmalısınız. Zira bugünlerde alacağınız kararlar uzun vadeli olmayabilir. Hafta boyunca ilişkiler ağırlıklı, etkileyici rüyalar görebilirsiniz. Rüyalarınız çoğunlukla bilinçaltı kaynaklı olacaktır.

İtiraflar başlıyor... Aslan burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos) BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta Perşembe günü Kova burcunda gerçekleşecek Yeni Ay'ın etkileri tüm haftaya yayılacak. Hafta içerisinde mevcut yaşam düzeninizde ani değişiklikler meydana gelebilir. Sağlık sorunları kısa bir süreliğine rutininizi değiştirmenize neden olabilir. Süregelen işinizdeki görevlerinizde değişimler yapılabilir. Umutsuz olduğunuz iş başvurularından olumlu yanıtlar alabilirsiniz. Ek işler, alternatif mesleklerle ilgilenebilirsiniz. Dönemsel iş ve projelere Merkür retrosu devam ederken bşalayabilirsiniz. Haftanın etkileriyle iş hayatı aracılığıyla, hizmet aldığınız kurumlar ve ortamlar aracılığıyla yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Tanıştığınız kişilerle uzun vadeli ilişki ve dostluklar kurabilirsiniz. Sınavlar ve eğitim süreçlerinizde tamamlanma ve sonuçlanmalar olabilir. Yasal süreçler ise uzayabilir. Bu hafta günlük yaşamınızda şans ve şanssızlıklar artacaktır. Karşınıza gelen olayları sakinlikle kabul etmeye odaklanmalı, yaşamla ve kader/nasip olgusuyla savaşmamalısınız. Çalışmaların karşılığı geliyor... Başak burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül)

TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta Perşembe günü Kova burcunda gerçekleşecek Yeni Ay'ın etkileri tüm haftaya yayılacak. Hafta içerisinde aşk ilişkilerinde yepyeni durumlar karşınıza gelebilir. Bu yenilikler ise çok daha ani, hızlı ve sürprizli olabilir. Kendinizi bir anda bir flörtün, bir ilişkinin içinde bulabilirsiniz. Karşınıza aniden duygularınızı uyandıran biri çıkabilir. Bazı Teraziler bugünlerde geçmişteki aşklarla tekrar bir araya gelebilir. Bu birleşmeler kısa süreli olabilir. Fakat her duygu ve her düşünceyi daha yoğun ve abartılı yaşayıp hissettiğinizi görebilirsiniz. Evli Teraziler çocuk sahibi olma gündemi içerisinde olabilir. Gebelik haberleri alabilirsiniz. Finansal konularda ise riskli yatırımlar, kazançlar ve şans oyunlarıyla ilgilenebilir; bu alanlarda abartılı yatırımlara gidebilirsiniz. Estetik konular ve görüntünüz, tarzınız her zamankinden önemli olabilir. Girdiğiniz ortamda dikkat çekmek, beğenilmek isteyeceksiniz. İş hayatında ve çalışma ortamında daha ön planda olabilirsiniz. Şeker ve tansiyona karşı ekstra dikkatli olma zamanı.

Dilekleriniz gerçekleşiyor... Terazi burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Eylül - 22 Ekim) AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta Perşembe günü Kova burcunda gerçekleşecek Yeni Ay'ın etkileri tüm haftaya yayılacak. Hafta içerisinde iş hayatınızda bir süreç kapanabilir, yeni bir süreç başlayabilir. Yepyeni bir proje, yepyeni bir iş teklifi gündeminizde olabilir. Var olan rutininizin dışına çıkacağınız, akılcı riskler almak isteyeceğiniz bir dönemdesiniz. Aile üyelerinin ve ev halkının yaşamında oluşan yeni gündemler sizin rutinlerinizi etkileyebilir. Ev içinde daha yoğun bir gündeminiz olabilir. Evinizle ilgilenebilir, taşınma konularıyla ilgili aktif bir çaba içinde olabilir, taşınmaz mal alım-satım konularında yeni gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Hafta içerisinde hangi ilişkiniz için çaba sarf edeceğinize, kimleri hayatınızdan çıkarmanız, kimlere sınır çizmeniz gerektiğine daha iyi karar vermelisiniz. İlerlemenizi engelleyen, sizi kısır döngüler içinde tutan fikirleri ve kişileri bırakma zamanı. Bilinçaltı çalışmaları, psikolojik destekler, spiritüel çalışmalar alabilirsiniz. Bazı ilişkilerinizde ani görünen bitişler yaşanabilir.

Yeni ilişkiler kapıda... Akrep burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Ekim - 21 Kasım) YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta Perşembe günü Kova burcunda gerçekleşecek Yeni Ay'ın etkileri tüm haftaya yayılacak. Hafta içerisinde komşularınız, kardeşleriniz ve yakın çevrenizdeki insanların hayatında, bu kişilerle olan ilişkilerinizde ani gündemler oluşabilir. Teknolojik aletlerde arızalanmalar, tadilat ve yenilemeler gündeme gelebilir. Kayıtlarınızı, verilerinizi, değerli bilgilerinizi ve şifrelerinizi daha iyi muhafaza etmeye dikkat edin. Trafikte daha kontrollü olun. Eğitim ve sınavlardan şaşırtıcı, güzel sonuçlar gelebilir. Merkür retrosu devam ederken zihniniz geçmişe gidebilir, geçmişte takılı kalabilir. Geçmişteki anılarınız zihninizde daha sık canlanabilir. Mesafeleştiğiniz, bir süredir haberleşmediğiniz kişilerle tekrar iletişime geçmek için adım atabilirsiniz. Haftanın etkileriyle planlarınızın daha sık değişebileceği, kısa süreli aksaklıklarla karşılaşabileceğiniz durumlar olabilir. Bu hafta dua ve dileklerle bulunmak, isteklerinizi sürekli tekrar etmek ve kağıda dökmek oldukça faydalı olacaktır. Aklınızdan geçenler karşınıza gelebilir.

Seyahatler kapıda... Yay burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Kasım - 21 Aralık) OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta Perşembe günü Kova burcunda gerçekleşecek Yeni Ay'ın etkileri tüm haftaya yayılacak. Hafta içerisinde ilişkilerinizde dengeler aniden değişebilir. Bazı kişilerden yana rahatsız olduğunuz tavırlar görebilir, bazı kişilerden uzak kalmak istediğinizi fark edebilirsiniz. Negatif enerjiye sahip insanlardan, ortamlardan uzak kalmaya özen göstermeli, etrafınızın etkisinde kalarak hareket etmemelisiniz. Bazı korkularınızla yüzleşebilir, geçmişte yaptığınız bazı hataları daha net görebilirsiniz. Kendinizle veya bazı kişilerle yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Araç alımı, araçlarla ilgili ödemeler ve para çıkışları, teknolojik aletlerle ilgili masraflar gündeme gelebilir. Merkür retrosu devam ederken yeni araç ve teknolojik alet alımlarını ertelemenizde fayda var. Aşk ilişkielrinde kıskançlık, kontrol isteği, inatlaşma gibi durumlar ortaya çıkabilir. Gurur baskın olabilir. Geçmişi geride bırakarak hayatınızda yeni sayfalar açma, yeniliğe doğru gitme zamanı. Kronik rahatsızlıklar nüksedebilir, eski bir hastalık kısa süreli olarak tekrar yoklayabilir.