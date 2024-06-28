BİM'e Stanley Yemek Termosu geliyor! 28 Haziran 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM Aktüel Kataloğu'nun 28 Haziran 2024 Cuma tarihli yeni sayısı yayınlandı. Katalog'ta geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yok yok! Stanley yemek termosundan kamp sandalyesine, katlanır bisikletten pratik mutfak gereçlerine onlarca ürün uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. BİM Cuma Aktüel Kataloğu'nda neler var diye merak ediyorsanız, detaylar içeriğimizde sizi bekliyor.
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