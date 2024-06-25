ŞOK'a Bosch, Baymak, Samsung klimalar geliyor! 26 Haziran 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 12 Haziran 2024 Çarşamba tarihli yeni sayısı yine dopdolu! ŞOK Çarşamba Fırsatları içinde dikkat çeken pek çok ürün var; klimalar, Arzum küçük ev aletleri, halı yıkama makinesi ve dahası... Her ihtiyaca ve bütçeye uygun ürünleri görmek için ŞOK Haftanın Fırsatları'nın yer aldığı ŞOK Aktüel listelerini inceleyebilirsiniz. Güncel ŞOK broşürü içeriğimizde sizi bekliyor.
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