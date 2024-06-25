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  4. ŞOK'a Bosch, Baymak, Samsung klimalar geliyor! 26 Haziran 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK'a Bosch, Baymak, Samsung klimalar geliyor! 26 Haziran 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
25.06.2024 17:30
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Şok Aktüel Ürün Kataloğu'nun 26 Haziran Çarşamba 2024 tarihli yeni sayısı yayınlandı. Şok'ta bu hafta neler var diye merak ediyorsanız 26 Haziran - 3 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel listelerindeki indirimli ürünlere yazımızı okuyarak ulaşabilirsiniz. İşte detaylar!

ŞOK'a Bosch, Baymak, Samsung klimalar geliyor! 26 Haziran 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 12 Haziran 2024 Çarşamba tarihli yeni sayısı yine dopdolu! ŞOK Çarşamba Fırsatları içinde dikkat çeken pek çok ürün var; klimalar, Arzum küçük ev aletleri, halı yıkama makinesi ve dahası... Her ihtiyaca ve bütçeye uygun ürünleri görmek için ŞOK Haftanın Fırsatları'nın yer aldığı ŞOK Aktüel listelerini inceleyebilirsiniz. Güncel ŞOK broşürü içeriğimizde sizi bekliyor.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

"Hijyen her şeyden önce gelir!" diyenler, kişisel bakım ve hijyen ürünlerindeki indirimler burada

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Piyale Un'da %36, Wasa'da %33 indirim var

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El yapımı hasır sepet&saksılarla yaşam alanınızı güzelleştirin

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Ütü, saç kurutma makinesi, elektrikli süpürge... Arzum fırsatları burada!

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Bosch, Samsung, Baymak klimalara bakmadan geçmeyin

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Mobilyalarda peşin fiyatına 6 taksit imkanı!

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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