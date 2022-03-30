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BM'den Türkiye'ye teşekkür! "Son derece minnettarız"

30.03.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler, Türkiye'ye, Ukrayna'da barışın sağlanması için gösterdiği çabalar nedeniyle minnettar olduğunu bildirdi. Öte yandan BM'ye göre Ukraynalı mültecilerin sayısı 4 milyonu aştı.

BM'den Türkiye'ye teşekkür! "Son derece minnettarız"

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son bulmasına yönelik yürütülen görüşmeleri desteklemeyi sürdürdüklerini ve görüşmelerin başarılı olmasını umut ettiklerini söyledi.

Dujarric, "Bu bağlamda Türkiye'ye çabaları için son derece minnettarız." dedi.

Sözcü Dujarric, açıklamaların ve sözlerin eyleme dönüşmesini ve silahların susmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

UKRAYNALI MÜLTECİLERİN SAYISI 4 MİLYONU GEÇTİ

BM'ye göre Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından 4 milyon kişi ülkeden ayrılırken, 6,5 milyon kişi de ülke içinde yerinden edildi.

13 milyon kişinin ise çatışmaların arasında kaldığı ve bir yere kıpırdayamadığı tahmin ediliyor.

UNICEF'e göre ise savaş nedeniyle 2 milyon çocuk mülteci konumuna düşerken, 2,5 milyondan fazla çocuk da ülke içinde yerinden oldu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye Ukrayna
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