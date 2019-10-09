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BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Matjila: “Suriye’de çözüm askeri operasyonlarla sağlanamaz.”

09.10.2019 18:55 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Matjila: “Suriye’de çözüm askeri operasyonlarla sağlanamaz.”

BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Matjila: “Suriye’de çözüm askeri operasyonlarla sağlanamaz.”

BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Matjila: “Suriye’de çözüm askeri operasyonlarla sağlanamaz.”

Operasyonda ele geçirenler şoke etti! Tüfek, otomobil...Operasyonda ele geçirenler şoke etti! Tüfek, otomobil...
BM Güvenlik Konseyi Başkanı Jerry Matjila Suriye için itidal çağrısı yaptı. Matjila sivillerin korunması gerektiğini kaydetti.BM Güvenlik Konseyi Başkanı Jerry Matjila Suriye için itidal çağrısı yaptı. Matjila sivillerin korunması gerektiğini kaydetti.
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