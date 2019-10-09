BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Matjila: “Suriye’de çözüm askeri operasyonlarla sağlanamaz.”

BM G\u00fcvenlik Konseyi D\u00f6nem Ba\u015fkan\u0131 Matjila: \u201cSuriye\u2019de \u00e7\u00f6z\u00fcm askeri operasyonlarla sa\u011flanamaz.\u201dOperasyonda ele ge\u00e7irenler \u015foke etti! T\u00fcfek, otomobil...BM G\u00fcvenlik Konseyi Ba\u015fkan\u0131 Jerry Matjila Suriye i\u00e7in itidal \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapt\u0131. Matjila sivillerin korunmas\u0131 gerekti\u011fini kaydetti.Trump'tan \u00fc\u00e7 g\u00fcnde d\u00f6rt \u00e7eli\u015fkili mesaj! \u0130\u015fte sebebi
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