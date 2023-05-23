Büyük göğüslerine gelen yorumlara cevap verdi! "Dışarıdayken işime yarıyor"

Kadınlara sosyal medyadan ve toplumdan gelen yorumların düşünceli olduğu düşünülse de bu yorumlar baskılayıcı hissettirebiliyor. İngiltere'de yaşayan 19 yaşındaki Layla, büyük göğüslerine gelen sırt ağrısı çekiyor musun sorularıyla endişelenen kişilere cevap verdi.

Büyük göğüsleri dikkat çeken Layla'ya sayısız övgü gelirken birçok kişi sağlığı hakkında endişelendiğini belirtti. 19 yaşındaki genç kız şiddetli sırt ağrısı yaşıyor olması gerektiğine inananlardan düzenli olarak yorumlar alıyor, çünkü çoğu kişi onlarınkinden asla şikayet etmeyeceğine yemin ediyor.

SIRTI İÇİN DOKTORA GİTTİ

Ancak internet kullanıcılarının söylediğinin aksine, Layla bildiği herhangi bir sorun olmadığı konusunda ısrar etti ve tıp uzmanları bile endişelenecek bir şey bulamadı. ''Herkesin bilmesi için söylüyorum, hayatımda daha önce hiç sırt ağrım olmadı.Bir doktora sırtımı kontrol ettirdim ve harika ve mükemmel durumda olduğunu söylediler" diye güvence verdi.

Layla, büyük göğüslerinin dışarıda oldukça işine yaradığını belirtti. Arkadaşlarıyla dışarıdayken ve bedava alkol içmek istediğinde büyük göğüsleriyle bunu başarabildiğini söyledi.

Bunun için bir videoda, gece dışarı çıkmadan önce takip etmesi gereken belirli bir rutini olduğunu açıkladı. Layla hazırlanırken göğüslerine bakıyor ve onlara bir '' moral konuşması '' yapıyor. Kulübe giden pek çok kişi olması rağmen peşinde olduğu belirli bir tip olduğunu açıkladı. Bu tipin 'baba' vücutlu, daha kısa boylu bir adam olduğunu belirtti.

Sosyal medya kullanıcıları yayınlanan videolara ''Nasıl uyuyorsun ?'', "Uygun olan kıyafetleri nasıl buluyorsun?",''Benim gibi mesela benimkinin sığabileceği güzel elbiseler bulmak gerçekten zor.'' yorumlarını yaptı.



