Büyük göğüslerini masa olarak kullanıyor! Dekolteli elbiseleri ve davranışları yüzünden eleştiriliyor

Amerika'da yaşayan TikTok kullanıcısı Xandrixna Xynn, yayınladığı bir videoda büyük göğüslerini yemek yerken masa olarak kullanabildiğini gösterdi. Yayınladığı videolarda göğüslerine göre giyinmesini söyleyen kişilere karşı çıkarak kendi bedeni üzerinde kendi kararlarını aldığını gösteren Xynn, gelen eleştirili yorumlara dekolteli paylaşımlarıyla cevap veriyor.

Kendi stiliyle rahat ettiğini paylaşan Xynn, yaptığı paylaşımda bazı internet kullanıcıları tarafından eleştirildi. Onun stil anlayışının uygunsuz olduğunu ve düzgün vücutlu annenin kendini "örtbas etmesi" konusunda ısrar ettiler.

SAYGISIZ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Eleştiri yorumları arasında giydiği kıyafetlerin saygısızca olduğunu düşünen kişiler Xadrixna'nın elbiselerini ve davranışlarını düzeltmesi gerektiğini söyledi. Sosyal medya kullanıcıları ''Çok basit, düzgün giyin ve yaşına göre davran.'' , "Lütfen bir gömlek giy ve saygı duy." yorumlarında bulunarak Xadrixna'nın vücudu hakkında söz sahibi olduklarını düşündü.

KÖTÜ YORUMLARI UMURSAMIYOR

Xadrixna, gelen kötü yorumlara aldırmadığını belirterek "Senin için giyinmiyorum - kendim için giyiniyorum. Umarım bir gün öz sevgini bulursun.'' dedi. Bu konuda ona destek olanlardan bir kişi "İnsanların başkalarına nasıl giyineceklerini ve/veya nasıl davranacaklarını bu kadar cesurca söyleme küstahlığı şaşırtıcı," dedi.

