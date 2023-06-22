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Büyük göğüslerinin üzerinde yemek yiyor! Dekolteli elbiselerine gelen eleştirilere bakın ne diyor

22.06.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük göğüslü kadınlar için normal yaka kıyafetler bile dekolteli bir kıyafet gibi olabiliyor. Göğüsleri büyük olan kadınlar genellikle yaşadıkları sırt ağrıları ve istediği kıyafetleri bulamama sorunları nedeniyle sıkıntı yaşayabiliyor. TikTok'ta göğüslerinin üzerinde yemek yediği anları da paylaşan bir kullanıcı dekolteli elbiselerini eleştirenlere bakın ne yanıt verdi.

Büyük göğüslerinin üzerinde yemek yiyor! Dekolteli elbiselerine gelen eleştirilere bakın ne diyor

Sosyal medya platformlarından biri olan TikTok’u aktif olarak kullanan Xandrixna Xynn büyük göğüslerinin üzerinde yemek yediği anları paylaştı. Amerika'da yaşayan TikToker yayınladığı videolarda firikik vermemesini ve göğüslerine göre giyinmesini söyleyen kişilere karşı çıkarak videolu cevap verdi.

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Kendi tarzıni sevdiğini ve bu şekilde rahat ettiğini paylaşan Xynn, yaptığı paylaşımla bazı internet kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Onun stil anlayışının uygunsuz olduğunu konusunda bazı kullanıcılar ısrarcı oldular.

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"YAŞINA GÖRE DAVRAN"

Eleştiri yorumları arasında giydiği kıyafetlerin saygısızca olduğunu düşünen kişiler Xadrixna'nın elbiselerini ve davranışlarını düzeltmesi gerektiğini söyledi. Sosyal medya kullanıcıları ''Çok basit, düzgün giyin ve yaşına göre davran.'' , "Lütfen bir gömlek giy ve saygı duy." yorumlarında bulundu.

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KÖTÜ YORUMLARARA BAKIN NE DEDİ

Xadrixna, gelen kötü yorumlara aldırmadığını belirterek "Senin için giyinmiyorum - kendim için giyiniyorum. Umarım bir gün öz sevgini bulursun.'' dedi. Bu konuda ona destek olan kullanıcılar tarafından "İnsanların başkalarına nasıl giyineceklerini ve/veya nasıl davranacaklarını bu kadar cesurca söyleme küstahlığı şaşırtıcı" yorumları yapıldı.

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